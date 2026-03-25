Brutális drágulás Magyarországon: leesik az állad, ha meglátod, mennyiért kelnek el az egyetemvárosok panellakásai

Az év első hónapjaiban tovább nyílt az árolló a hazai panelpiacon. Míg Budapesten már csak a lakótelepek negyedén találni egymillió forint alatti átlagos négyzetméterárat, addig a vidéki nagyvárosokban a 700-900 ezer forintos ár a jellemző – derül ki a Duna House friss elemzéséből.

Property X 2026 Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!

Az árszintek alapján Budapesten

a XIII. kerületi Vizafogó , valamint

, valamint a XI. kerületben Kelenföld és

és Gazdagrét lakótelepei emelkednek ki a mezőnyből.

A négyzetméterárak itt már az 1,5 millió forintos szintet közelítik, ami egy jól felszerelt, felújított panellakásnál 75-80 millió forintos árat jelent. Ugyancsak magas árakon számolnak a Bécsi úti lakótelepen és Káposztásmegyeren is, ahol az átlagárak 1,2 millió forint felett alakultak. A budapesti vásárlások háromnegyedénél az egymillió feletti ár a jellemző, így

egy átlagos méretű panellakás 55-60 millió forintért cserél gazdát.

A skála másik végén az olcsóbb, külső kerületi lakótelepek állnak, de a felzárkózás itt is érezhető.

A Havanna-lakótelepen,

Óhegyen vagy

vagy Újpalotán még lehet találni 900 ezer forint körüli, vagy az alatti áron árult paneleket, ami a fővárosi mezőnyben most a belépő szintet jelenti.

A középmezőnyt alkotó

Újpest ,

, a Füredi úti lakótelep vagy

lakótelep vagy a József Attila lakótelep esetében a 1,1 millió forintos négyzetméterár a jellemző.

Az értékesítők tapasztalatai szerint jelenleg ezeken a területeken a legerősebb a kereslet, mivel a vevők itt találják meg leginkább az egyensúlyt a megfizethetőség és a kedvező közlekedési adottságok között.

A vevői preferenciák is átalakultak: a tranzakciók többségében felújított vagy kifejezetten jó állapotú ingatlanok szerepeltek.

A vevők készek 10-15%-os felárat is fizetni a felújított állapotú, korszerű gépészettel szerelt lakásokért, hogy elkerüljék a felújítással járó költségeket és nehézséget

– mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Ezt támasztja alá Békásmegyer példája, ahol a tranzakciószámok kiugróan magasak voltak, és az átlagár elérte a 60 millió forintot, miközben az itt eladott lakások többsége azonnal költözhető állapotú volt.

Jönnek föl az egyetemvárosok

A fővároson kívüli panelpiac szintén élénkült az elmúlt négy hónapban, bár az árszintek jóval mérsékeltebbek. A vidéki nagyvárosokban a panelek négyzetméterára jellemzően a 700 ezer és 1 millió forint közötti tartományban szóródik. Debrecenben és Győrben nem ritkák az egymillió forinthoz közeli átlagárak, míg Pécsen és Szombathelyen még 700-800 ezer forint környékén is találtak lakásokat a vásárlók. Érdekesség, hogy Veszprémben is volt kiugró, 1,3 millió forint négyzetméteráras vétel.

A vidéki egyetemi városokban a kiváló állapotú, korszerűsített panellakások elkezdték megközelítik a fővárosi átlagot.

