Brutális drágulás Magyarországon: leesik az állad, ha meglátod, mennyiért kelnek el az egyetemvárosok panellakásai

Az árszintek alapján Budapesten
- a XIII. kerületi Vizafogó, valamint
- a XI. kerületben Kelenföld és
- Gazdagrét lakótelepei emelkednek ki a mezőnyből.
A négyzetméterárak itt már az 1,5 millió forintos szintet közelítik, ami egy jól felszerelt, felújított panellakásnál 75-80 millió forintos árat jelent. Ugyancsak magas árakon számolnak a Bécsi úti lakótelepen és Káposztásmegyeren is, ahol az átlagárak 1,2 millió forint felett alakultak. A budapesti vásárlások háromnegyedénél az egymillió feletti ár a jellemző, így
egy átlagos méretű panellakás 55-60 millió forintért cserél gazdát.
A skála másik végén az olcsóbb, külső kerületi lakótelepek állnak, de a felzárkózás itt is érezhető.
- A Havanna-lakótelepen,
- Óhegyen vagy
- Újpalotán még lehet találni 900 ezer forint körüli, vagy az alatti áron árult paneleket, ami a fővárosi mezőnyben most a belépő szintet jelenti.
A középmezőnyt alkotó
- Újpest,
- a Füredi úti lakótelep vagy
- a József Attila lakótelep esetében a 1,1 millió forintos négyzetméterár a jellemző.
Az értékesítők tapasztalatai szerint jelenleg ezeken a területeken a legerősebb a kereslet, mivel a vevők itt találják meg leginkább az egyensúlyt a megfizethetőség és a kedvező közlekedési adottságok között.
A vevői preferenciák is átalakultak: a tranzakciók többségében felújított vagy kifejezetten jó állapotú ingatlanok szerepeltek.
A vevők készek 10-15%-os felárat is fizetni a felújított állapotú, korszerű gépészettel szerelt lakásokért, hogy elkerüljék a felújítással járó költségeket és nehézséget
– mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.
Ezt támasztja alá Békásmegyer példája, ahol a tranzakciószámok kiugróan magasak voltak, és az átlagár elérte a 60 millió forintot, miközben az itt eladott lakások többsége azonnal költözhető állapotú volt.
Jönnek föl az egyetemvárosok
A fővároson kívüli panelpiac szintén élénkült az elmúlt négy hónapban, bár az árszintek jóval mérsékeltebbek. A vidéki nagyvárosokban a panelek négyzetméterára jellemzően a 700 ezer és 1 millió forint közötti tartományban szóródik. Debrecenben és Győrben nem ritkák az egymillió forinthoz közeli átlagárak, míg Pécsen és Szombathelyen még 700-800 ezer forint környékén is találtak lakásokat a vásárlók. Érdekesség, hogy Veszprémben is volt kiugró, 1,3 millió forint négyzetméteráras vétel.
A vidéki egyetemi városokban a kiváló állapotú, korszerűsített panellakások elkezdték megközelítik a fővárosi átlagot.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Brutális drágulás Magyarországon: leesesik az állad, ha meglátod, mennyiért kelnek el az egyetemvárosok panellakásai
Panelpiac 2026: óriási szórás a lakótelepek áraiban
