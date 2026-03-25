Erre az autópályára várt fél Magyarország – megjött a kormány bejelentése
Erre az autópályára várt fél Magyarország – megjött a kormány bejelentése

Aláírták az M100-as gyorsforgalmi út első szakaszának kivitelezési szerződését, így biztossá vált a régóta várt beruházás megvalósulása. A mintegy 400 milliárd forintból épülő, 30 kilométer hosszú új útszakasz célja, hogy Esztergomot bekapcsolja az országos autópálya-hálózatba – írta meg a Világgazdaság.

A fejlesztés elindulását Erős Gábor országgyűlési képviselő jelentette be Esztergomban. A hírt Lázár János építési és közlekedési miniszter is megerősítette. A projekt elsődleges feladata, hogy a várost kiszabadítsa az infrastrukturális elzártságból. Emellett közvetlen kapcsolatot teremt az M1-es autópályával, ami a tárcavezető szerint elengedhetetlen a térség gazdasági növekedéséhez.

A mintegy 30 kilométeres új gyorsforgalmi út megépítését három szakaszra bontják, ebből először

az M1-es autópálya és Úny, valamint az Esztergom és Kesztölc közötti, összesen 20 kilométeres részek valósulnak meg.

A közbeszerzési eljárások lezárulta után ezeknek a szakaszoknak a kivitelezése várhatóan két.

Itt a figyelmeztetés: súlyos árat fizethet az építőanyagokért, aki nem lép még márciusban – lássuk a nagymértékű drágulás részleteit

„Magyarországon igenis lakhatási válság van, hiába tagadja bárki"

50 000 m2 iroda- és logisztikai terület üzemeltetését nyerte el a Propx

A legösszetettebb és legköltségesebb rész az Úny és Kesztölc közötti szakasz lesz. Itt a domborzati viszonyok miatt négy híd és három alagút építésére is szükség lesz, ezért ennek a szakasznak a tervezése még folyamatban van.

A beruházáshoz kapcsolódva Kesztölcnél az M10-es gyorsforgalmi utat is rákötik az új hálózatra egy 20 kilométeres, négysávos szakaszon.

Bár a finanszírozás pontos háttere egyelőre nem ismert, a nagyszabású projekt becsült összköltsége eléri a 400 milliárd forintot.

