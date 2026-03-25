Erre senki sem számított: hiába akartak jót az új amerikai törvénnyel, hatalmas lavinát indítottak el

Mint azt megírtuk, a "21st Century ROAD to Housing Act" nevű törvényjavaslat egyik rendelkezése szigorú feltételeket szabna az intézményi befektetőknek. A legalább 350 lakóegységgel rendelkező cégek kötelesek lennének az újonnan épített, háromnál kevesebb egységből álló BTR-ingatlanaikat az építést követő hét éven belül magánszemélyeknek értékesíteni. A szenátus már megszavazta a javaslatot, a képviselőház azonban jelenlegi formájában nem kívánja elfogadni.
A botránykő éppen ez a hétéves értékesítési kötelezettség.
A jogszabály hatása azonban már most érezhető. Egy március 19-én tartott szakmai egyeztetésen, amelyen 146 BTR-cégvezető, fejlesztő és befektető vett részt, kiderült: a szektor tőkeellátása gyakorlatilag befagyott. Az amerikai jelzálogpiac két meghatározó, szövetségi hátterű intézménye, a Fannie Mae és a Freddie Mac is felfüggesztette a BTR-projektek finanszírozását.
A piac tehát jóval a jogszabály esetleges hatálybalépése előtt beárazta a szabályozási kockázatokat.
Egyes befektetők szerint a tőke egy része akkor sem tér vissza, ha a vitatott rendelkezést végül módosítják. A jövőbeli szabályozási bizonytalanság ugyanis önmagában is elrettentő hatású.
A lakásépítési és a többlakásos ingatlanpiac érdekképviseletei egyöntetűen az értékesítési kötelezettség eltörlését követelik. Álláspontjuk szerint a döntéshozók nem ismerik kellően a BTR-szektor finanszírozási és építési modelljét. Bár a javaslat eredeti célja a megfizethető lakhatás elősegítése és a kínálat bővítése lenne, az értékesítési kötelezettség éppen ellentétes hatást vált ki, hiszen teljesen leállítja az új BTR-fejlesztéseket.
A szövetségi szintű bizonytalanság közepette az egyes tagállamok sem tétlenkednek.
Több államban törvényjavaslatok születtek az intézményi lakásbefektetők korlátozására.
Szövetségi előírás hiányában ugyanis minden állam saját szabályrendszert alakíthat ki. Oregonban jelenleg is napirenden van egy kiemelt figyelmet érdemlő javaslat, Georgiában viszont a helyi lobbitevékenységnek köszönhetően sikerült megállítani egy hasonló kezdeményezést. A szakértők szerint egy esetleges szövetségi jogszabály elfogadása jelentősen felgyorsítaná az államszintű szabályozási hullámot.
A szakmai szervezetek azt javasolják az iparági szereplőknek, hogy
- A rendelkezésre álló időt használják fel a képviselőikkel való egyeztetésre, aminek során hangsúlyozzák a lakáskínálat bővítésének fontosságát.
- Tájékoztassa ingatlanügynök ismerőseit a BTR-üzemeltetésről.
- Fontolja meg az NRHC-hez való csatlakozást, amely az egycsaládos házak és a BTR-ingatlanok legfőbb szakmai szervezete.
- Kísérje figyelemmel a szövetségi szintű fejleményeket; ha a törvényjavaslat jelenlegi formájában kerül elfogadásra, a tevékenység a tagállami szintre helyeződik át.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Kiderült a nagy titok a Covidról: máshogy alakultak ki a variánsok, mint ahogy eddig hittük
A vírus evolúciója több elkülöníthető szakaszra osztható.
Oroszország nevet a végén: évek óta nem látott támogatáshoz jut az orosz harci gépezet
A megugró olajárnak köszönhetően.
Hirtelen zuhanni kezdett az olaj ára
Mi áll a háttérben?
Az egyik legnagyobb árat Magyarország fizetheti az amerikai háborúért, nyomás alá kerül a költségvetés és az összes magyar pénztárcája
Hiába kisebb a kelet-közép–európai régió kitettsége a Közel-Kelet felé, a magyar gazdaság egy speciális eset.
Irán szabályosan retteg a tárgyalásoktól: cseltől tartanak, miután többször átverték őket - Amerika igazi nagyágyút mozgósítana
Amerika kétszer is megtámadta őket
Mikromobilitás, maxi gond - Elektromos rollerrel és biciklivel a sürgősségire
Egy közlekedési eszközt kivéve javulnak a személysérüléses balesetek számai.
Dühöng az iráni vezető: ezek után hogy lehetne megbízni az Egyesült Államokban?
Kétszer is megtámadta Amerika Iránt a tárgyalások közepén.
Kiállni a Kutyapárt mellett - TBSZ adóztatása
A Kutyapárt a magyar politika boxzsákja lett, ami teljesen érthető, hiszen már régóta lementek a Fidesznek kutyába. Ami változott, hogy mostanra a szavazóik nagy része észrevette, hogy a politi
Magasabb inflációt és alacsonyabb gazdasági növekedést vár a jegybank, mint korábban
Az MNB mai döntése értelmében nem módosul a jegybanki alapkamat mértéke a holnap naptól. Ugyanakkor megjelent az új inflációs, gazdasági előrejelzés is. Itt azért romló kilátásokat lehet
Költségvetési csalás gyanúja: bűnügyi letéti számlára befizetés vs önellenőrzés - melyik a járható út?
Amikor adókötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt büntetőeljárás indul (vagy annak reális kockázata felmerül), a legtöbb cégvezető ugyanazt kérdezi: "Ha befizetünk, rendben lesz?"
Kína rejtett jelenléte a nyugati államkötvénypiacokon
Kína nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai eszközként is használja az állampapír-portfóliókat, az állami hitelezést és a működőtőke-befektetéseket.
Inflációs meglepetések: miért maradt el idén az év eleji átárazás?
Februárban a hazai infláció a vártnál is alacsonyabb lett. Regős Gábor azt vizsgálja, mi állhat az elmúlt hónapok inflációs meglepetései mögött. The post Inflációs meglepetések: miért m
A pénzügy demokratizálódása kockázatot is hordoz
Ugyan nemsokára bekerülhetnek az amerikai nyugdíj-megtakarítások közé a private equity cégek, mégsem lódult meg a szektor. A lépés a pénzügyi szektor demokratizálásának tűnhet, a private.
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok önellátóak lennének. Persze ők nem egy forrástól függenek, mint mi, de alig... The post Ma
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
A Revolut titkai: hogy tud ilyen gyorsan nőni Magyarországon?
Megjelent a Checklist március 24-i adása.
Az utolsó pillanatban vagyunk: így dől el a hazai vállalatok jövője
Ács Istvánnal, az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség társelnökével beszélgettünk.
Piacot építünk, nem pincét − Kezd beérni a magyar bormarketing stratégia
Menekülés a minőségbe.