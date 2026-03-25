Erre senki sem számított: hiába akartak jót az új amerikai törvénnyel, hatalmas lavinát indítottak el

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

Mint azt megírtuk, a "21st Century ROAD to Housing Act" nevű törvényjavaslat egyik rendelkezése szigorú feltételeket szabna az intézményi befektetőknek. A legalább 350 lakóegységgel rendelkező cégek kötelesek lennének az újonnan épített, háromnál kevesebb egységből álló BTR-ingatlanaikat az építést követő hét éven belül magánszemélyeknek értékesíteni. A szenátus már megszavazta a javaslatot, a képviselőház azonban jelenlegi formájában nem kívánja elfogadni.

A botránykő éppen ez a hétéves értékesítési kötelezettség.

A jogszabály hatása azonban már most érezhető. Egy március 19-én tartott szakmai egyeztetésen, amelyen 146 BTR-cégvezető, fejlesztő és befektető vett részt, kiderült: a szektor tőkeellátása gyakorlatilag befagyott. Az amerikai jelzálogpiac két meghatározó, szövetségi hátterű intézménye, a Fannie Mae és a Freddie Mac is felfüggesztette a BTR-projektek finanszírozását.

A piac tehát jóval a jogszabály esetleges hatálybalépése előtt beárazta a szabályozási kockázatokat.

Egyes befektetők szerint a tőke egy része akkor sem tér vissza, ha a vitatott rendelkezést végül módosítják. A jövőbeli szabályozási bizonytalanság ugyanis önmagában is elrettentő hatású.

A lakásépítési és a többlakásos ingatlanpiac érdekképviseletei egyöntetűen az értékesítési kötelezettség eltörlését követelik. Álláspontjuk szerint a döntéshozók nem ismerik kellően a BTR-szektor finanszírozási és építési modelljét. Bár a javaslat eredeti célja a megfizethető lakhatás elősegítése és a kínálat bővítése lenne, az értékesítési kötelezettség éppen ellentétes hatást vált ki, hiszen teljesen leállítja az új BTR-fejlesztéseket.

A szövetségi szintű bizonytalanság közepette az egyes tagállamok sem tétlenkednek.

Több államban törvényjavaslatok születtek az intézményi lakásbefektetők korlátozására.

Szövetségi előírás hiányában ugyanis minden állam saját szabályrendszert alakíthat ki. Oregonban jelenleg is napirenden van egy kiemelt figyelmet érdemlő javaslat, Georgiában viszont a helyi lobbitevékenységnek köszönhetően sikerült megállítani egy hasonló kezdeményezést. A szakértők szerint egy esetleges szövetségi jogszabály elfogadása jelentősen felgyorsítaná az államszintű szabályozási hullámot.

A szakmai szervezetek azt javasolják az iparági szereplőknek, hogy

A rendelkezésre álló időt használják fel a képviselőikkel való egyeztetésre, aminek során hangsúlyozzák a lakáskínálat bővítésének fontosságát.

Tájékoztassa ingatlanügynök ismerőseit a BTR-üzemeltetésről.

Fontolja meg az NRHC-hez való csatlakozást, amely az egycsaládos házak és a BTR-ingatlanok legfőbb szakmai szervezete.

Kísérje figyelemmel a szövetségi szintű fejleményeket; ha a törvényjavaslat jelenlegi formájában kerül elfogadásra, a tevékenység a tagállami szintre helyeződik át.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ