Itt a figyelmeztetés: súlyos árat fizethet az építőanyagokért, aki nem lép még márciusban – lássuk a nagymértékű drágulás részleteit

Az építőiparban az iparági rossz hangulat és borús kilátások mellett a statisztikák szerint idén januárban is folytatódott a tavaly nyáron kezdődött volatilitás: az egyik hónap óriási visszaesést, míg a következő visszarendeződést hoz. Az év első hónapjában az egy évvel korábbihoz képest 11,4%-kal csökkent az építőipari termelés a KSH adatai szerint, az előző hónaphoz képest pedig 8,8%-kal kisebb volt a volumen. A teljesítmény extrém mozgásai mellett drasztikus, 15-27 százalékos ársokkokat is átélt az iparág az elmúlt években, ezek után a szereplők idén év elején éppen kezdtek volna fellélegezni. A szakma idén és jövőre már csupán 5-7 százalékos áremelkedéssel számolt – ezt Koji László, az ÉVOSZ elnöke válaszolta kérdésünkre a Portfolio Építőipar 2026 konferencia szünetében.
Ebbe az eleve terhelt környezetbe érkezett most a közel-keleti válság, amelynek az építőanyagokra gyakorolt hatásáról az eseményen egyébként egy teljes panel szólt: a megszólalók elmondták, hogy már nem 50, vagy 100%-os áremelkedést tapasztalnak, hanem örülnek, ha még egyáltalán elérhetőek az alapanyagok.
Ha visszatekintünk, látható, hogy az építőipari termelői árak a KSH adatai szerint hogyan emelkedtek 2021-től gyors ütemben éves szinten, hogy 2022 negyedik negyedévében 26% felett tetőzzenek. 2023-ban ezzel szemben látványos dezinfláció indult ebben a szegmensben, az index 2023 negyedik negyedévére 9,2%-ra hűlt, majd 2024-ben tovább lassult, az értékek 5-7% körül stabilizálódtak. Ez a mérsékelt, nagyjából 5% körüli éves áremelkedési ütem 2025-ben is fennmaradt, az árrobbanás után az árnyomás tartósan jóval alacsonyabb szintre állt be.
Az Újház építőanyag-kereskedelmi hálózat adatai alapján az anyagárakban 2024-ben 3,7 százalékos árcsökkenés következett be, 2025-ben pedig mindössze 0,8 százalékos átlagos építőanyag-áremelkedés valósult meg az előző évhez képest a szektorban, miközben például a bérek 6-8 százalékkal emelkedtek – mondta Juhász Attila, az Újház Zrt, és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke.
Komoly drágulás előtt az építőanyagok
Ezt a törékeny stabilitást bontotta meg a közel-keleti konfliktus, aminek következtében
az alapanyaggyártók az első negyedév végétől jelentős költségnövekedést kénytelenek áthárítani a hazai piacra.
A következő hónapokban is az energiaárak alakulása, a szállítási költségek emelkedése, a geopolitikai feszültségek, valamint a forint árfolyamának változása jelenthetik a legfontosabb kockázati tényezőket.
Magyarország ebből a szempontból különösen érzékeny,
hiszen az építőipar számos területen jelentős importkitettséggel működik, legyen szó acéltermékekről, gépészeti berendezésekről vagy speciális alapanyagokról – fejtette ki a Portfolio kérdésére Ármos Béla, a KÉSZ Építő Zrt. vezérigazgatója, a KÉSZ Holding Zrt. igazgatósági tagja.
"Fontos hangsúlyozni, hogy a piacon egyszerre vannak jelen drágító és fékező hatások: a nemzetközi konfliktusok, az energiaárak és az importkitettség mellett a hazai gazdasági környezet, a beruházási aktivitás lassulása, illetve a kereslet esetleges mérséklődése részben ellensúlyozhatja az áremelkedési nyomást bizonyos termékek és szolgáltatások esetén" – tette hozzá Ármos.
Eközben a helyzetet egyes esetekben súlyosbíthatja, ha vis major záradékkal köttetett a beszerzési szerződés, mert akkor arra hivatkozva a beszállítók a háború kitörése előtt kötött szerződéseknél is érvényesíthetik az új, magasabb árakat.
Az építőanyagok előállítása rendkívül energiaigényes folyamat, így a kőolaj és a földgáz világpiaci árának hirtelen emelkedése azonnal beépül a termelési költségekbe – hangsúlyozta Juhász. A földgáz drágulása elsősorban a nagy hőigényű technológiával készülő termékeket érinti: ide tartoznak a kerámiatéglák, a tetőcserepek, a különböző burkolatok, valamint a betonacél és a szálas szigetelőanyagok. Ezen a területen a gyártók már be is jelentették az áprilistól érvényes, 5-15 százalékos áremelést.
A kőolaj hordónkénti árának megugrása a petrolkémiai alapú termékeknél okoz azonnali, akár 15-20 százalékos drágulást. Ilyenek például a polisztirol hőszigetelők, a különböző ragasztók és a bitumenes vízszigetelők. A költségnyomás olyan mértékű, hogy a gyorsan változó piaci körülmények miatt több gyártó kénytelen volt a havi árképzésről áttérni a heti árazásra.
A nyersanyagárak mellett a logisztikai költségek is felfelé hajtják az árakat. A fuvarozók megnövekedett üzemeltetési kiadásai a szállítmányozási piacon átlagosan 5-10 százalékos fuvardíj-emelkedést eredményeztek. Ezzel párhuzamosan a forint érezhető gyengülése is drágítja az importot.
Mivel a magyar piacon forgalmazott építőanyagok fele külföldről érkezik, az euróárfolyam romlása rövid időn belül megjelenik a fogyasztói árakban.
Nem szabad várni
A szakmai szervezetek szerint a jelenlegi helyzetben a kivárás a legrosszabb stratégia. Bár a kereskedőknél még megfelelő mennyiségű készlet áll rendelkezésre, az ellátási láncok normalizálódása egy esetleges gyors békekötés esetén is hónapokat venne igénybe. Az építkezést vagy felújítást tervezőknek ezért érdemes a beszerzéseket még márciusban lebonyolítaniuk.
Ezt a folyamatot megkönnyíti, hogy számos kereskedés lehetőséget biztosít a már kifizetett anyagok hetekig tartó, díjmentes telephelyi tárolására.
Markovich Béla, a Mapei Magyarország vezérigazgatójának tapasztalata alapján több, importtól és kőolajszármazékoktól függő termékkörben már most gyors áremelkedés indult: a bitumenes tetőszigetelő lemezek ára rövid idő alatt mintegy 15 százalékkal ugrott meg, és a polisztirol lemezeknél is érdemi drágulás látszik, miközben egyes tételek átmenetileg nehezebben elérhetők. Úgy fogalmazott a cég sajtótájékoztatóján feltett kérdésre, hogy a mostani sokk által közvetlenül érintett termékek esetében tipikusan 10-15 százalékos azonnali áremelési hullám indult, miközben az alapanyagköltségek több esetben 3-10 százalékkal emelkedtek.
A piaci szereplőknek szerinte gyorsan reagálniuk kell, mert a fuvarozási költségek már rövid távon 5-10 százalékkal emelkedtek. Jelezte azt is, hogy egyes építőanyagoknál – például a kerámiacserépnél és a téglánál – április 1-jétől tervezett áremelés jön, és további drágulás sem kizárt. Ebből következően a kivitelezési költségekben is további felhajtóerő jelenhet meg, és
még akkor sem várható teljes visszarendeződés, ha a mostani zavarok később enyhülnek.
Markovich ugyanakkor úgy látja, hogy tartós, széles körű hiány nem valószínű, legfeljebb átmeneti, időszakos ellátási nehézségek fordulhatnak elő, ezért a vállalatok részéről érthető reakció, hogy aki teheti, előrehozott beszerzésekkel igyekszik csökkenteni a kitettségét.
A KÉSZ Csoport tapasztalatai szerint az építőanyagpiacon több termékkategóriában is érzékelhető áremelkedési nyomás, ugyanakkor a piaci környezetet továbbra is bizonytalanság jellemzi. Az ellátási láncokat, az energiaárakat, a logisztikai költségeket és a nyersanyagpiacokat egyidejűleg befolyásolják olyan nemzetközi és hazai folyamatok, amelyek miatt csak korlátozott pontossággal lehet előrejelzéseket megfogalmazni.
Napról napra, sőt óráról órára történnek olyan, a piacot befolyásoló szélsőséges események, amelyek mellett rendkívül nehéz megbízható prognózist felállítani
– tette hozzá Ármos.
Nem tiszta még a kép
Nem minden szereplő tapasztalja egyelőre a változást, de már mindenki óvatos. Barna Krisztina, a Mester-Építő Kft. cégvezetője a Portfolio-nak elmondta, hogy bár a piacon hallani különböző várakozásokat az árazás alakulásáról, ezek egyelőre nem támaszthatók alá konkrét, megbízható adatokkal, így ők sem tudnak még pontos számokkal kalkulálni.
Az időben meghozott döntések, a folyamatos egyeztetés és a rugalmas együttműködés ugyanakkor segíthetnek abban, hogy minden érintett fél a lehető legkisebb veszteséggel alkalmazkodjon a változó piaci környezethez, és a projektek a kihívások ellenére is megvalósuljanak.
– tette hozzá.
A bizonytalanságot jól mutatja, hogy Gulyás Dóra, a GSV Kereskedelmi Kft. cégvezetője a várt árváltozások konkrét mértékét nem ismeri még.
Az építőanyagár-emelkedés egyelőre még nem érint minket, néhány beszállítónk jelezte, hogy várhatóan a következő hónapban áremelésre kényszerül, de ennek várható mértékét még nem közölte.
– tette hozzá a szakember.
A dráguló alapanyagárak közepette és a bozonytalan gazdasági környezetben az iparági szakértők azt javasolják a beruházóknak, hogy a legolcsóbb azonnali megoldások keresése helyett fókuszáljanak a fenntarthatóságra. Ha az építkezéseknél a létesítmények teljes élettartamra vetített kiadásait, azaz az életciklus-költségeket veszik alapul, akkor okos tervezéssel és minőségi anyaghasználattal hosszú távon jelentős megtakarítás érhető el. Ez a megközelítés segíthet kilépni az árverseny csapdájából, mivel egy 20 éves életciklus-szemlélet mindenki számára átlátható és a saját tapasztalatokkal alátámasztható, ellentétben az 50-100 éves távlatokkal – mondta Koji.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
