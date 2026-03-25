A nemrég nagy sikerrel zárult Építőipar 2026 konferencia után ősszel is megrendezzük iparági találkozónkat, Portfolio Future of Construction 2026 címmel. Ha a legfontosabb iparági szereplőkkel szeretne élőben találkozni, érdemes lesz figyelni az eseményt.
Schons előadásában rávilágított arra, hogy az európai lakásválság komplex probléma, amely koordinált európai szintű megoldásokat igényel a szabályozási környezet egyszerűsítésével és az építőipari kapacitások növelésével együtt.
Az ingatlanárak 50%-kal emelkedtek Európa-szerte, miközben a népesség csökken, ami egyértelműen lakásválságra utal
– fogalmazott a szakértő, hozzátéve, hogy ez hazánkban sincsen másképp.
Magyarországon igenis lakhatási válság van, hiába tagadja bárki
– tette hozzá.
Elmondta, lakásválságról definíció szerint akkor beszélhetünk, amikor a fizetés 40%-át kell lakhatásra fordítani. Hozzátette, hogy Európa-szerte 650 ezer új otthonra lenne szükség, azonban az építőipari kapacitások folyamatosan csökkennek.
Az Európai Bizottság még decemberben mutatta be a megfizethető lakhatást célzó tervét, amelynek keretében többek között szabályozná a rövid távú lakáskiadást, növelné a szociális és megfizethető lakhatás támogatására szánt támogatást, elejét venné a lakáspiaci spekulációnak, erről korábban itt írtunk. Az Európai Parlament február végén publikált jelentése pedig a válság okait és lehetséges megoldásait veszi számba, különös tekintettel a kínálat bővítésére és a kereslet célzott támogatására.
Előadásában Schhoens hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság éppen azért tűzte a zászlajára a gyors megoldáskeresést, mert a trendek nem fognak maguktól javulni: 2021 óta 22%-kal kevesebb lakásépítési engedélyt adtak ki és az építőipar teljesítménye is csökkent.
Ezzel szemben Magyarországon, legalábbis a lakóingatlanok terén valóban megmozdult a piac az Otthon Start program hatására. Eddig a használt lakások területén pörgött fel a kereslet - első körben az árakkal együtt, de a tavalyi 21 százalékos budapesti áremelkedés februárra 17 százalékra mérséklődött. Csepeti várakozása szerint idén átlagosan 10 százaléknál nagyobb áremelkedés már nem várható Budapesten.
Miután az Otthon Start stabil keresletet teremtett, a kormányzat a továbbiakban a kínálat ösztönzésére helyezi a hangsúlyt, és a már befutott otthon startos kiemelési kérelmeket igyekszik gyorsan elbírálni. Jövőre így az új építésű lakások száma is növekedhet, főleg azoké, amelyek megfelelnek a program feltételeinek. Csepeti előadásában ismertette a Portfolio hasábjain már sokszor idézett kormánycélt, hogy a következő három-négy évben lépésről-lépésre elérik a 25 ezer új lakás átadását évente.
Eddig 36 ezer otthon startos igénylést nyújtottak be a kereskedelmi bankokhoz, 30 ezer esetben már folyósították is a kölcsönt. A vásárlók 80 százaléka 40 év alatti, az első lakásvásárlók aránya Budapesten 44, vidéken 38 százalék.
A felújítások elmaradása is probléma
Schons szerint a felújítás területén is jelentős problémák vannak Európa-szerte. A 60 éves épületek felújítása során számos kihívással kell szembenézni, különösen az energiahatékonysági követelmények teljesítése terén.
Csepeti elmondása szerint a magyarországi terv az, hogy felújítások, bővítések és korszerűsítések terén 50-50 ezer projekt valósuljon meg évente. Hozzátette, hogy több mint 80 ezer komfort nélküli háztartás található még Magyarországon, amelyek felzárkóztatást igényelnek. Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerben az elmúlt fél évben 120 ezer háztartásban történt energetikai korszerűsítés.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
