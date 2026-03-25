Amikor az Európai bizottságban a lakhatási válságról beszélünk, Magyarország általában a legrosszabb példa - fogalmazott meg kemény kritikát Joel Schons, a FIEC (Európai Építőipari Szövetség) Lakásügyi Munkacsoportjának elnöke az ÉVOSZ szerdán megrendezett konferenciáján tartott előadásában. A kijelentés Csepeti Ádám, a hazai stratégiai ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkár ugyanezen az eseményen elhangzott előadására reagált. A politikus a kormány lakáspolitikai terveit ismertette és kijelentette, hogy Magyarországon nincsen lakhatási válság.

Schons előadásában rávilágított arra, hogy az európai lakásválság komplex probléma, amely koordinált európai szintű megoldásokat igényel a szabályozási környezet egyszerűsítésével és az építőipari kapacitások növelésével együtt.

Az ingatlanárak 50%-kal emelkedtek Európa-szerte, miközben a népesség csökken, ami egyértelműen lakásválságra utal

– fogalmazott a szakértő, hozzátéve, hogy ez hazánkban sincsen másképp.

Magyarországon igenis lakhatási válság van, hiába tagadja bárki

– tette hozzá.

Elmondta, lakásválságról definíció szerint akkor beszélhetünk, amikor a fizetés 40%-át kell lakhatásra fordítani. Hozzátette, hogy Európa-szerte 650 ezer új otthonra lenne szükség, azonban az építőipari kapacitások folyamatosan csökkennek.

Az Európai Bizottság még decemberben mutatta be a megfizethető lakhatást célzó tervét, amelynek keretében többek között szabályozná a rövid távú lakáskiadást, növelné a szociális és megfizethető lakhatás támogatására szánt támogatást, elejét venné a lakáspiaci spekulációnak, erről korábban itt írtunk. Az Európai Parlament február végén publikált jelentése pedig a válság okait és lehetséges megoldásait veszi számba, különös tekintettel a kínálat bővítésére és a kereslet célzott támogatására.

Előadásában Schhoens hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság éppen azért tűzte a zászlajára a gyors megoldáskeresést, mert a trendek nem fognak maguktól javulni: 2021 óta 22%-kal kevesebb lakásépítési engedélyt adtak ki és az építőipar teljesítménye is csökkent.

Egy dia Joel Schons előadásából, angol eredetiből magyarra fordítva.

Ezzel szemben Magyarországon, legalábbis a lakóingatlanok terén valóban megmozdult a piac az Otthon Start program hatására. Eddig a használt lakások területén pörgött fel a kereslet - első körben az árakkal együtt, de a tavalyi 21 százalékos budapesti áremelkedés februárra 17 százalékra mérséklődött. Csepeti várakozása szerint idén átlagosan 10 százaléknál nagyobb áremelkedés már nem várható Budapesten.

Miután az Otthon Start stabil keresletet teremtett, a kormányzat a továbbiakban a kínálat ösztönzésére helyezi a hangsúlyt, és a már befutott otthon startos kiemelési kérelmeket igyekszik gyorsan elbírálni. Jövőre így az új építésű lakások száma is növekedhet, főleg azoké, amelyek megfelelnek a program feltételeinek. Csepeti előadásában ismertette a Portfolio hasábjain már sokszor idézett kormánycélt, hogy a következő három-négy évben lépésről-lépésre elérik a 25 ezer új lakás átadását évente.

Eddig 36 ezer otthon startos igénylést nyújtottak be a kereskedelmi bankokhoz, 30 ezer esetben már folyósították is a kölcsönt. A vásárlók 80 százaléka 40 év alatti, az első lakásvásárlók aránya Budapesten 44, vidéken 38 százalék.

A felújítások elmaradása is probléma

Schons szerint a felújítás területén is jelentős problémák vannak Európa-szerte. A 60 éves épületek felújítása során számos kihívással kell szembenézni, különösen az energiahatékonysági követelmények teljesítése terén.

Csepeti elmondása szerint a magyarországi terv az, hogy felújítások, bővítések és korszerűsítések terén 50-50 ezer projekt valósuljon meg évente. Hozzátette, hogy több mint 80 ezer komfort nélküli háztartás található még Magyarországon, amelyek felzárkóztatást igényelnek. Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerben az elmúlt fél évben 120 ezer háztartásban történt energetikai korszerűsítés.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ