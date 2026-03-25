Meglepő dolog derült ki a felmérésből: ez lett az új luxus a munkahelyeken

Ma már nem rutin, hanem a legtöbb helyen döntés kérdése a reggeli irodai bejárás. A közép-európai vállalatok 96 százaléka hibrid működésben dolgozik, miközben a cégek közel 90 százaléka átalakította, vagy újragondolta irodai kialakítását, derült ki a ThinkCo és a Skanska Futureproof elemzéséből. A kutatás szerint a koncentrációt támogató környezet, a rugalmas térhasználat és a fenntarthatósági szempontok egyre nagyobb szerepet játszanak a munkavállalói döntésekben: a zajszint mérhető hatással van a teljesítményre, miközben a Z-generáció több mint fele klímavédelmi lépéseket vár el munkaadójától.

Property X 2026 Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!

A Futureproof – How to create offices for unpredictable times a ThinkCo kutatása, amely a Skanska szakértőinek bevonásával vizsgálta a közép-európai irodapiac és a munkahelyi környezet átalakulását. Az elemzés többek között azt térképezi fel, milyen szempontok alapján tervezik újra ma a vállalatok az irodai tereket, és hogyan változtak a munkavállalói elvárások a hibrid működés elterjedésével. A kutatás arra is rávilágít, hogy az iroda szerepe átalakulóban van:

a tér minősége és használhatósága közvetlen hatással van arra, hogy a munkavállalók mikor és milyen gyakran döntenek a bejárás mellett.

A csend lett az új luxus

A hibrid működés egyik legkevésbé látványos, mégis legmeghatározóbb következménye a fókusz felértékelődése. Amikor az otthoni munkavégzés kedvelt alternatíva, az iroda akkor jelent valódi vonzerőt, ha támogatja a koncentrációt.

A riport szerint a munkavállalók teljesítményét leginkább

a megfelelő munka-magánélet egyensúly (65%),

a személyre szabható munkakörnyezet (63%) és

munkakörnyezet (63%) és a zavartalan fókusz lehetősége (62%) befolyásolja.

A koncentráció feltételei ma már mérhető hatással vannak a hatékonyságra és a munkavállalói elégedettségre.

Ebben kulcsszerepet játszik az akusztikai környezet is: a mentális munkavégzéshez ideális zajszint 25-48 decibel közé esik, ez nagyjából egy csendes beszélgetés vagy halk háttérzaj szintje. A nagy létszámú, homogén, nyílt irodaterekben ez gyakran nehezen biztosítható, ami rontja a koncentrációt és növeli a mentális terhelést. Nem véletlen, hogy a vállalatok egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a csendes zónákra, akusztikai megoldásokra és a funkciók szerint tagolt terek kialakítására.

A fix asztalok kora lejárt

Reggelente már nem ugyanaz az asztal vár mindenkit: a hibrid működés mellett a fix munkaállomásokra épülő irodamodell fokozatosan háttérbe szorult. A felmérésben részt vevő vállalatok 89 százaléka módosította irodai elrendezését, és a nyílt irodatérmodell aránya is jelentősen átalakult. A korábbi „egy ember - egy asztal” logikát egy rugalmasabb rendszer váltja fel. Elérhető lett külön tér az elmélyült munkára, egyeztetésekre való helyszín, és olyan részek is, ahol könnyen lehet beszélgetni. A munkavégzés ma sokféle, ezért az irodák sem lehetnek egyformák.

A moduláris megoldások és az átrendezhető bútorok lehetővé teszik, hogy az iroda alkalmazkodjon a változó csapatlétszámhoz és projektekhez. Ez nemcsak kényelmesebb működést jelent, hanem gazdasági szempontból is racionális: az adaptív tér hosszabb távon is fenntarthatóbb és értékállóbb.

A Z generáció klímatudatos munkahelyet keres

A munkavállalói döntésekben egyre nagyobb szerepet kap a fenntarthatóság. A riport szerint a Z-generáció több mint fele aktívan elvárja munkaadójától a klímavédelmi intézkedéseket, és egyre többen veszik figyelembe a vállalat környezeti teljesítményét a munkahelyválasztás során.

Az iroda ebben a kérdésben is látható üzenetet közvetít. Egy 100 négyzetméteres irodaterület átalakítása során több mint 5 tonna hulladék keletkezhet a bontási és építési folyamatok során. A belsőépítészeti elemek (pl. bútorok, válaszfalak, burkolatok) karbonkibocsátása pedig akár az épületszerkezethez kapcsolódó kibocsátáshoz mérhető. A fenntarthatóbb megoldások, az újrahasznosítható elemek és a hosszabb távra tervezett térkialakítás ezért nemcsak környezeti, hanem üzleti kérdés is. A munkatér minősége ma már azt is jelzi, mennyire veszi komolyan egy vállalat a saját felelősségét.

A hibrid működés mellett az iroda szerepe tehát átrendeződött. A munkavállalók tudatosabban választanak, és a tér minősége egyre inkább része ennek a döntésnek. A koncentrációt támogató környezet, a rugalmas kialakítás és a fenntarthatósági szempontok ma már konkrét elvárásként jelennek meg.

