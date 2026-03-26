Négymilliárdos eladás hoz váratlan fordulatot: évtizedeket lépünk vissza az időben egy fontos magyar vasútvonalon
Négymilliárdos eladás hoz váratlan fordulatot: évtizedeket lépünk vissza az időben egy fontos magyar vasútvonalon

Eladja debreceni székházát a MÁV, hogy a bevételből a vasúti pályákat tarthassa karban. Az épület értékesítése miatt megszűnik a Mezőzombor és Nyíregyháza közötti vasútvonal központi forgalomirányítása. Így a jövőben a vonatok közlekedését újra a helyi állomásokon dolgozó vasutasok fogják koordinálni - írta meg az Átlátszó.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő négymilliárd forintos kikiáltási áron hirdette meg árverésre a vasúttársaság debreceni, Piac utcában található ingatlanát. A MÁV az eladásból származó bevételt a pályahálózat fenntartására és fejlesztésére kívánja fordítani.

Az értékesítéssel egy időben jelentős technikai változás is életbe lép a térségben. Az épületből működtetik ugyanis a 100c vasútvonal (Mezőzombor–Nyíregyháza) központi forgalomirányító rendszerét (KÖFI).

Mivel a székház eladásával ez a központ is felszámolásra kerül, a szakaszon visszatérnek a hagyományos irányításhoz.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jövőben ismét a helyszínen szolgálatot teljesítő vasutasok felelnek majd a forgalom lebonyolításáért hat állomáson: Tarcalon, Tokajban, Rakamazon, Görögszálláson, Nyírteleken és Nyíregyháza Északiban. Az Átlátszó úgy érzékelteti a változást: visszatérnek az állomásokra az integető vasutasok.

Ez a vonalszakasz a közeljövőben különösen fontossá válik. A Budapest–Debrecen–Nyíregyháza vonalon tervezett átépítések miatt ugyanis jelentős terelőútként fog funkcionálni a személy- és teherforgalom számára egyaránt. A megnövekedett forgalomra felkészülve a szakaszon terveznek ugyan híd- és pályakarbantartási munkálatokat, de a központi irányítórendszer újjáépítése nem szerepel a beruházások között.

A MÁV tájékoztatása szerint a jelenlegi központi forgalomirányítás leállítása technológiai szempontból is indokolt volt. Az 1969-ben telepített, szovjet gyártmányú rendszer mára teljesen elavult. Üzemben tartásához sem alkatrész-, sem szakember-utánpótlás nem állt már rendelkezésre. Emellett a megfelelő informatikai támogatás is hiányzott, így egy komolyabb meghibásodás esetén a javítása már lehetetlen lett volna.

A vasúttársaság hangsúlyozta, hogy a berendezés tervszerű leállítása és a helyi kezelésre való átállás volt az egyetlen észszerű döntés. Álláspontjuk szerint a hagyományos irányítás is költséghatékonyan, gyorsan és biztonságosan megoldható, a változás pedig az utasoktól semmilyen alkalmazkodást nem igényel. A leszerelt, muzeális értékű irányítóberendezést nem semmisítik meg, hanem a Közlekedési Múzeumnak adományozzák.

Az ügyre Vitézy Dávid fővárosi képviselő is reagált, szerinte példátlan, hogy megszűnjön a központi forgalomirányítás egy olyan vonalon, ahol már korábban kiépült.

Járműipar 2026

