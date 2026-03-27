Új gyárat épít a ProSolum Bagon

Megkezdődött a ProSolum új gyárának építése Bagon, ahol egy hazai fejlesztésű építőipari technológia bevezetése érdekében kezdődik meg a gyártás - közölte a társaság.

AgroFuture 2026 Napirenden a legfajsúlyosabb fenntarthatósági és innovációs kérdések, amelyek döntően meghatározzák a hazai agrárvállalkozások jövőjét és életképességét.

A mintegy 2,5 milliárd forint értékű beruházás keretében egy közel 1,1 hektáros területen megvalósuló gyártóüzem jön létre, amely 13 új munkahelyet teremt, szellemi és fizikai pozíciókban egyaránt. Az üzem várhatóan 2026 harmadik negyedévében, legkésőbb szeptember elején kezdi meg működését.

A beruházás középpontjában a ProSolum saját fejlesztésű megoldása, a CementFlow technológia áll, amely az önterülő cementesztrich területén kínál gyorsabb és költséghatékonyabb alternatívát a hagyományos megoldásokkal szemben. A technológia

akár négyszer gyorsabb kivitelezést tesz lehetővé.

A tervezett kapacitás megközelítőleg 20 tonna/óra, amely elegendő lehet akár Budapest teljes lakásállományának esztrich alapanyag-igényének kiszolgálására.

A technológia akár már 24 órán belül járható, és akár 7 nap múlva burkolható felületet biztosít. Emellett nagy felületeken is egyenletes, síkpontos, repedésmentes minőséget nyújt, ami különösen fontos ipari és nagyléptékű beruházások esetében.

