Budapest elindított egy szokatlan lakhatási programot
Budapest elindított egy szokatlan lakhatási programot

A Főváros elindította a "Megbízható Szobabérlet" programot, ami lehetővé teszi, hogy magányos, idős embereket és szálláskereső fiatalokat hozzanak össze, biztonságos és jogilag rendezett keretek között - közölte egy Facebook-videóban Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere.

Budapesten tartós lakhatási válság alakult ki az utóbbi években. Ahogy arról a Portfolio is beszámolt, a fővárosban az átlagos bérletidíj lakásmérettől függetlenül 280 ezer forint volt havonta 2025 első félévében, a panellakások átlagos budapesti négyzetméterára pedig 1,08–1,14 millió forintra emelkedett 2025-ben, ami egy 40–44 m²-es, 1,5 szobás panel esetében körülbelül 43–50 millió forintos árszintet jelent. Nem véltelne, hogy a budapesti városvezetés a lakhatási problémák enyhítését célul tűzte ki.

A fővárosi önkormányzat európai uniós támogatással egy "Megbízható Szobabérlet" c. programot indított el

- monta Karácsony Gergely egy Facebook-videóban. Szavai szerint ez a program lehetővé teszi azt, hogy magányos idős embereket és szálláskereső budapesti fiatalokat hozzanak össze egymással. Ez nemcsak "random", véletlenszerűen történik, hanem gondos kiválasztás, gondos felkészítés és egy megbízható folyamat keretében kiválasztják és felkészítik a partnereket. Jogi környezetet biztosítanak ahhoz, hogy a lehető legjobban járjon mind a kétz fél ezzel az együttműködéssel - teszi hozzá.

Budapesten nem ez az egyetlen újszerű lakhatási program: ígérete szerint megfizethetőbb és biztonságos bérleti alternatívát kínál a Budapest Fővárosi Vagyonkezelő Központ Zrt.-n belül létrehozott nonprofit program, a Fővárosi Lakásügynökség is. A szervezetet vezető Reider Gabriellával készített interjúnk itt olvasható.

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

