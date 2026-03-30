A pesti óriásberuházás során tízezrek új otthona épülhet meg, de egy rejtett csapda mindent tönkretehet

Rákosrendezőn a legújabb tervek szerint egy zöld, emberléptékű városrész jönne létre nyolc-tízezer lakással, amelynek legalább húsz százaléka megfizethető bérlakás lenne. Bár a célok vonzóak, a megvalósítás a jelenlegi kedvezőtlen politikai és gazdasági környezetben példátlanul nehéz feladat elé állítja az önkormányzatot.
A városfejlesztés
egyik legismertebb csapdája a zöld és a szociális szempontok közötti ellentét.
A nagyszabású környezetvédelmi beruházások, a zöldterületek növelése és az energiahatékonyság javítása szinte kivétel nélkül felverik az ingatlanárakat. Ha egy terület megújítása tisztán piaci alapon történik, a magasabb költségek miatt az alacsonyabb jövedelmű rétegek kiszorulnak. Ilyenkor úgynevezett zöld dzsentrifikáció megy végbe, ami azt jelenti, hogy a környék kizárólag a tehetősebbek lakhelyévé válik. Ennek megakadályozásához,
az eredeti társadalmi összetétel megőrzéséhez és a lakhatás megfizethetőségének fenntartásához jelentős közpénzre van szükség.
Külföldi barnamezős beruházások buktatói és sikertényezői
A stockholmi Hammarby Sjöstad negyedet eredetileg környezetbarát és társadalmilag inkluzív területnek szánták, ám a város végül eladta a telkeket a magánfejlesztőknek. A szigorú zöld előírások annyira megdrágították az építkezést, hogy a szociális célok fokozatosan háttérbe szorultak. Az ingatlanárak az egekbe szöktek, így a negyed elvesztette társadalmi sokszínűségét.
Ezzel szemben a bécsi Aspern Seestadt sikeresen teremtett egyensúlyt. Az osztrák főváros kezdettől fogva saját kézben tartotta az irányítást. Egy erre a célra létrehozott fejlesztőcéggel fogta össze a magánberuházókat, és jelentős összegeket fektetett az alapvető infrastruktúrába, valamint a közösségi közlekedésbe. A siker kulcsa a rugalmasság volt. A városvezetés hajlandó volt engedni a maximális környezetvédelmi elvárásokból, például
elengedték a teljes karbonsemlegességet, hogy kordában tartsák az építési költségeket.
Ennek köszönhetően a negyed lakásainak több mint fele ma is nonprofit vagy lakásszövetkezeti tulajdonban van, ami hosszú távon biztosítja a megfizethetőséget.
A bécsi modell működéséhez azonban az önkormányzati földtulajdon mellett fejlett intézményrendszerre, erős szabályozási hatáskörre és rengeteg közpénzre volt szükség, míg Budapest Rákosrendező esetében jelenleg kizárólag a telekkel rendelkezik. A főváros fejlesztői kapacitása, valamint pénzügyi és jogi mozgástere rendkívül szűkös, és a kockázatokat az is növeli, hogy rendszerváltás óta nem volt példa arra, hogy a közszféra vezényeljen le egy ekkora volumenű, zöld és szociális fókuszú városrész-fejlesztést.
Ilyen feltételek mellett
el kell kerülni, hogy a politikai nyomás vagy a gyors látszateredmények hajszolása elhamarkodott, visszafordíthatatlan döntésekhez vezessen.
A sikeres megvalósításhoz stratégiai nyugalomra, a beruházás ütemezett megvalósítására és észszerű kompromisszumokra van szükség. Csak a környezeti és szociális célok reális, a tényleges lehetőségekhez mért összehangolásával jöhet létre egy valóban integrált, társadalmilag igazságos és zöld városrész Budapesten.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
