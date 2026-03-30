A pesti óriásberuházás során tízezrek új otthona épülhet meg, de egy rejtett csapda mindent tönkretehet

Bőséges állami források, erős szabályozási jogkörök és megfelelő intézményi háttér nélkül az új Rákosrendező projekt esetében  nehezen lesznek egyensúlyban tarthatóak a környezetvédelmi és szociális célok – írja a Másfélfok. Mindezek hiányában Budapestnek óvatos, kompromisszumos megoldásokra és fokozatos építkezésre lesz szüksége a sikerhez, de a március 31-én kedden kihirdetésre kerülő nyertes pályázat nagyszabású terveinek megvalósítása mindenképp hatalmas kihívást jelent majd.
Rákosrendezőn a legújabb tervek szerint egy zöld, emberléptékű városrész jönne létre nyolc-tízezer lakással, amelynek legalább húsz százaléka megfizethető bérlakás lenne. Bár a célok vonzóak, a megvalósítás a jelenlegi kedvezőtlen politikai és gazdasági környezetben példátlanul nehéz feladat elé állítja az önkormányzatot.

A városfejlesztés

egyik legismertebb csapdája a zöld és a szociális szempontok közötti ellentét.

A nagyszabású környezetvédelmi beruházások, a zöldterületek növelése és az energiahatékonyság javítása szinte kivétel nélkül felverik az ingatlanárakat. Ha egy terület megújítása tisztán piaci alapon történik, a magasabb költségek miatt az alacsonyabb jövedelmű rétegek kiszorulnak. Ilyenkor úgynevezett zöld dzsentrifikáció megy végbe, ami azt jelenti, hogy a környék kizárólag a tehetősebbek lakhelyévé válik. Ennek megakadályozásához,

Súlyos összeget hajtanak be a kivitelezőtől az ezer okból bírált MNB-székház felújításának ügyében

Portfolio Property X 2026: Idén is utánozhatatlan hangulattal vár az egyedülálló balatoni élménykonferencia

Meglepő adatok érkeztek: egy eddig csendes vidéki városban lőttek ki a lakásárak

az eredeti társadalmi összetétel megőrzéséhez és a lakhatás megfizethetőségének fenntartásához jelentős közpénzre van szükség.

Külföldi barnamezős beruházások buktatói és sikertényezői

A stockholmi Hammarby Sjöstad negyedet eredetileg környezetbarát és társadalmilag inkluzív területnek szánták, ám a város végül eladta a telkeket a magánfejlesztőknek. A szigorú zöld előírások annyira megdrágították az építkezést, hogy a szociális célok fokozatosan háttérbe szorultak. Az ingatlanárak az egekbe szöktek, így a negyed elvesztette társadalmi sokszínűségét.

Lakóházak a svédországi Stockholm Hammarby Sjöstad kerületében. Fotó: Getty Images

Ezzel szemben a bécsi Aspern Seestadt sikeresen teremtett egyensúlyt. Az osztrák főváros kezdettől fogva saját kézben tartotta az irányítást. Egy erre a célra létrehozott fejlesztőcéggel fogta össze a magánberuházókat, és jelentős összegeket fektetett az alapvető infrastruktúrába, valamint a közösségi közlekedésbe. A siker kulcsa a rugalmasság volt. A városvezetés hajlandó volt engedni a maximális környezetvédelmi elvárásokból, például

elengedték a teljes karbonsemlegességet, hogy kordában tartsák az építési költségeket.

Ennek köszönhetően a negyed lakásainak több mint fele ma is nonprofit vagy lakásszövetkezeti tulajdonban van, ami hosszú távon biztosítja a megfizethetőséget.

A Seestadt Aspern városfejlesztési projekt Bécsben. Fotó: Getty Images

A bécsi modell működéséhez azonban az önkormányzati földtulajdon mellett fejlett intézményrendszerre, erős szabályozási hatáskörre és rengeteg közpénzre volt szükség, míg Budapest Rákosrendező esetében jelenleg kizárólag a telekkel rendelkezik. A főváros fejlesztői kapacitása, valamint pénzügyi és jogi mozgástere rendkívül szűkös, és a kockázatokat az is növeli, hogy rendszerváltás óta nem volt példa arra, hogy a közszféra vezényeljen le egy ekkora volumenű, zöld és szociális fókuszú városrész-fejlesztést.

Ilyen feltételek mellett

el kell kerülni, hogy a politikai nyomás vagy a gyors látszateredmények hajszolása elhamarkodott, visszafordíthatatlan döntésekhez vezessen.

A sikeres megvalósításhoz stratégiai nyugalomra, a beruházás ütemezett megvalósítására és észszerű kompromisszumokra van szükség. Csak a környezeti és szociális célok reális, a tényleges lehetőségekhez mért összehangolásával jöhet létre egy valóban integrált, társadalmilag igazságos és zöld városrész Budapesten.

A parlamenti választások még a legkisebb izgalom: 10 kérdés - 10 válasz az építőipar hazai jövőjéről

Megszületett a döntés: március 31-én kiderül, ki nyerte a Rákosrendező megújulására kiírt pályázatot

Üres a budapesti kassza, áll a bál az egyik legnagyobb fővárosi cég körül

Gigantikus terület átmeneti sorsa dőlhet el a fővárosban: március közepéig bárki beleszólhat

Kiderült, mennyivel szívja ki az állam a fővárost: a fejlesztésekre alig marad pénz

Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes

Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a

Kasza Elliott-tal

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

Ez is érdekelhet
Az IMF kiszámolta, mekkora a teljesen kezelhetetlen államadósságszint – fontos tanulságot vonhat le Magyarország
Bevallotta Donald Trump: ez az iráni háború egyik legfontosabb célja - Amerika Teherán olaját akarja
Budapest elindított egy szokatlan lakhatási programot
