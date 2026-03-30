Itt az új trükk: egyre régebbi házakra csapnak le a befektetők az Egyesült Államokban, hogy mentsék a profitot

Súlyos visszaesés tavaly
2025-ben összesen mintegy 297 ezer családi ház és társasházi lakás cserélt gazdát flipping tranzakció keretében az Egyesült Államokban az Attom ingatlanpiaci adatszolgáltató szerint. Ez az előző évhez képest 3,9 százalékos csökkenést jelent, egyben 2020 óta a legalacsonyabb érték. Ez a típusú gyors továbbértékesítés az összes lakáseladás 7,4 százalékát tette ki, szemben a 2024-es 7,6 százalékkal.
A visszaesés hátterében elsősorban a romló jövedelmezőség áll: egy átlagos tranzakció mindössze 65 981 dolláros bruttó nyereséget hozott, ami 25,5 százalékos befektetésarányos megtérülésnek felel meg. Ez a 2024-es 32 százalékhoz képest jelentős zuhanás, egyúttal a legrosszabb eredmény a 2008-as válság óta. Összehasonlításképpen: a pénzügyi válságot követő fellendülés idején a haszonkulcs meghaladta az 50 százalékot, 2012-ben pedig 61 százalékos csúcsot ért el. A felújítási, munkaerő- és finanszírozási költségek levonása után megmaradó nettó nyereséget továbbra is nyomás alatt tartják a beszállítói láncok fennakadásai, emellett
a vámokkal összefüggő anyagár-emelkedések is széles körben csökkentik a befektetői profitrátákat.
Javuló kilátások idén
Ugyanakkor egyre több jel utal arra, hogy 2026-ban javulhat a helyzet. A John Burns Research and Consulting, valamint a Kiavi közös jelentése szerint a Fix and Flip piaci index 2025 negyedik negyedévében – hat egymást követő negyedéves csökkenés után –
az elmúlt három év legnagyobb negyedéves alapú javulását mutatta.
A megkérdezett befektetők 71 százaléka tervezi, hogy idén több ingatlant vásárol, ami a felmérés négyéves történetében a legmagasabb arány. Emellett a negyedik negyedévben már csak 17 százalékuk számolt be a vártnál rosszabb eladási árakról, szemben az előző negyedév 21 százalékával.
A jövedelmezőséget a tavaly nyári költségvetési törvény egyes rendelkezései is javíthatják:
- az értékcsökkenési leírás kedvezőbb szabályai,
- az állandósított 20 százalékos vállalkozói adókedvezmény, valamint
- a továbbértékesítési célú hitelek kamatainak leírhatósága egyaránt a befektetőknek kedvez.
Az Attom adatai szerint a külső finanszírozást használó piaci szereplők aránya is nőtt: 2025-ben 37,7 százalékuk vett fel hitelt, szemben a 2024-es 36,9 százalékkal. A legnagyobb bizonytalanságot a jelzáloghitelkamatok alakulása jelenti, amelyek az iráni konfliktus és az olajáremelkedés miatt a vártnál tartósabban magasak maradhatnak.
A piaci szereplők mindezek mellett próbálják növelni a nyereséget. Az Attom szerint 2025-ben a felvásárolt ingatlanok medián építési éve 1978 volt, ami az adatgyűjtés kezdete óta a legkorábbi év. Ez arra utal, hogy
a befektetők az olcsóbb, régebbi építésű házak felé fordulnak,
miközben szigorúbb költségkontrollt és fegyelmezettebb felújítási stratégiákat alkalmaznak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Civil egyetemnek álcázták a fegyvergyárat? - Kíméletlenül lecsapott a Izrael
Nemzetközi jogi szürkezóna az Imám Husszein egyetem.
Elindult a verseny Emmanuel Macron székéért: megtalálták az embert, aki legyőzheti Marine Le Pent
Új kutatás jelent meg a lehetséges francia elnökjelöltekről.
Visszatért a tél: kitartóan havazik az Magyarország egyik részén
Nem tágít a ciklon.
Hihetetlen összeget égetett el Törökország a háború kitörése óta
Ezzel próbálják védeni a lírást.
Hajókövetési adatok buktatták le a megdöbbentő manővert: hirtelen irányt váltottak a tankerek - Jöhet az üzemanyaghiány?
Mindhárom hajó éles fordulatot vett.
Azonnali megsemmisítő csapást helyezett kilátásba Donald Trump
Feltételek nélküli ultimátumot adott.
Soha nem jött még haza olyan sok magyar, mint tavaly, de még mindig rengetegen mennek el
Ausztria továbbra is népszerű, az Egyesült Királyság kevésbé.
Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes
Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a
Egy tipikus hónap a bizonytalanság korában - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok februári tanulmányai?
A világ vezető think tankjeinek elemzései 2026 februárjában is a geopolitikai feszültségekre és az átrendeződő viszonyokhoz való alkalmazkodásra fókuszáltak. Több elemzés foglalkozott azza
Sport és ESG: Hogyan (ne) zöldítsük a profi sportot
Az ESG ma már a profi sportban is megkerülhetetlen hívószó, de a hangzatos vállalások mögött nagyon eltérő valóság húzódik meg. Duha Bence cikke azt mutatja meg, hol látszik érdemi előrel
Meta - kereskedés
2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva
10 éves csúcson a munkanélküliség. Hogyan védekezhetnek a magyarok a jövedelmük kiesése ellen?
A KSH statisztikái alapján a munkanélküliségi ráta 4,9 százalékra emelkedett. Ilyen magas értéket utoljára 216 tavaszán lehetett látni. De mit tehetnek azok, akik félnek a munkahelyük elvesz
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Tőzsdei őslények: a túlélés tanulságai
Betekintés egy panoptikumba: az adásban három őskövület, Szabó László, Korányi G. Tamás és Karagich Isvtán beszélget egy negyedik őskövület társaságában a korai sikertörténeteikről
Itt a tavasz, megjelenhet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb szőlőbetegsége
Hogy lehet védekezni?
10 éve nem láttunk ilyen pocsék adatot a magyar gazdaságban
Túl vagyunk a foglalkoztatási csúcson.
„Ez jogilag nonszensz” – Mit csinál Magyarország az ukrajnai gázvezetékekkel?
Több kérdést is felvet a friss rendeletcsomag.
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.