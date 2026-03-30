Itt az új trükk: egyre régebbi házakra csapnak le a befektetők az Egyesült Államokban, hogy mentsék a profitot

Az amerikai lakóingatlanok felújítás utáni gyors továbbértékesítésével, az úgynevezett flippinggel foglalkozó befektetők a 2008-as válság óta nem látott, alacsony hozamokkal szembesültek 2025-ben – írja cikkében a CNBC. A magas ingatlanárak, a megemelkedett jelzáloghitel-kamatok és a szűkös kínálat együtt szorítják le a hasznot, 2026-ra azonban már javulni látszik a piaci hangulat.

Súlyos visszaesés tavaly

2025-ben összesen mintegy 297 ezer családi ház és társasházi lakás cserélt gazdát flipping tranzakció keretében az Egyesült Államokban az Attom ingatlanpiaci adatszolgáltató szerint. Ez az előző évhez képest 3,9 százalékos csökkenést jelent, egyben 2020 óta a legalacsonyabb érték. Ez a típusú gyors továbbértékesítés az összes lakáseladás 7,4 százalékát tette ki, szemben a 2024-es 7,6 százalékkal.

A visszaesés hátterében elsősorban a romló jövedelmezőség áll: egy átlagos tranzakció mindössze 65 981 dolláros bruttó nyereséget hozott, ami 25,5 százalékos befektetésarányos megtérülésnek felel meg. Ez a 2024-es 32 százalékhoz képest jelentős zuhanás, egyúttal a legrosszabb eredmény a 2008-as válság óta. Összehasonlításképpen: a pénzügyi válságot követő fellendülés idején a haszonkulcs meghaladta az 50 százalékot, 2012-ben pedig 61 százalékos csúcsot ért el. A felújítási, munkaerő- és finanszírozási költségek levonása után megmaradó nettó nyereséget továbbra is nyomás alatt tartják a beszállítói láncok fennakadásai, emellett

a vámokkal összefüggő anyagár-emelkedések is széles körben csökkentik a befektetői profitrátákat.

Javuló kilátások idén

Ugyanakkor egyre több jel utal arra, hogy 2026-ban javulhat a helyzet. A John Burns Research and Consulting, valamint a Kiavi közös jelentése szerint a Fix and Flip piaci index 2025 negyedik negyedévében – hat egymást követő negyedéves csökkenés után –

az elmúlt három év legnagyobb negyedéves alapú javulását mutatta.

A megkérdezett befektetők 71 százaléka tervezi, hogy idén több ingatlant vásárol, ami a felmérés négyéves történetében a legmagasabb arány. Emellett a negyedik negyedévben már csak 17 százalékuk számolt be a vártnál rosszabb eladási árakról, szemben az előző negyedév 21 százalékával.

A jövedelmezőséget a tavaly nyári költségvetési törvény egyes rendelkezései is javíthatják:

az értékcsökkenési leírás kedvezőbb szabályai,

kedvezőbb szabályai, az állandósított 20 százalékos vállalkozói adókedvezmény , valamint

, valamint a továbbértékesítési célú hitelek kamatainak leírhatósága egyaránt a befektetőknek kedvez.

Az Attom adatai szerint a külső finanszírozást használó piaci szereplők aránya is nőtt: 2025-ben 37,7 százalékuk vett fel hitelt, szemben a 2024-es 36,9 százalékkal. A legnagyobb bizonytalanságot a jelzáloghitelkamatok alakulása jelenti, amelyek az iráni konfliktus és az olajáremelkedés miatt a vártnál tartósabban magasak maradhatnak.

A piaci szereplők mindezek mellett próbálják növelni a nyereséget. Az Attom szerint 2025-ben a felvásárolt ingatlanok medián építési éve 1978 volt, ami az adatgyűjtés kezdete óta a legkorábbi év. Ez arra utal, hogy

a befektetők az olcsóbb, régebbi építésű házak felé fordulnak,

miközben szigorúbb költségkontrollt és fegyelmezettebb felújítási stratégiákat alkalmaznak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ