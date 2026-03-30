Itt az új trükk: egyre régebbi házakra csapnak le a befektetők az Egyesült Államokban, hogy mentsék a profitot
Itt az új trükk: egyre régebbi házakra csapnak le a befektetők az Egyesült Államokban, hogy mentsék a profitot

Az amerikai lakóingatlanok felújítás utáni gyors továbbértékesítésével, az úgynevezett flippinggel foglalkozó befektetők a 2008-as válság óta nem látott, alacsony hozamokkal szembesültek 2025-ben – írja cikkében a CNBC. A magas ingatlanárak, a megemelkedett jelzáloghitel-kamatok és a szűkös kínálat együtt szorítják le a hasznot, 2026-ra azonban már javulni látszik a piaci hangulat.

Súlyos visszaesés tavaly

2025-ben összesen mintegy 297 ezer családi ház és társasházi lakás cserélt gazdát flipping tranzakció keretében az Egyesült Államokban az Attom ingatlanpiaci adatszolgáltató szerint. Ez az előző évhez képest 3,9 százalékos csökkenést jelent, egyben 2020 óta a legalacsonyabb érték. Ez a típusú gyors továbbértékesítés az összes lakáseladás 7,4 százalékát tette ki, szemben a 2024-es 7,6 százalékkal.

A visszaesés hátterében elsősorban a romló jövedelmezőség áll: egy átlagos tranzakció mindössze 65 981 dolláros bruttó nyereséget hozott, ami 25,5 százalékos befektetésarányos megtérülésnek felel meg. Ez a 2024-es 32 százalékhoz képest jelentős zuhanás, egyúttal a legrosszabb eredmény a 2008-as válság óta. Összehasonlításképpen: a pénzügyi válságot követő fellendülés idején a haszonkulcs meghaladta az 50 százalékot, 2012-ben pedig 61 százalékos csúcsot ért el. A felújítási, munkaerő- és finanszírozási költségek levonása után megmaradó nettó nyereséget továbbra is nyomás alatt tartják a beszállítói láncok fennakadásai, emellett

a vámokkal összefüggő anyagár-emelkedések is széles körben csökkentik a befektetői profitrátákat.

Javuló kilátások idén

Ugyanakkor egyre több jel utal arra, hogy 2026-ban javulhat a helyzet. A John Burns Research and Consulting, valamint a Kiavi közös jelentése szerint a Fix and Flip piaci index 2025 negyedik negyedévében – hat egymást követő negyedéves csökkenés után –

Csendben csökken a magyar otthonok szén-dioxid kibocsátása: mutatjuk, mi ennek az oka

A pesti óriásberuházás során tízezrek új otthona épülhet meg, de egy rejtett csapda mindent tönkretehet

Súlyos összeget hajtanak be a kivitelezőtől az ezer okból bírált MNB-székház felújításának ügyében

az elmúlt három év legnagyobb negyedéves alapú javulását mutatta.

A megkérdezett befektetők 71 százaléka tervezi, hogy idén több ingatlant vásárol, ami a felmérés négyéves történetében a legmagasabb arány. Emellett a negyedik negyedévben már csak 17 százalékuk számolt be a vártnál rosszabb eladási árakról, szemben az előző negyedév 21 százalékával.

A jövedelmezőséget a tavaly nyári költségvetési törvény egyes rendelkezései is javíthatják:

  • az értékcsökkenési leírás kedvezőbb szabályai,
  • az állandósított 20 százalékos vállalkozói adókedvezmény, valamint
  • a továbbértékesítési célú hitelek kamatainak leírhatósága egyaránt a befektetőknek kedvez.

Az Attom adatai szerint a külső finanszírozást használó piaci szereplők aránya is nőtt: 2025-ben 37,7 százalékuk vett fel hitelt, szemben a 2024-es 36,9 százalékkal. A legnagyobb bizonytalanságot a jelzáloghitelkamatok alakulása jelenti, amelyek az iráni konfliktus és az olajáremelkedés miatt a vártnál tartósabban magasak maradhatnak.

A piaci szereplők mindezek mellett próbálják növelni a nyereséget. Az Attom szerint 2025-ben a felvásárolt ingatlanok medián építési éve 1978 volt, ami az adatgyűjtés kezdete óta a legkorábbi év. Ez arra utal, hogy

a befektetők az olcsóbb, régebbi építésű házak felé fordulnak,

miközben szigorúbb költségkontrollt és fegyelmezettebb felújítási stratégiákat alkalmaznak.

Kapcsolódó cikkünk

Nehezebb lesz lakáshoz jutni Trump háborúsdija miatt

Erre senki sem számított: hiába akartak jót az új amerikai törvénnyel, hatalmas lavinát indítottak el

Fordulat az ingatlanpiacon: a fenyegető háború árnyékában tízből négy fejlesztő kénytelen engedni az árból

Most tárgyalják az új tervezetet: így tiltanák meg teljesen a házvásárlást a nagybefektetőknek amerikában

A lakhatást igyekszik könnyíteni, de éppen Trump döntései hozhatják nehéz helyzetbe a lakásvásárlókat Amerikában

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes

Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a

Meta - kereskedés

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

Felrobbant az olajár, Trump különleges műveletet tervez Irán ellen - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn
Az IMF kiszámolta, mekkora a teljesen kezelhetetlen államadósságszint – fontos tanulságot vonhat le Magyarország
Budapest elindított egy szokatlan lakhatási programot
