Meglepő adatok érkeztek: egy eddig csendes vidéki városban lőttek ki a lakásárak

Folyamatosan változik, hogy melyik a legdrágább város a magyar ingatlanpiacon, a jelentősebb átrendeződések pedig hosszabb idő alatt, fokozatosan mennek végbe. Egy-egy nagyobb gazdasági beruházás vagy infrastrukturális fejlesztés élénkíti a keresletet a lakóingatlanok iránt, ami az árakban is megjelenik, míg azokban a térségekben, ahol gyengébb a munkaerőpiac és kedvezőtlenebbek a demográfiai trendek, a lakásárak egyre inkább elmaradnak az országos átlagtól. Az idei első negyedév változásait a zenga.hu a kínálati árai alapján foglalta össze egy közleményben.

„Egy új villamos- vagy metróvonal, egy jelentős közlekedési csomópont fejlesztése vagy egy átfogó városrehabilitációs program érdemben javíthatja egy-egy környék megítélését, és ezzel együtt emelheti az ingatlanárakat is.

Ezek a folyamatok azonban jellemzően évek alatt futnak ki, így rövid távon inkább kisebb elmozdulások látszanak

– idézi a közlemény Futó Pétert, a zenga.hu elemzési vezetőjét.

Futó Péter
zenga.hu, elemzési vezető
A zenga.hu elemzési vezetője. Tanulmányait az ELTE Természettudományi Karán geográfus szakon és a hollandiai University of Groningen-en végezte. Ingatlanszakmai pályafutását az OTP Jelzálogbankban kez
Az elmúlt egy év árváltozásai

2025 első negyedéve óta például Szeged és Pécs pozíciója erősödött, Szolnokon pedig egy hirtelenebb áremelkedés volt megfigyelhető. Ez utóbbi inkább a korábbi évek visszafogottabb drágulását követő korrekcióként értelmezhető, és nem eredményezett előrelépést a vármegyeszékhelyek rangsorában.

Az áremelkedés üteme közben országosan és Budapesten is mérséklődött. „A fővárosban az éves drágulás a tavalyi utolsó negyedévi 23 százalékról 17 százalékra lassult az idei első negyedévre, míg országos szinten 21 százalékról 18 százalékra csökkent a dinamika. A legnagyobb éves növekedést a városok közül Szolnok produkálta, de hasonló – korrekciós jellegű – ugrás volt megfigyelhető Szekszárdon is” – tette hozzá Futó.

Bár Budapesten látványosan lassul az árnövekedési dinamika, néhány fővárosi kerület éves árnövekedési üteme még mindig az élmezőnyben van. A XV. kerület például 27 százalékos éves drágulással a harmadik helyre került. A legkisebb növekedés Zalaegerszegen mérhető, ahol egy év alatt mindössze 5 százalékkal emelkedtek az árak, míg a XII. kerületben 9 százalékos volt a drágulás. Megyei szinten Csongrád és Tolna vezet 20-20 százalékos növekedéssel, míg Zala és Somogy a sereghajtók 6-6 százalékos emelkedéssel.

A négyzetméterárak alakulása

Az árakat tekintve Budapest továbbra is kiemelkedik, a fővárosban az átlagos hirdetési négyzetméterár 1,526 millió forint 2026 első negyedévének adatai szerint. Ezt Somogy és Veszprém követi 1,077 millió, illetve 1,056 millió forintos átlaggal, míg a lista végén Nógrád áll 329 ezer forinttal.

A fővároson belül az V. és a XII. kerület vezeti a rangsort 2,244 és 2,231 millió forintos átlagos négyzetméterárral, amelyeket az I. kerület követ 2,100 millióval. A legolcsóbb budapesti kerület a XXIII., ahol 989 ezer forint az átlag, ami már közel van a legdrágább vármegyeszékhelyek árszintjéhez, melyek közül Debrecen áll az élen 1,054 millió forinttal, majd Szeged következik 987 ezer forintos átlaggal.

A legdrágább megyeszékhelyek között

  • Győr (961 ezer Ft/ négyzetméter)
  • Veszprém (951 ezer Ft/ négyzetméter) és
  • Székesfehérvár (943 ezer Ft/ négyzetméter) szerepel.

A legolcsóbbak pedig

  • Salgótarján, ahol átlagosan 315 ezer forintba kerül egy négyzetméter,
  • Békéscsaba (494 ezer Ft négyzetméter),
  • Kaposvár (562 ezer Ft/ négyzetméter) és
  • Miskolc (604 ezer Ft/ négyzetméter) követi.

Jól mutatja a területi különbségeket Somogy, amely a Balaton-parti települések magas árszintje miatt a legdrágább megyének számít, míg a székhelye, Kaposvár a harmadik legolcsóbb a megyeszékhelyek között.

Növekvő keresésszám

2025 utolsó negyedévéhez képest a keresések számának erősödése látható. „Az idei első három hónapban 22 százalékkal volt több ingatlanérdeklődés (eladónak történő üzenetküldés vagy telefonszámfelfedés), mint a tavalyi utolsó negyedévben, az egy évvel ezelőttitől viszont 7 százalékkal elmaradnak a számok” – mondta Futó.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

