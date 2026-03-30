  • Megjelenítés
Portfolio Property X 2026: Idén is utánozhatatlan hangulattal vár az egyedülálló balatoni élménykonferencia
Ingatlan

Portfolio Property X 2026: Idén is utánozhatatlan hangulattal vár az egyedülálló balatoni élménykonferencia

Portfolio
Az élmény idén is folytatódik: 2026-ban június elején ötödik alkalommal tér vissza Balatonfüreden a Portfolio Property X, a hazai ingatlanpiac unikális élménykonferenciája, ahová a nulladik napon az igazán merészek Budapestről kerékpáron érkeznek a helyszínre. Éld át te is ezt a maga nemében egyedülálló eseményt, ahol minden egyszerre tartalmasabb, lazább és pezsgőbb, mint bármi más, amit valaha tapasztaltál! A jelentkezés már elindult.

A Portfolio Property X az a háromnapos esemény, ahol a klasszikus belvárosi konferenciák feszes ritmusát felváltja egy nyitottabb, nyüzsgőbb tér, és ahol a megszokott erős szakmai tartalom mellett a hangsúly legalább annyira a találkozásokon, a háttérbeszélgetéseken, a kapcsolatépítésen és az utánozhatatlan balatoni hangulaton van.

Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!
Információ és jelentkezés

Ami persze mindent visz, az a nulladik nap varázsa: évről évre több tucat vállalkozó kedvű résztvevő pattan nyeregbe a Portfolio X-Cycling keretében, hogy a budapesti Etele Plázától két keréken vágjon neki a 150 km-es távnak Balatonfüredre, miközben van lehetőség a Velencei-tónál vagy Akarattyánál is becsatlakozni.

Az Anna Grand Hotel Balaton-parti kulisszái garantálják az egyedülálló hangulatot, az esti kerti party pedig igazi nyárköszöntőként funkcionál.

property x

A vendégeket a szokásokhoz híven masszív szakmai program is várja. Van mit átbeszélni, a globális és hazai ingatlanpiac turbulens időszakát élve ugyanis annyi új szabály, kockázat, kihívás és újratervezési kényszer jelenik meg egyszerre, hogy csak egy átfogó, komplex megközelítés viheti előrébb a szakmát.

Még több Ingatlan

Ráadásul 2026 választási év Magyarországon, ami a következő évek irányait is kijelölheti, így a piaci szereplők számára kiemelt jelentőségű a „merre tovább?” kérdés.

Főbb csomópontok:

  • Évközi helyzetértékelés
  • Mit hoznak a választások? – Lesz új irány?
  • Pillanatkép a hazai ingatlanpiacról
  • Hol tart a befektetői és finanszírozói hangulat?
  • Készülnek elő az új fejlesztések?
  • Globális kilátások és kockázatok
  • Digitalizáció, energia, zöld, üzemeltetés
  • Iroda, retail, ipar, lakás, hotel
  • Makrokörkép az ingatlanpiac tükrében

Csatlakozz te is a hazai ingatlanvilágot és a kapcsolódó iparágakat egy tető alá hozó exkluzív találkozóhoz – nézd meg a részleteket és biztosítsd a helyed itt!

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Fórum

Konferencia ajánló

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility