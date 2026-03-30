  • Megjelenítés
Ingatlan

Súlyos összeget hajtanak be a kivitelezőtől az ezer okból bírált MNB-székház felújításának ügyében

Portfolio
A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) megállapította, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jogosan hívta le a Szabadság téri székház felújítását végző fővállalkozó bankgaranciáját. A Raw Development Kft. ugyanis nem javította ki a felmerült hibákat. A több mint 100 milliárd forintra drágult, luxusanyagokból kivitelezett beruházás átadása után a szakértők több ezer hiányosságot dokumentáltak. Ezek a mennyezetből csöpögő víztől egészen a több százmillió forintos gépészeti problémákig terjedtek – állítja a Telex egy a lap birtokába került jelentés alapján.
Debrecen Economic Forum 2026
Június 9-én jön a Debrecen Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés

A lap cikke szerint a jegybank még tavaly ősszel döntött úgy, hogy érvényesíti a szerződésben rögzített biztosítékot. Erre azért volt szükség, mert a kivitelező a többszöri határidő-módosítás ellenére sem végezte el a szükséges javításokat. A volt jegybankelnök fiának baráti köréhez köthető Raw Development Kft. tulajdonosa, Somlai Bálint jogtalannak tartotta a lépést. A TSZSZ-hez fordult, és azt állította, hogy a hibákat szinte maradéktalanul elhárították.

A szakértői szerv helyszíni szemléje és a vizsgálatról készült jelentés azonban az MNB-nek adott igazat.

A dokumentumból kiderül, hogy a jegybank eredetileg 4436 hibát rögzített. Ezekből a végső póthatáridő lejárta után is több mint 3500 javítatlan maradt. A Magyar Nemzeti Bank feljelentést is tett tavaly ősszel az renoválással kapcsolatos problémák és visszásságok miatt, amelyek miatt korábban az Állami Számvevőszék is eljárást indított.

A TSZSZ megállapította, hogy

Még több Ingatlan

az MNB jogszerűen hívott le 3,03 milliárd forintot a rendelkezésre álló, mintegy 8 milliárd forintos bankgaranciából.

A jelentés szerint a még fennálló hiányosságok az esztétikai apróságoktól a súlyos, rendszerszintű tervezési hibákig terjednek. A legnagyobb, mintegy 200 millió forintra becsült tételt a beépített szivattyúk problémája jelenti, amelyek nem képesek megfelelő hűtést biztosítani. Ez akár az épület adatközponti megbízhatósági minősítését (Uptime) is veszélyeztetheti. Emellett a szakértők olyan kirívó eseteket is feljegyeztek, mint a mozgó lépcsőkorlát, az éjjel-nappal világító kültéri lámpák, vagy a zuhanyzókban megálló víz. Az épület kiemelt funkcióját tekintve különösen kínosnak nevezték, hogy országos és nemzetközi rendezvények idején a plafonból csepegett a víz.

A nagyszámú kivitelezési hiba kifejezetten a magas felújítási költségek fényében problémás: az eredetileg 2021-ben indult, közbeszerzési eljárás mellőzésével odaítélt felújítás ára a piaci áremelkedésekre hivatkozva bruttó 69,2 milliárd forintról 103,5 milliárdra nőtt. Korábban mind az Állami Számvevőszék, mind az MNB felügyelőbizottsága éles kritikával illette a beruházást. Kiemelték a túlárazottság gyanúját, valamint azt, hogy az elköltött pénzek jelentős része egyetlen érdekkörnél, a Somlai-csoportnál landolt.

A költségek eloszlására is kitér a lap, amely szerint több mint 33 milliárd forintos munkadíj és járulékos költség mellett 48,3 milliárd forintot költöttek anyagokra, mivel az épületbelső kialakításánál egyáltalán nem spóroltak a luxussal. A kimutatások szerint csak az ajtókra 2,1 milliárd forint ment el, egy egyedi darab például 12 millió forintba került.

Az elmúlt időszakban sokszor parodizált elnöki mosdót egy 9,5 milliós kőmozaikkal, 11 milliós olasz márvánnyal és egy 1,1 milliós toalettel szerelték fel.

A konyhatechnológiai eszközökre közel félmilliárdot szántak. Ezen a listán 20 millió forint feletti ipari mosogatógépek, valamint összesen 14 millió forintot kitevő, aranyszínű szappanadagolók és papírtartók is szerepelnek.

Az MNB munkatársai 2025 elején kezdtek visszaköltözni a felújított, de garanciális vitákkal terhelt székházba. A fennmaradó hibák javításának jelenlegi üteméről az érintett felek egyelőre nem adtak hivatalos tájékoztatást.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kasza Elliott-tal

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Fórum

Konferencia ajánló

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility