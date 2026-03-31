Áprilistól Walter Katalin a WING magyarországi vezérigazgatója, Noah Steinberg elnökként folytatja munkáját
Kettéválik az elnök-vezérigazgatói szerep április 1-jével Magyarország egyik legnagyobb ingatlanfejlesztőjénél, a Wingnél. Vezérigazgatóként Walter Katalin veszi át a magyarországi operatív tevékenység irányítását, Noah Steinberg pedig a korábbi kettős elnök-vezérigazgatói pozíció után a jövőben elnökként folytatja munkáját, a hosszú távú stratégiai irányokra összpontosítva – írja közleményében a cég. Steinberg továbbra is betölti a vállalatcsoport hazai és nemzetközi érdekeltségeit is lefedő Wingholding elnök-vezérigazgatói pozícióját.
Az átalakulás célja, a még hatékonyabb vállalati működés – írja a cég közleményében.

Walter Katalin január 5-től általános vezérigazgató-helyettesként csatlakozott a céghez, legutóbb a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója volt. Pályafutása során a McKinsey & Co. frankfurti és budapesti irodáiban töltött 15 évet, később egy nagybanknál egy komplex integrációs projektet irányított Magyarországon, majd pályafutását egy regionális biztosítótársaság vezetésében folytatta.

Az elmúlt években jelentősen bővülő nemzetközi jelenlétének köszönhetően a Wing a magyar piac mellett vezető szereplővé vált a lengyel és a német piacon is, mint ingatlanfejlesztő és befektető.

