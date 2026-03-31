Hatalmas a mozgolódás: ide költözne a világ legnagyobb vagyonkezelője
Hatalmas a mozgolódás: ide költözne a világ legnagyobb vagyonkezelője

A világ legnagyobb vagyonkezelője, a BlackRock új londoni központot keres és a lehetséges jelöltek között szerepel a HSBC felhőkarcolója is - írta meg a Financial Times. A vállalat mintegy 56 ezer négyzetméteres irodaterületet igényel, az elmúlt hónapokban több helyszínt is megvizsgált. Ezek közé tartozik a 8 Canada Square épülete is, amelyet a HSBC idén hagy majd el, amikor átköltözik a belvárosba.

Az amerikai vagyonkezelő óriás emellett a Spitalfields Market melletti Bishops Square ingatlanfejlesztést, valamint a Deutsche Bank egykori irodaházát is felmérte a 75 London Wall címen.

Londonban kevés olyan ingatlan áll rendelkezésre, amely képes lenne a nagyvállalatok által igényelt méretű egybefüggő irodaterületet biztosítani. A Brexit és a koronavírus-járvány nyomán visszaeső építkezések miatt a kínálat jelentősen szűkült, miközben a kereslet egyre nőtt. A CoStar Group ingatlanpiaci adatszolgáltató szerint a nettó irodaabszorpció tavaly, 2019 óta először fordult pozitívba. Mostanra viszont már

folyamatosan növekszik a brit fővárosban a prémium kategóriás irodák iránti kereslet,

2025 utolsó negyedéve a legerősebb időszaknak bizonyult 2019 második negyedéve óta.

Megvan a rákosrendezői terv: így születik újjá egy egész városrész

Még két év, mire kész lesz a végleges mesterterv: kihirdették a Rákosrendező fejlesztési tervpályázat eredményét

Teljesen átírják a játékszabályokat a hazai ingatlanoknál is: kemény árat fizet, aki lemarad a zöld átállásról

A Film House a felújítás előtt. Forrás: Getty Images

Eközben a Microsoft is folytatja londoni terjeszkedését. A technológiai óriás a Film House elnevezésű, nemrég felújított art déco épületet nézte ki magának a Sohóban, amely

egykor a Pathé filmgyártó brit központjaként működött.

Ez a tranzakció az amerikai vállalat új londoni központjának keresésétől függetlenül valósulna meg, a Microsoft ugyanis további irodaterületet keres az Elizabeth Line földalatti vonala mentén, Paddingtontól egészen a Canary Wharfig.

Kiderült a nagy ingatlanpiaci titok: ezeken múlik, hol robbannak be a bérleti díjak

Újraéleszthetik a lakhatási válság elleni varázsszert Nagy-Britanniában

Hatalmas tranzakció a pénzügyi szektorban, 2500 milliárd dolláros vagyonkezelő születik

A Visa és a JPMorgan után a Microsoft is a szigetország belvárosába költözne

Megvan a döntés, ikonikus épületbe költözik a Visa

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

Ez is érdekelhet
Barátság kőolajvezeték: egészen erős fordulat látszik Brüsszelben
Erre megy ki a játék az Otthon Starttal? - Nem az, aminek látszik a nagy magyar lakáshitel-robbanás
Teljesen átírják a játékszabályokat a hazai ingatlanoknál is: kemény árat fizet, aki lemarad a zöld átállásról
