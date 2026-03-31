Még két év, mire kész lesz a végleges mesterterv: kihirdették a Rákosrendező fejlesztési tervpályázat eredményét
Még két év, mire kész lesz a végleges mesterterv: kihirdették a Rákosrendező fejlesztési tervpályázat eredményét

Lezárult a Rákosrendező megújítására kiírt urbanisztikai és közterület-fejlesztési tervpályázat, a bírálóbizottság kiválasztotta a nyertes pályaművet, amely a további tervezési munka alapjául szolgálhat Budapest egyik legjelentősebb barnamezős területének megújításában – írja közleményében Budapest Főpolgármesteri Hivatala. Az eredményhirdetésen Karácsony Gergely főpolgármester elmondta, hogy várakozása szerint a végleges mesterterv 2028 elejére készülhet el.
A tervpályázat célja egy olyan új városrész megalapozása volt, amely megoldást nyújt a városfejlesztési kihívásokra, különösen a lakhatási és klímaválságra, de közben élhető, fenntartható és hosszú távon is működőképes városi környezetet hoz létre.

Valójában most nem lezárunk egy folyamatot, hanem elindítunk egy újat: megvan az a csapat, akivel a következő években együtt fogunk dolgozni, és ez a legfontosabb eredménye a tervpályázatnak

– mondta Karácsony a tervpályázati zsűri elnöke a bejelentés sajtótájékoztatóján.

Karácsony Gergely
Budapest Főváros Önkormányzata, Főpolgármester
Egy új városrész víziója

A díjazott pályaművek közös tanulsága, hogy egy sikeres új városnegyed kulcsa a jól működő városszerkezet, az erős zöldhálózat, a fenntartható mobilitás és a társadalmi szempontokat is figyelembe vevő lakhatási rendszer összehangolása.

A cél egy olyan városi környezet létrehozása, amely a kortárs városfejlesztés kihívásait összefüggéseiben képes kezelni, és itthon is megtapasztalhatóvá teszi az eddig csak külföldről ismert megoldásokat.

Fenntartható közlekedésre szervezett városi alközpontot, családbarát lakókörnyezetet, ökologikus zöldfelületeket hozunk létre, egy olyan helyet, ahol nemcsak lakni, hanem élni is érdemes

– tette hozzá Vitézy Dávid, a budapesti Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke, a pályázati zsűri társelnöke.

Vitézy Dávid
Budapest Főváros, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője.
A projekt célja, hogy húszéves távlatban mintegy 10 000 lakás ebből 2000 megfizethető) épüljön fel a területen minden szükséges alapellátó intézménnyel együtt, és legalább 25 hektár zöldterület jöjjön létre. Az is cél, hogy a városrész pedig Észak-Pest átmeneti zónájának fontos alközpontjává nője ki magát, ami többéves előkészítést és tervezőmunkát igényel. Ennek első lépése az átfogó mesterterv elkészítése lesz, amelyet

a tervpályázat nyertese, a francia Coldefy és partnerei végezhetnek el.

A 2025 szeptemberében meghirdetett kétfordulós tervpályázat első, részvételi szakaszában 43 érvényes jelentkezés érkezett, a benyújtott referenciák alapján közülük 16 pályázó kapott meghívást a második szakaszba. Végül 14 pályamű érkezett a február 10-i határidőre. A hat hétig tartó, széles körű szakértői grémium bevonásával zajló értékelési folyamat végén a zsűri a pályázatot eredményesnek és szakmailag kiemelkedően értékesnek minősítette.

Nem végleges terv, hanem kiindulópont

A tervpályázat célja nem a végleges terv, hanem a legalkalmasabb tervező kiválasztása volt, minőségi kritériumok alapján. A kiválasztott pályamű ezért a további tervezési folyamat alapját képezi. A zsűri részletes szakmai ajánlásokat fogalmazott meg a nyertes csapat számára, a tervezési feladat a következő hónapokban ezek figyelembevételével alakul majd.

RR-13_5_3
A győztes pályázat. Forrás: Budapest Városháza
  1. Az első helyezést elért csapatot a francia Coldefy et Associés Architectes Urbanistes vezette: az ő nevükhöz fűződik az oszakai világkiállítás francia pavilonja és a hongkongi Design Institute. Társaik a német CITYFÖRSTER, akik a pozsonyi Istropolis tervezésében is részt vettek, és dolgoztak a tiranai ONI tornyon is; a német Treibhaus Landschaftsarchitektur, akik egyebek között a bécsi Seepark és a Yella-Hertzka-Park tervezésében vettek részt; valamint a szlovák Marko and the placemakers, akik Pozsony jelenlegi dinamikus megújulásának zászlóvivői. Hozzájuk csatlakozott a magyar Sporaarchitects, akiknek fontosabb munkái között szerepel a budapesti M3 és M4 metróvonal több állomása, valamint a Déli Városkapu mesterterve is. 
  2. Második helyezést ért el a német ASTOC Architects and Planner, a RMPSL Landschaftsarchitekten és a magyar Archikon csapata; utóbbiak a közelmúltban számos díjazott projekten dolgoztak, mint a Párisi udvar rekonstrukciója, a Budapest-nívódíjat kapott Gyöngyszem tagóvoda vagy a Vizafogó park. 
  3. Megosztott harmadik díjat kapott a Superwien Urbanism, Építész Stúdió és az Objekt Tájépítész Iroda csapata, valamint a CHYBIK + KRISTOF, az Arup Group, a NAUTES Építészműterem, az Architekten Tillner & Willinger, a Gumuchdjian Architects és a HMBCJ csoportosulása.

A pályázat során számos olyan mű született, amelyek egyes elemei kiemelkedő szakmai értéket képviselnek. Ezek közül a kiíró többet megvásárolt, és a későbbi tervezési folyamat során megfontolják majd, hogy miként integrálhatók egyes ötletek a végleges mestertervbe.

RR-13_5_9_5
Részlet a győztes pályázatból. Forrás: Budapest Városháza

A tervpályázatra beküldött pályázatokból készült tablókat az eredményhirdetés helyszínéül szolgáló Kristály Színtéren lehet megtekinteni április 1-jén és 2-án, valamint április 13 és 30 között hétköznapokon 10 és 18 óra között, előzetes regisztráció után szakértői kísérettel, Erő Zoltán és Dományi Bálint vezetésével. Bővebb információ a Rákosrendező projekt FB-oldalán érhető el a későbbiekben. 

A tervpályázat nyertesei és díjazottjai

I. díj:

Coldefy et Associés Architectes Urbanistes;

CITYFÖRSTER | Brehm Hansen Niehüser Nolting Richter Seidel Sobota Partnerschaft mbB Architekten;

Sporaarchitects Kft.;

Treibhaus Landschaftsarchitektur Hamburg;

Marko and Placemakers s.r.o. 

II. díj:

ASTOC Architects and Planners GmbH;

ARCHI-KON Kft.;

RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten 

Megosztott III. díj:

  • Superwien Urbanism ZT GmbH; Építész Stúdió Kft.; Objekt Tájépítész Iroda Kft.
  • CHYBIK + KRISTOF s.r.o.; Arup Group Limited; NAUTES Építészműterem Kft.; Architekten Tillner & Willinger ZT GmbH; Gumuchdjian Architects LLP; HMBCJ GmbH

Kiemelt megvétel:

  • 4 plusz Kft.; Korényi és Társai Építész Kft.; IDEFIX landscape architecture; VOIDS
  • MUTABILIS Paysage & Urbanisme; LAN S.A.R.L d’Architecture

Megvétel:

  • MCXVI Kft.; Czirják Szabó Kft.; StudioVlayStreeruwitz ZT-GmbH; 4D Tájépítész Iroda Kft.; LAND LAB; con.sens verkehrsplanung zt gmbh; Mobil City Bt.
  • Urban Agency ApS; Lépték-Terv Kft.
Címlapkép forrása: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

