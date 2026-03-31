Megvan a rákosrendezői terv: így születik újjá egy egész városrész

Lezárult a Rákosrendező jövőjét meghatározó mesterterv-pályázat: a főváros kiválasztotta azt a koncepciót, amely a tervek szerint 10 ezer új lakással és egy új városi parkkal formálhatja át Budapest egyik legnagyobb barnamezős területét. A keddi eredményhirdetésen bemutatták a francia-német-szlovák-magyar tervezőirodák együttműködésben elkészített, győztes pályázatot.

Az eredményhirdetésen Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid fővárosi képviselő, a zsűri társelnökei röviden beszédet mondtak.

A főpolgármester szerint a két legnagyobb kihívás, amivel Budapest szembenéz, a klímaválság és a lakhatási válság.

Emiatt olyan partnerséget kerestek a tervezési irodákkal, amiben 10 ezer új lakást és egy új parkot tudnak adni a budapesti közösségnek. Szerinte a végleges mesterterv 2028 elejére készülhet el, és hangsúlyozta, hogy a Rákosrendező kapcsán egy hosszútávú, 15-20 éves fejlesztésről van szó. Annak érdekében azonban, hogy a budapestiek minél hamarabb "belakhassák" a területet, annak előhasznosítását és egy park megnyitását tervezik.

A projekt oldalán a 3 fő célt az alábbiakban jelölték meg:



1. Megfizethető otthonok. 10.000 budapesti család talál zöld, élhető és elérhető otthonra. Több ezer munkahely jön létre jól megközelíthető helyszínen.

2. Több zöldfelület. 25 hektáros közparkot hozunk létre, benne a negyeden átfolyó Rákos-patak vizéből felduzzasztott tóval.

3. Fenntartható közlekedés. Az új városrészt vasút, kisföldalatti és villamos köti majd össze a belvárossal és a szomszédos kerületekkel.

Vitézy Dávid arról beszélt, hogy a projekt egy Budapesten több, mint 100 éve nem látott mértékű városfejlesztés, történelmi lehetőség. Méltatta a pályaműveket, és elmondta, hogy ugyan van egy győztes, de a végleges mesterterv egyfajta kollázsa lesz a beérkezett megoldásoknak. Emellett felhívta a következő kormány figyelmét, hogy partnerségre számítanak a fejlesztés kapcsán, és arra, hogy az állam megvalósítja azokat a mintegy 300 milliárd értékű infrastrukturális beruházásokat, amiket korábban megígért a terület kapcsán.

Részlet a győztes pályázatból. Forrás: Budapest Városháza

Az első helyezést elért csapatot a francia Coldefy et Associés Architectes Urbanistes vezette: az ő nevükhöz fűződik az oszakai világkiállítás francia pavilonja és a hongkongi Design Institute. Társaik a német CITYFÖRSTER, akik a pozsonyi Istropolis tervezésében is részt vettek, és dolgoztak a tiranai ONI tornyon is; a német Treibhaus Landschaftsarchitektur, akik egyebek között a bécsi Seepark és a Yella-Hertzka-Park tervezésében vettek részt; valamint a szlovák Marko and the placemakers, akik Pozsony jelenlegi dinamikus megújulásának zászlóvivői. Hozzájuk csatlakozott a magyar Sporaarchitects, akiknek fontosabb munkái között szerepel a budapesti M3 és M4 metróvonal több állomása, valamint a Déli Városkapu mesterterve is. Második helyezést ért el a német ASTOC Architects and Planner, a RMPSL Landschaftsarchitekten és a magyar Archikon csapata; utóbbiak a közelmúltban számos díjazott projekten dolgoztak, mint a Párisi udvar rekonstrukciója, a Budapest-nívódíjat kapott Gyöngyszem tagóvoda vagy a Vizafogó park. Megosztott harmadik díjat kapott a Superwien Urbanism, Építész Stúdió és az Objekt Tájépítész Iroda csapata, valamint a CHYBIK + KRISTOF, az Arup Group, a NAUTES Építészműterem, az Architekten Tillner & Willinger, a Gumuchdjian Architects és a HMBCJ csoportosulása.

Részlet a győztes pályázatból. Forrás: Budapest Városháza

Az első helyezettet Karácsony Gergely méltatta, aki szerint egy "minden részletre kiterjedően gondosan komponált, inspiratív pályaműről" beszélünk. A terv egy körsétánnyal kapcsol össze 6 önálló városrészt, amelyek mindegyike saját funkcionális súlypontot és építészeti arculatot kapott. Ezeket 3 nagyobb park összehangolt egysége foglalja rendszerbe. Különösen erősen jelenik meg a tervben a társadalmi fenntarthatóság, a változatos lakáskínálat. Ütemezése rugalmas, a leírt fejlesztési filozófia megvalósítható.

Ahogy az az első 3 helyezettből is látható, a pályaművek több, jellemzően külföldi és magyar tervezőirodák együttműködésével készültek el. Ennek okairól kérdeztük Vitézy Dávidot, aki érdeklődésünkre elárulta, hogy ez nem volt ugyan pályázati előírás, de reménykedtek benne, hogy így alakul. A hazai és külföldi irodák közös munkáját az is indokolta, hogy Magyarországon nem zajlottak ekkora léptékű projektek, így ilyen jellegű referenciamunkákkal inkább a külföldi cégek rendelkeztek. A tervezéshez azonban nagyfokú helyismeretre is szükség volt, amit értelemszerűen a magyar vállalatok tudtak nyújtani.

Részlet a győztes pályázatból. Forrás: Budapest Városháza

A fejlesztés finanszírozási hátteréről Vitézy lapunknak elmondta:

Van egy kész üzleti tervünk, és kértünk ilyen számokat is a pályázóktól. Tehát nem csak látványtervek alapján döntöttünk. Alapvetően az a helyzet, hogy a közberuházásokból a három nagy közlekedési fejlesztést az államnak kell megcsinálni, erre szerződésünk van. Erre uniós és központi költségvetési forrást is használhatnak. A többi közfejlesztést – parkot, utat, közművet –, az ingatlanfejlesztőktől érkező bevételek fedezhetik.