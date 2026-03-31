Teljesen átírják a játékszabályokat a hazai ingatlanoknál is: kemény árat fizet, aki lemarad a zöld átállásról
Teljesen átírják a játékszabályokat a hazai ingatlanoknál is: kemény árat fizet, aki lemarad a zöld átállásról

A hazai és európai ingatlanalapok egyre határozottabban a fenntarthatóság felé mozdulnak el, ami egyrészt szabályozói elvárás, másrészt pedig a hosszú távú versenyképesség és az értékállóság alapja. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) szempontok beépítése a befektetési stratégiába csökkenti a kockázatokat és vonzza a tőkét. Bár a magyar piacon ez a folyamat még az elején tart, a fokozatos zöld átállás komoly üzleti előnyt és biztosabb hozamot jelent az alapkezelők számára – írja kutatási összefoglalójában a Greenbors Consulting.
Hogyan lehetnek az ingatlanalapok fenntartható befektetések? - Az európai jó gyakorlat elemzése” címmel jelent meg a Greenbors friss tanulmánya márciusban. A kutatás célja – korábbi szakmai munkájuk folytatásaként – az volt, hogy európai példákon keresztül mutassa be a fenntartható ingatlanalapok működését és fejlődési irányait.

Ahogy a klímaváltozás kapcsán az ingatlanok energiahatékonysága egyre fontosabbá válik, a felelős befektetés kérdése is egyre inkább előtérbe kerül” – emelte ki Szarvas Gábor, a fenntartható ingatlanpiaci tanácsadással foglalkozó, magyar tulajdonú Greenbors Consulting ügyvezetője a tanulmány nyilvános bemutatóján. A trendek szerinte egyértelműek:

a zöld épületek és pénzpiaci termékként a zöld épületekbe befektető fenntartható ingatlanalapok jelentősége egyaránt növekedni fog, már a közeli jövőben.

Szarvas Gábor
Greenbors Consulting Kft., ügyvezető
Szarvas Gábor szerteágazó, több mint 25 éves szakmai tapasztalattal bíró fenntarthatósági és klímavédelmi szakember, vállalatvezető, szakértő, tanácsadó. A Greenbors Consulting fenntarthatósági tanács
A hazai befektetési piacon az ingatlanalapok hagyományosan mérsékelt kockázatú és hozamú konstrukcióknak számítanak. Kockázati profiljukat leginkább az ingatlanpiaci és a kamatkörnyezeti mozgások, a kihasználtság, valamint a likviditás határozza meg. Ezt a megszokott pénzügyi modellt formálja át napjainkban a fenntarthatóság, amely teljesen új alapokra helyezi a szektor jövőjét.

Mivel

az épületállomány felel az Európai Unió energiafelhasználásának mintegy 40 százalékáért,

az ingatlanalapok szerepe kulcsfontosságú a zöld finanszírozásban. A sikeres európai alapok tapasztalatai rámutatnak, hogy a fenntarthatóvá válás nem egy hirtelen irányváltás, hanem egy tudatos, stratégiai folyamat. A vezető piaci szereplők nem csupán a kötelező uniós szabályozásoknak, például a fenntarthatósági közzétételeket előíró SFDR rendeletnek tesznek eleget, hanem a minimumkövetelményeket jóval túl is teljesítik. Ez a megközelítés egyben tudatos kockázatkezelési döntés, amellyel elkerülhetők a későbbi, drága utólagos felújítási kényszerek.

A valóban fenntartható működés mérhető mutatókra, jól felépített dekarbonizációs útitervekre és kiterjedt partneri együttműködésekre épül. A nemzetközi zöld minősítések, mint például a BREEAM vagy a LEED, valamint a különböző energiahatékonysági tanúsítványok biztosítják az átláthatóságot és az ingatlanvagyon minőségét, a célok elérése azonban nem kizárólag az alapkezelőn múlik: elengedhetetlen a bérlőkkel és az üzemeltetőkkel kötött megállapodások újragondolása. Szintén szükség van egy olyan felelős vállalatirányítási struktúra kialakítására, ahol

a menedzsment a pénzügyi mutatókkal azonos súllyal kezeli a fenntarthatósági eredményeket.

Magyarországon az ingatlanalap-kezelők számára egyre több tényező indokolja a mielőbbi lépéseket. Az üzleti racionalitás már most egyértelmű: a zöld minősítéssel rendelkező épületek esetében magasabb bérleti díj és jobb kihasználtság érhető el. Ezzel szemben a szigorodó uniós szabályozások az elavult, alacsony energiahatékonyságú ingatlanok jelentős leértékelődéséhez vezethetnek. Ezt a folyamatot gyorsítja, hogy saját ESG-kötelezettségeik miatt

a nagyvállalati bérlők és az intézményi befektetők is kifejezetten a fenntartható épületeket keresik.

A hazai piac adottságai, mint például a kisebb verseny és a rugalmasabb szervezeti struktúrák, kifejezetten megkönnyítik az átállást. A szakmai tapasztalatok alapján a portfóliók átalakítását nem kell azonnal a legszigorúbb fenntarthatósági elvárások teljesítésével kezdeni. Célszerűbb egy reális önértékelésen alapuló, fokozatos építkezés, ami megfelelő adatgyűjtéssel és monitoringrendszerek kiépítésével indul, majd idővel halad a teljes körű fenntarthatósági megfelelés felé. Az energetikailag elavult épületek felújítása és újrapozicionálása ráadásul olyan terület, ahol a környezetvédelmi és a pénzügyi célok maradéktalanul egybeesnek.

A fenntarthatóság beépítése a működésbe ma már nem egy szűk piaci réteg igénye, hanem

az ingatlanalapok természetes fejlődési iránya.

Hazánkban a legnagyobb kihívást nem a pénzügyi eszközök hiánya jelenti, hanem a döntés meghozatala arról, hogy mikor és milyen ütemezéssel induljon el a tényleges átmenet. A korán lépő, tudatos stratégiát követő szereplők ugyanis behozhatatlan, hosszú távú versenyelőnyre és értékállóságra tehetnek szert.

