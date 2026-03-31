Teljesen átírják a játékszabályokat a hazai ingatlanoknál is: kemény árat fizet, aki lemarad a zöld átállásról

“Hogyan lehetnek az ingatlanalapok fenntartható befektetések? - Az európai jó gyakorlat elemzése” címmel jelent meg a Greenbors friss tanulmánya márciusban. A kutatás célja – korábbi szakmai munkájuk folytatásaként – az volt, hogy európai példákon keresztül mutassa be a fenntartható ingatlanalapok működését és fejlődési irányait.
“Ahogy a klímaváltozás kapcsán az ingatlanok energiahatékonysága egyre fontosabbá válik, a felelős befektetés kérdése is egyre inkább előtérbe kerül” – emelte ki Szarvas Gábor, a fenntartható ingatlanpiaci tanácsadással foglalkozó, magyar tulajdonú Greenbors Consulting ügyvezetője a tanulmány nyilvános bemutatóján. A trendek szerinte egyértelműek:
a zöld épületek és pénzpiaci termékként a zöld épületekbe befektető fenntartható ingatlanalapok jelentősége egyaránt növekedni fog, már a közeli jövőben.
A hazai befektetési piacon az ingatlanalapok hagyományosan mérsékelt kockázatú és hozamú konstrukcióknak számítanak. Kockázati profiljukat leginkább az ingatlanpiaci és a kamatkörnyezeti mozgások, a kihasználtság, valamint a likviditás határozza meg. Ezt a megszokott pénzügyi modellt formálja át napjainkban a fenntarthatóság, amely teljesen új alapokra helyezi a szektor jövőjét.
Mivel
az épületállomány felel az Európai Unió energiafelhasználásának mintegy 40 százalékáért,
az ingatlanalapok szerepe kulcsfontosságú a zöld finanszírozásban. A sikeres európai alapok tapasztalatai rámutatnak, hogy a fenntarthatóvá válás nem egy hirtelen irányváltás, hanem egy tudatos, stratégiai folyamat. A vezető piaci szereplők nem csupán a kötelező uniós szabályozásoknak, például a fenntarthatósági közzétételeket előíró SFDR rendeletnek tesznek eleget, hanem a minimumkövetelményeket jóval túl is teljesítik. Ez a megközelítés egyben tudatos kockázatkezelési döntés, amellyel elkerülhetők a későbbi, drága utólagos felújítási kényszerek.
A valóban fenntartható működés mérhető mutatókra, jól felépített dekarbonizációs útitervekre és kiterjedt partneri együttműködésekre épül. A nemzetközi zöld minősítések, mint például a BREEAM vagy a LEED, valamint a különböző energiahatékonysági tanúsítványok biztosítják az átláthatóságot és az ingatlanvagyon minőségét, a célok elérése azonban nem kizárólag az alapkezelőn múlik: elengedhetetlen a bérlőkkel és az üzemeltetőkkel kötött megállapodások újragondolása. Szintén szükség van egy olyan felelős vállalatirányítási struktúra kialakítására, ahol
a menedzsment a pénzügyi mutatókkal azonos súllyal kezeli a fenntarthatósági eredményeket.
Magyarországon az ingatlanalap-kezelők számára egyre több tényező indokolja a mielőbbi lépéseket. Az üzleti racionalitás már most egyértelmű: a zöld minősítéssel rendelkező épületek esetében magasabb bérleti díj és jobb kihasználtság érhető el. Ezzel szemben a szigorodó uniós szabályozások az elavult, alacsony energiahatékonyságú ingatlanok jelentős leértékelődéséhez vezethetnek. Ezt a folyamatot gyorsítja, hogy saját ESG-kötelezettségeik miatt
a nagyvállalati bérlők és az intézményi befektetők is kifejezetten a fenntartható épületeket keresik.
A hazai piac adottságai, mint például a kisebb verseny és a rugalmasabb szervezeti struktúrák, kifejezetten megkönnyítik az átállást. A szakmai tapasztalatok alapján a portfóliók átalakítását nem kell azonnal a legszigorúbb fenntarthatósági elvárások teljesítésével kezdeni. Célszerűbb egy reális önértékelésen alapuló, fokozatos építkezés, ami megfelelő adatgyűjtéssel és monitoringrendszerek kiépítésével indul, majd idővel halad a teljes körű fenntarthatósági megfelelés felé. Az energetikailag elavult épületek felújítása és újrapozicionálása ráadásul olyan terület, ahol a környezetvédelmi és a pénzügyi célok maradéktalanul egybeesnek.
A fenntarthatóság beépítése a működésbe ma már nem egy szűk piaci réteg igénye, hanem
az ingatlanalapok természetes fejlődési iránya.
Hazánkban a legnagyobb kihívást nem a pénzügyi eszközök hiánya jelenti, hanem a döntés meghozatala arról, hogy mikor és milyen ütemezéssel induljon el a tényleges átmenet. A korán lépő, tudatos stratégiát követő szereplők ugyanis behozhatatlan, hosszú távú versenyelőnyre és értékállóságra tehetnek szert.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Szabadrablás a nyílt vízen: a tengeren adják el az Európának szánt gázolajat a többet fizető vevőknek
Megindult a Magyarországnak is kulcsfontosságú dízelszállítmányok elorzása.
Belföldi felvásárlás az OTP-nél: hitelközvetítőt vett a legnagyobb magyar bank
Több pénzügyi szolgáltató termékeit kínálja a cég továbbra is.
Eltörlik a bankkártyás fizetési pótdíjat, kiakadtak a bankok és a boltok Ausztráliában
Október 1-jétől szűnik meg a gyakorlat.
Vérszemet kaptak a közel-keleti héják, minden eddiginél durvább akcióra sürgetik Amerikát
Az öbölállamok egy része szerint nem szabad most abbahagyni az Irán elleni háborút.
Brutális rezsiszámlákra számítanak, figyelmeztetést adott ki a kőgazdag ország
Jelentősen emelkedhetnek az energiaárak a közl-keleti konfliktus miatt.
Minden idők legnagyobb drágulása jött az olajpiacon: kiderült, milyen pusztító veszéllyel néz most szembe a világ
Az iráni háború durva sokkot okozott.
Váratlan csapás a tengeren: lángba borult a tanker, a hatóságok a legrosszabbra készülnek
Dubaj közelében horgonyzó olajszállító hajót ért támadás.
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Több mint 50 éve volt legutóbb ilyen földrengésszerű átrendeződés a dán politikai mezőnyben
A grönlandi geopolitikai feszültség miatti népszerűségére építve a dán kormányfő előrehozott választásokat írt ki.
Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes
Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a
Egy tipikus hónap a bizonytalanság korában - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok februári tanulmányai?
A világ vezető think tankjeinek elemzései 2026 februárjában is a geopolitikai feszültségekre és az átrendeződő viszonyokhoz való alkalmazkodásra fókuszáltak. Több elemzés foglalkozott azza
Sport és ESG: Hogyan (ne) zöldítsük a profi sportot
Az ESG ma már a profi sportban is megkerülhetetlen hívószó, de a hangzatos vállalások mögött nagyon eltérő valóság húzódik meg. Duha Bence cikke azt mutatja meg, hol látszik érdemi előrel
Meta - kereskedés
2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva
10 éves csúcson a munkanélküliség. Hogyan védekezhetnek a magyarok a jövedelmük kiesése ellen?
A KSH statisztikái alapján a munkanélküliségi ráta 4,9 százalékra emelkedett. Ilyen magas értéket utoljára 216 tavaszán lehetett látni. De mit tehetnek azok, akik félnek a munkahelyük elvesz
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Komoly pénzeket lehet már spórolni az energiarendszer fejlesztésével
A Schneider Electric két szakértőjével beszélgettünk.
Tombol az olajválság: Trump nem találja a megoldást
Újabb megnyugtatónak szánt ötlettel állt elő az amerikai elnök.
Itt a tavasz, megjelenhet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb szőlőbetegsége
Hogy lehet védekezni?