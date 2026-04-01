Bejelentette távozását a magyar bevásárlóközpontok fontos embere

Két évtized alatt öt különböző elnök munkáját segítette Balatoni, mialatt gyökeresen átalakult a bevásárlóközpontok világa. A legmeghatározóbb változást a tudatosabb, digitálisan nevelkedett generációk megjelenése és az e-kereskedelem előretörése hozta el.

A bevásárlóközpontok

ma már nem csupán a vásárlás helyszínei, hanem élmény- és közösségi terek,

amelyek személyes kapcsolatokat és szolgáltatásokat kínálva próbálják pótolni az online tér hiányosságait. Erre a tendenciára, valamint a közelmúlt kríziseire – a világjárványra, az energiáválságra és a szigorodó fenntarthatósági elvárásokra – reagálva indult el a hazai épületek tömeges korszerűsítése.

A folyamatosan változó környezetben a főtitkár figyelmet fordított az iparág megítélésének formálására, azzal a céllal, hogy

a bevásárlóközpontokra ne csupán "plázaként", hanem a városi életminőség szerves részeként tekintsenek.

Ezt az időszakot lezárva Balatoni úgy véli, eljött a váltás természetes ideje, szakmai pályafutásának új fejezetébe operatív és stratégiai szintű iparági tudását visz magával.

