Izgalmas bejelentés a fürdőzőknek: prémium luxussal és visszatérő termálvízzel nyitotta meg újra kapuit a hazai komplexum

Április 1-jén újra megnyitja kapuit a siófoki Galerius Fürdő. Az 1,8 milliárd forintos, átfogó felújításnak köszönhetően a fürdő teljesen megújult gépészettel, korszerűsített energetikai rendszerekkel és kibővült prémium szolgáltatásokkal várja a látogatókat – írta meg a Magyar Építők.

A fejlesztés során a szakemberek korszerűsítették az épület teljes műszaki hátterét: kicserélték a vízgépészeti és légtechnikai rendszereket, emellett modern energetikai megoldásokat is beépítettek. A fő cél egy olyan korszerű élményfürdő kialakítása volt, amely az év minden napján üzembiztosan és gazdaságosan működtethető.

Forrás: Galerius Fürdő Facebook-oldala

A létesítményt még 2021-ben kellett bezárni műszaki és biztonsági okok miatt.

A fizikai felújítással párhuzamosan a komplexum kínálata is jelentősen gazdagodott:

  • A termálmedence ismét a jól ismert nagyberényi termálvízzel üzemel.
  • Az élménymedencék és a wellnessrészleg mellett egy teljesen újjáépített szaunavilág is helyet kapott az épületben.
  • A fürdő mindemellett új, gyermek- és családbarát külső és belső terekkel bővült.
  • A kínálat továbbá olyan szolgáltatásokkal is kiegészült, mint a privát spa.

A beruházás a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósult meg, amihez 900 millió forintos, vissza nem térítendő európai uniós támogatást vettek igénybe.

Korábbi kép a felújításról. Forrás: balaton-parti.hu

A most lezárult fejlesztés révén a létesítmény már nemcsak a nyári főszezonban nyújt minőségi kikapcsolódást a vendégeknek, hanem egész évben nyitva áll.

Forrás: Galerius Fürdő Facebook-oldala

