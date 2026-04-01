Izgalmas bejelentés a fürdőzőknek: prémium luxussal és visszatérő termálvízzel nyitotta meg újra kapuit a hazai komplexum

A fejlesztés során a szakemberek korszerűsítették az épület teljes műszaki hátterét: kicserélték a vízgépészeti és légtechnikai rendszereket, emellett modern energetikai megoldásokat is beépítettek. A fő cél egy olyan korszerű élményfürdő kialakítása volt, amely az év minden napján üzembiztosan és gazdaságosan működtethető.
A létesítményt még 2021-ben kellett bezárni műszaki és biztonsági okok miatt.
A fizikai felújítással párhuzamosan a komplexum kínálata is jelentősen gazdagodott:
- A termálmedence ismét a jól ismert nagyberényi termálvízzel üzemel.
- Az élménymedencék és a wellnessrészleg mellett egy teljesen újjáépített szaunavilág is helyet kapott az épületben.
- A fürdő mindemellett új, gyermek- és családbarát külső és belső terekkel bővült.
- A kínálat továbbá olyan szolgáltatásokkal is kiegészült, mint a privát spa.
A beruházás a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósult meg, amihez 900 millió forintos, vissza nem térítendő európai uniós támogatást vettek igénybe.
A most lezárult fejlesztés révén a létesítmény már nemcsak a nyári főszezonban nyújt minőségi kikapcsolódást a vendégeknek, hanem egész évben nyitva áll.
Címlapkép forrása: Galerius Fürdő Facebook-oldala
