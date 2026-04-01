Márciusban megugrott a lakáspiac, de átmeneti lehet az erősödés
Márciusban megugrott a lakáspiac, de átmeneti lehet az erősödés

2026 márciusában országosan 11 554 lakóingatlan cserélt gazdát, a Duna House havi tranzakciószám-becslése alapján, ami 32%-kal több a februárinál. A márciusi felfutás után azonban újra csitulhat a piaci aktivitás, mert az ingatlankeresések számában már két meghatározó ingatlanportál is visszaesést mért.
A januári és februári visszafogott tranzakciószámok után márciusban érdemben élénkült a hazai ingatlanpiac a Duna House csoport adatai szerint. A 11 554 adásvétel közel 32%-kal haladja meg a februári volument, miközben a tavalyi, kiemelkedően erős márciusi szinttől mindössze 5,3%-kal marad el.

Az idei márciusi teljesítmény a tavalyi élmezőnyhöz közelít: a Duna House adatai szerint 2025-ben csupán március és szeptember hozott magasabb forgalmat.

Az emelkedés azonban várhatóan átmeneti lesz,

hiszen a zenga.hu és az ingatlan.com mérései szerint visszaesett a telefonos és internetes érdeklődések száma a portálokon.

A cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája, Credipass magyarországi adatai alapján a jelzáloghitel-piacon idén márciusban 240 milliárd forint szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitel szerződött. Ez az összeg mindössze 2,2%-kal marad el az előző hónapétól, a tavaly márciusi, a Magyar Nemzeti Bank által publikált adatokhoz képest pedig több mint 74%-os növekedést jelent.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

