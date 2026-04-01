Megtört a lendület a hazai lakáspiacon: kiderült, melyik térségeket rohanják meg most az emberek

Az év eleji élénkülés után március közepétől ismét lassulni kezdett a lakáspiaci keresések intenzitása, ami azt jelzi, hogy a tavaly megfigyelt hullámzó trend 2026-ban is folytatódik. A január-februári lendület megtorpant, és bár nem beszélhetünk drasztikus visszaesésről, a piac egyértelműen visszavett a tempóból.

A zenga.hu legfrissebb, márciusi adatai szerint a főváros és a vidék közti különbségek továbbra is markánsan jelen vannak. Az év elején tapasztalt mintázat nem változott, a vidéki piac aktívabb, míg Budapest iránt mérsékeltebb az érdeklődés. Ennek egyik oka, hogy a vásárlói preferenciák átalakultak.

Egy éve még az aktívabb befektetési célú vásárlók jelentős része a fővárosban keresett ingatlant, most viszont egyre többen saját célra, vidéken nézelődnek.

A keresések szerkezetében még mindig a családi házak dominálnak, az idei első negyedévben az érdeklődések 67 százaléka ilyen típusú ingatlanokra irányult: ugyanez egy évvel ezelőtt még csak 49 százalék volt.

Ez jól mutatja, hogy a vásárlók számára továbbra is fontos szempont a nagyobb tér, a kertkapcsolat és az élhetőbb lakókörnyezet, amelyet megfizethetőbb áron inkább a vidéki ingatlanpiacon találnak

– idézi a cég közleménye Futó Péter elemzési vezetőt.

Lassuló keresési dinamika, bővülő kínálat

Az idei első negyedévben a keresések száma 4 százalékkal csökkent a tavalyi azonos időszakhoz képest, miközben a kínálat 6 százalékkal bővült. Ez a kettős hatás tovább enyhítheti az árak emelkedésének ütemét, különösen azokban a térségekben, ahol tavaly kiemelkedő drágulás volt tapasztalható.

Ilyen, átlag felett dráguló térség volt például Budapest, Baranya és Csongrád-Csanád, ahol most a keresésekben érdemi visszaesés tapasztalható. Ezzel szemben azokban a térségekben, ahol kisebb volt a drágulás – például Somogy, Zala – vagy bőven átlag alattiak az árak – például Nógrád – látványosan nőtt az ingatlanérdeklődések száma.

Ez arra utal, hogy a vásárlók árérzékenysége erősödött, és egyre inkább az átlagnál olcsóbb vagy az átlagosnál kisebb ütemben dráguló régiók felé fordulnak

– tette hozzá Futó.

Megoszlanak a preferenciák az ingatlanok állapota szerint vegyes a kép

A legtöbben jó állapotú lakásokat keresnek, de a felújítandó, az átlagos állapotú és a már felújított ingatlanok iránti érdeklődés is közel azonos arányt mutat. Érdekes módon az újszerű és új építésű ingatlanokat valamivel kevesebbet keresték, bár ez részben a korlátozott kínálattal is magyarázható. Az új építésű projektek kínálatában ugyanakkor már látható a bővülés, ami a következő hónapokban változást hozhat ebben. Összességében tehát az év eleji fellendülés megtörni látszik, de

az Otthon Start program a vidéki piacnak még mindig adhat egy lendületet.

Cikkünket 9:55-kor frissítettük az ingatlan.com hasonló elemzésével, amely megjegyzi, hogy márciusban már inkább kivárásra játszottak a lakásvásárlók, illetve csökkent a mért lakáspiaci keresések száma: országosan havi összevetésben 9, éves szinten pedig 13,9 százalékos volt a visszaesés.

Akadnak azonban kivételek, Somogy megye februárhoz képest minimális bővülést, Fejér pedig 1,5 százalékos növekedést ért el tavaly márciushoz képest.

A kínálat eközben nőtt: a harmadik hónapban 35,5 ezer friss lakóingatlan-hirdetés jelent meg a kínálatban, amit majdnem 2 százalékos bővülésnek felel meg februárhoz viszonyítva.

Márciusban összességében a kivárás jellemezte a lakáspiacot, amiben szerepet játszik a parlamenti választások közelsége, a Közel-Keleten kirobbant fegyveres konfliktus okozta gazdasági bizonytalanság, valamint a szezonális hatások is.

A kereslet csökkenése bővülő kínálattal találkozik, ami a vevők alkupozíciójának erősödését és a lakásdrágulás további lassulását vetíti előre.

