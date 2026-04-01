Váratlan bejelentést tett az ingatlanpiaci óriás: azonnal hatalmasat zuhant a részvények árfolyama

A közelmúlt makrogazdasági eseményei megrendítették a rövid távú piaci fellendülésbe vetett bizalmat

– írja a Berkeley Group közleményében. Ugyanakkor az értékesítési volumenekben már mutatkoznak a szerény javulás jelei: a vállalat szerint az emelkedő adó- és szabályozási terhek miatt az új telekfelvásárlásokkal valószínűleg nem tudná elérni az elvárt megtérülést.

A Berkeley hangsúlyozta, hogy stratégiája a meglévő telekállományból történő értékteremtésre összpontosít. Új területeket pedig kizárólag, mint joint venture szerez majd. "Üzleti tervünk ezen a gazdasági kilátáson alapul.

Meggyőződésünk, hogy ez a megközelítés jobban szolgálja a részvényesek érdekét, mint a rövid távú profitcélok hajszolása

– közölte a társaság.

A 2035-ös stratégiájának részeként a Berkeley 17,5-19,5 százalékos működési árrést céloz meg, ami hasonló a korábbi évekhez. Egyúttal a folyamatban lévő projektek szintjét a jelenlegi értékesítési volumenekhez igazítja. A vállalat a következő négy évben összesen 1,4 milliárd fontnál (mintegy 1,85 milliárd dollárnál) magasabb adózás előtti eredményre számít, aminek a nagyobb része várhatóan 2027-re esik majd.

A Berkeley részvényeinek árfolyama a bejelentés hatására közel 12 százalékot zuhant.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images