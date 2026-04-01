Váratlan bejelentést tett az ingatlanpiaci óriás: azonnal hatalmasat zuhant a részvények árfolyama

A londoni tőzsdén jegyzett Berkeley Group lakásépítő vállalat bejelentette, hogy a nehéz piaci környezet és a geopolitikai bizonytalanság miatt felfüggeszti az új telkek vásárlását. A cég a jövőben inkább a meglévő ingatlanportfóliójából igyekszik értéket teremteni – közölte a The Wall Street Journal.

A közelmúlt makrogazdasági eseményei megrendítették a rövid távú piaci fellendülésbe vetett bizalmat

– írja a Berkeley Group közleményében. Ugyanakkor az értékesítési volumenekben már mutatkoznak a szerény javulás jelei: a vállalat szerint az emelkedő adó- és szabályozási terhek miatt az új telekfelvásárlásokkal valószínűleg nem tudná elérni az elvárt megtérülést.

A Berkeley hangsúlyozta, hogy stratégiája a meglévő telekállományból történő értékteremtésre összpontosít. Új területeket pedig kizárólag, mint joint venture szerez majd. "Üzleti tervünk ezen a gazdasági kilátáson alapul.

Meggyőződésünk, hogy ez a megközelítés jobban szolgálja a részvényesek érdekét, mint a rövid távú profitcélok hajszolása

Ketyeg az óra: a szigorodó klímaszabályozás óriási költséget varr az irodaingatlan-tulajdonosok nyakába

Hídmosás lesz Budapesten a hosszú hétvégén

Nappal az autósoké, este minden megváltozik: különleges kapukkal alakítják át a forgalmas budapesti útszakaszt

– közölte a társaság.

A 2035-ös stratégiájának részeként a Berkeley 17,5-19,5 százalékos működési árrést céloz meg, ami hasonló a korábbi évekhez. Egyúttal a folyamatban lévő projektek szintjét a jelenlegi értékesítési volumenekhez igazítja. A vállalat a következő négy évben összesen 1,4 milliárd fontnál (mintegy 1,85 milliárd dollárnál) magasabb adózás előtti eredményre számít, aminek a nagyobb része várhatóan 2027-re esik majd.

A Berkeley részvényeinek árfolyama a bejelentés hatására közel 12 százalékot zuhant.

Kapcsolódó cikkünk

Kiderült a nagy ingatlanpiaci titok: ezeken múlik, hol robbannak be a bérleti díjak

Újabb pofon az épp magára találó brit lakáspiacnak a közel-keleti válság

Két éve nem láttunk ilyet: nagyot esett a mutató, amire minden hiteles figyel Nagy-Britanniában

Új kedvencet találtak a tehetős amerikaiak: ebbe az országba költöznek most tömegével

Trükközni kezdtek az luxusingatlanok árával a kormány bejelentése után Nagy-Britanniában

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap
Megvan, mikor lesz a pusztító amerikai-izraeli támadás, miközben Trump nagy sikert jelentett be - Percről percre az iráni háborúról vasárnap
