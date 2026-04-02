Elérte a teljes bérbeadottságot Budaörsön a Logicor

A Logicor logisztikai ingatlanfejlesztő új bérleti szerződést kötött a hazai informatikai disztribútor CHS-sel a budaörsi Logicor Alligator Parkban. Ezzel a megállapodással a létesítmény elérte a százszázalékos kihasználtságot - írta meg a Property Forum.

A CHS 5580 négyzetméternyi raktárterületet bérelt ki az Alligator Parkban, hogy zökkenőmentesen kiszolgálhassa bővülő működését és növekvő árukészletét. A budaörsi székhelyű vállalat számára a telephely közelsége jelentette az egyik fő vonzerőt. Ennek köszönhetően a központjához közel tudta növelni raktárkapacitását, miközben logisztikai folyamatait továbbra is hatékonyan tarthatja fenn.

A Logicor Alligator Park mintegy 28 ezer négyzetméternyi raktár- és irodaterületet foglal magában az M0-s autóút gyűrűjén belül, nagyjából 12 kilométerre a főváros központjától. A logisztikai park közvetlen csatlakozással rendelkezik az M1-es és az M7-es autópályákhoz, valamint az M0-s körgyűrűhöz.

Joó Domonkos, a Logicor magyarországi és ausztriai üzletágának vezérigazgató-helyettese szerint az Alligator Park a felvásárlást követően röviddel elérte a teljes kihasználtságot.

Joó Domonkos a Logicor , logisztikai ingatlanszolgáltató szenior asset managereként Szlovákiáért és Magyarországért felel. Korábban kereskedelmi vezetőként dolgozott az ipari ingatlanfejlesztő, Segro
A Logicor közel egy évtizede van jelen Magyarországon, és hazai portfóliójának jelentős részét Budaörsön, illetve annak környékén kezeli. A vállalat nyolc logisztikai parkban összesen 172 ezer négyzetméternyi területet üzemeltet Budapest fő közlekedési folyosói mentén.

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.

