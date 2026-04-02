Nagyot esett az Appeninn profitja - Mutatjuk, mi áll a háttérben

Az Appeninn bérbeadásból származó bevétele 2025-ben 22,9 millió euró volt, ami enyhe csökkenést jelent a 2024-es 23,1 millió euróhoz képest. Ezen belül a klasszikus bérleti bevétel 18,3 millió euróra mérséklődött, az üzemeltetési bevétel pedig 4,6 millió euró lett. Földrajzi bontásban a magyar portfólió bevétele gyakorlatilag stagnált, miközben a lengyel hozzájárulás enyhén csökkent.
A szegmensek közül árbevétel alapján továbbra is az iroda a legfontosabb, 14,8 millió eurós bérleti bevétellel, míg a kereskedelmi ingatlanok 8 millió euró körüli bevételt hoztak. A logisztikai láb érdemben kicsi maradt.
A számok alapján tehát a topline oldalon nem történt drámai változás, az alaptevékenység továbbra is stabil pénztermelő képességet mutatott.
A közvetlen ingatlanüzemeltetési költségek ugyanakkor nőttek, 7,7 millió euróra emelkedtek a 2024-es 7,2 millió euróról. Ezen belül különösen az üzemeltetési díjak, valamint az építmény- és telekadók emelkedése volt látványos, ami lefelé húzta a közvetlen fedezetet is. Így a közvetlen fedezet 15,3 millió euróra csökkent az előző évi 15,9 millió euróról. Ezek alapján a portfólió ugyan továbbra is termeli a bevételt, de a költségoldali nyomás már érezhetően rontotta a jövedelmezőséget.
Az igazán nagy törést azonban nem az operatív sorokban, hanem az átértékeléseknél látni.
Míg 2024-ben az ingatlanok valós értékének változása még 1,9 millió euróval javította az eredményt, addig 2025-ben már 7,3 millió eurós negatív hatás jelent meg ezen a soron. Fontos ugyanakkor, hogy ez nem elsősorban a portfólió piaci értékének érdemi eséséből fakadt, a befektetési célú ingatlanok könyv szerinti értéke 2025-ben még emelkedett is. A negatív eredményhatást döntően a prezentációs pénznemre való átértékelés, vagyis a forint erősödéséhez kapcsolódó devizahatás okozta. Ez lényegében önmagában megmagyarázza, hogy miért zuhant nagyot az adózás előtti eredmény. A legnagyobb negatív tétel a lengyel Wisniowy Business Park átértékeléséhez kapcsolódott, amely több mint 2,8 millió euróval rontotta az eredményt, de az irodapiaci kitettségű elemeknél is jelentős leértékelődések voltak.
A pénzügyi eredmény is romlott. A pénzügyi műveletek egyéb eredménye 2024-ben még 1,4 millió euróval javította az eredményt, 2025-ben viszont már 0,6 millió eurós veszteséget mutatott. Emellett a nettó kamateredmény is lefelé húzta a számokat, a kamatbevételek emelkedtek ugyan a magas pénzállomány miatt, de ezt bőven ellensúlyozta a bankhitelekhez és kötvényekhez kapcsolódó kamatterhek növekedése. A nettó kamateredmény így mínusz 2,5 millió euró lett.
Az adminisztratív költségek is megugrottak, 875 ezer euróra a korábbi 480 ezer euróról. Itt főleg a könyvvizsgálati, könyvviteli, jogi, tanácsadási és bankköltségek emelkedtek. Ezzel szemben a személyi jellegű ráfordítások enyhén csökkentek, a létszám is alacsonyabb lett. Az egyéb bevételek sor viszont pozitív meglepetést hozott, 742 ezer eurós nettó pluszt mutatott a 2024-es gyakorlatilag nulla körüli érték után, amit többek között a szerződésfelmondáshoz kapcsolódó kártalanítás és a kamattámogatás segített. Ez azonban csak részben tudta ellensúlyozni az átértékelési és finanszírozási nyomást.
A mérleg és a cash flow oldal összességében vegyes képet mutat. A befektetési célú ingatlanok állománya 170,6 millió euróra nőtt, miközben az értékesítésre tartott eszközök állománya 10,5 millió euró volt. A cég készpénzállománya 56,2 millió euróra emelkedett a korábbi 47 millió euróról, az operatív cash flow pedig továbbra is erős, 12,8 millió eurós maradt. Ez fontos stabilizáló tényező. Közben a saját tőke 128,5 millió euróra nőtt, az egy részvényre jutó nettó eszközérték pedig 2,7 euróra emelkedett 2,5 euróról. Vagyis hiába esett vissza erősen a számviteli profit, a mérleghelyzet és a likviditás nem romlott, sőt több fontos mutató javult.
A következő időszak szempontjából különösen fontos, hogy a társaság már 2024-ben meghirdetett több ingatlant értékesítésre, és a beszámoló szerint 2026 februárjában ezekre szerződéseket, illetve előszerződéseket is kötött. A cég szerint ezek az eladások a fordulónapon meghatározott értékhez közeli árszinten valósulhatnak meg, így a következő évre érdemi eredményhatás ebből nem várható. Ugyanakkor a tranzakciók hozzájárulhatnak a portfólió tisztításához és a tőkeszerkezet további rendezéséhez.
Összességében az Appeninn 2025-ös számai első ránézésre gyengék lettek, hiszen az adózott eredmény a negyedére esett vissza, az EPS 32,9 eurócentről 8,1 eurócentre csökkent. A részleteket nézve azonban látszik, hogy a profitromlás döntően nem a bérbeadási üzletág széteséséből fakadt, hanem az átértékelésekhez kapcsolódó devizahatásból, a magasabb költségekből és a finanszírozási nyomásból. Az alapműködés stabil, a cash flow továbbra is erős, a bérleti bevétel lényegében tartja magát, de az irodapiaci értékeltségi nyomás és a finanszírozási költségek komoly ellenszelet jelentenek a társaságnak.
Az Appeninn árfolyama év eleje óta 18,3 százalékot esett.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Ukrán dróncsapás: elsüllyedt egy teherhajó, napokig senki sem tudott a tragédiáról
Egy ember életét vesztette.
Rendkívüli állapotot hirdettek Dagesztánban
Súlyos árvíz pusztít.
Beindult a fegyverkezés Németországban, a hidegháború óta nem látott törvényt vezettek be
A 17 és 45 év közötti férfiakat érinti.
Megjött a figyelmeztetés: ilyen idő lesz a választás napján
Holnap hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik.
Újabb ország hajója kelt át sikerrel a Hormuzi-szoroson
Szombat reggel óta már 16 hajó haladt át.
Kíméletlen lépés a milíciától: pokolgépes csapdába csalták a katonákat, majd a mentőcsapatokra is lecsaptak
Elszabadult a pokol a határvidéken.
Itt a nagy fordulat a szerbiai szabotázs ügyében: kiderült, hol gyárthatták a robbanóanyagokat
Ez önmagában nem utal sem a megrendelőre, sem a végrehajtóra.
A perzsákkal lehet alkudozni? (feat. Szabó Laci)
TACO index, Elon Musk és a perzsák Zsolt, Balázs és Szabó Laci tolmácsolásában. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek... The post A perzsákkal
Uber a síneken: hibrid járművekkel hasznosítanák az elhagyatott francia vasútvonalakat
Franciaországban több ezer kilométernyi használaton kívüli vonatsín áll. Egy francia startup hibrid járművekkel lehelne új életet ezekbe az útvonalakba. Francia
Hazai Horizont - mit fedeztek fel Magyarországról a társadalomtudósok és az elemzők 2026 januárjában és februárjában?
A hazai társadalommal és gazdasággal foglalkozó tudományos és elemző munkák eredményeinek átfogó áttekintésére vállalkozik a Hazai Horizont. Nagy, örökké termő fába vágjuk a fejszénk
Az osztalék portfólióm - 2026. március
Eladtam egy céget a portfóliómból, egy meglévőhöz vettem még részvényeket, és a Versantnak is bizalmat szavaztam.VáltozásokLyondellBasell Industries (LYB): Eladtam mindet 78 dollárért, oszta
Csak pár napig volt egyszerre két lakásban résztulajdon, mégsem kaphatott egyedül Otthon Start hitelt
Akár két belterületi lakóingatlanban is lehet egyidőben 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az Otthon Start iránt érdeklődőknek. Fontos, hogy ez az állapot legfeljebb 180 napig ál
Cégeladás bizalmi vagyonkezelésben - mire figyeljünk adózási szempontból?
A bizalmi vagyonkezelésből (BVK) történő cégeladás jogi szempontjait egy korábbi bejegyzésünkben már górcső alá vettük. Most a BVK-ból való cégeladás legrelevánsabb adózás
BB Tengely: Egy főre jutó GDP
A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Alapjaiban forgatja fel a mindennapokat az intelligencia-robbanás: AI-guru exkluzív
Mégsem mindhenhatók az AI-ügynökök.
Ez a 3 ország csatlakozhat a leghamarabb az EU-hoz
Meglepő neveket is találhatunk a lehetséges uniós tagok listáján.
Erre senki sem számított: meglepő helyen robbantak a magyar lakásárak
A csütörtöki Checklistben az ingatlanárak furcsa mozgását járjuk körbe.