Nappal az autósoké, este minden megváltozik: különleges kapukkal alakítják át a forgalmas budapesti útszakaszt
Biztonságosabb, rugalmasabb formában nyitja meg „kapuit” május 1-től a pesti alsó rakpart. Új forgalomtechnikai megoldás szolgálja az autós forgalom szempontjait úgy, hogy az egésznapos hétvégék mellett hétköznap esténként is a gyalogosok számára újra Budapest kiemelt találkozási pontja, a város kulturális-, szabadidős és szórakoztató agórája lesz a világ egyik legszebb panorámájú városrésze.
A Budapest Közút a Carl Lutz rakpart Margit hídi szakaszánál helyezte el az első olyan közúti kaput, amellyel a rugalmas forgalmi rendet tudják majd biztosítani. A tesztidőszak után pedig újabb kapukat építenek majd a rakparton - írja közleményében a budapest.hu.

A Rakpart kapu tesztelése. Fotó: Bartha Dorka/budapest.hu

A rakparti kapukkal biztosítható, hogy a legforgalmasabb reggeli és a napközbeni időszakban az autós forgalom használhassa a pesti alsó rakpartot,

este viszont birtokba vehessék a gyalogosok és a bringások is a Margit híd és az Irányi utca közötti rakpartszakaszt

- írja a közlemény.

Ketyeg az óra: a szigorodó klímaszabályozás óriási költséget varr az irodaingatlan-tulajdonosok nyakába

Hídmosás lesz Budapesten a hosszú hétvégén

Súlyos válságra találtak meglepő megoldást: sosem látott átalakulási hullám indult az Egyesült Államokban

A kapuk telepítése, az új forgalmi rend bevezetése széleskörű szakmai egyeztetés keretében történik, a közbiztonsági, közegészségügyi, közösségi közlekedési, autós és kerékpáros közlekedési szempontok figyelembevételével, többek között a BKK forgalomszámlálási adatai alapján.

Az új forgalmi rend azokra a tapasztalatokra és adatokra épül, amelyek szerint a melegebb időjárás beköszöntével napközben inkább az autós forgalom igényeit indokolt szolgálni, miközben ezekben a hónapokban már tavaly is naponta több tízezer ember töltötte az estéit a pesti alsó rakparton. A rakparton idén a korábbiaknál több és nagyobb vendéglátóhely nyílik már májusban, és tavasztól nyár végéig kulturális-, szórakoztató- és városélményprogramok várják majd a rakpartozókat.

A budapesti kulturális intézmények, civil szervezetek és a fővárosi vendéglátóhelyek bevonásával megvalósuló programokról a most induló Rakpart social média felületein adnak folyamatosan frissülő tájékoztatást.

Kapcsolódó cikkünk

Csak május 1-jén nyílik meg a pesti rakpart

Megvan a kivitelező: újabb szakasz épülhet a Budai fonódó villamoshálózaton

Jön a Budapestet lefedő érintéses e-jegyrendszer a BKK-nál: megkezdődik a tesztüzem kiterjesztése

Idén is a gyalogosoké lesz hétvégente a pesti alsó rakpart, tesztelik a hétköznap estéket is

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.

