Nappal az autósoké, este minden megváltozik: különleges kapukkal alakítják át a forgalmas budapesti útszakaszt

A Budapest Közút a Carl Lutz rakpart Margit hídi szakaszánál helyezte el az első olyan közúti kaput, amellyel a rugalmas forgalmi rendet tudják majd biztosítani. A tesztidőszak után pedig újabb kapukat építenek majd a rakparton - írja közleményében a budapest.hu.

A Rakpart kapu tesztelése. Fotó: Bartha Dorka/budapest.hu

A rakparti kapukkal biztosítható, hogy a legforgalmasabb reggeli és a napközbeni időszakban az autós forgalom használhassa a pesti alsó rakpartot,

este viszont birtokba vehessék a gyalogosok és a bringások is a Margit híd és az Irányi utca közötti rakpartszakaszt

A kapuk telepítése, az új forgalmi rend bevezetése széleskörű szakmai egyeztetés keretében történik, a közbiztonsági, közegészségügyi, közösségi közlekedési, autós és kerékpáros közlekedési szempontok figyelembevételével, többek között a BKK forgalomszámlálási adatai alapján.

Az új forgalmi rend azokra a tapasztalatokra és adatokra épül, amelyek szerint a melegebb időjárás beköszöntével napközben inkább az autós forgalom igényeit indokolt szolgálni, miközben ezekben a hónapokban már tavaly is naponta több tízezer ember töltötte az estéit a pesti alsó rakparton. A rakparton idén a korábbiaknál több és nagyobb vendéglátóhely nyílik már májusban, és tavasztól nyár végéig kulturális-, szórakoztató- és városélményprogramok várják majd a rakpartozókat.

A budapesti kulturális intézmények, civil szervezetek és a fővárosi vendéglátóhelyek bevonásával megvalósuló programokról a most induló Rakpart social média felületein adnak folyamatosan frissülő tájékoztatást.

Címlapkép forrása: Bartha Dorka/budapest.hu