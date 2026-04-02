Súlyos válságra találtak meglepő megoldást: sosem látott átalakulási hullám indult az Egyesült Államokban
Súlyos válságra találtak meglepő megoldást: sosem látott átalakulási hullám indult az Egyesült Államokban

A lakhatási válság közepette az Egyesült Államokban tovább gyorsul az üres irodaházak lakóépületté való átalakítása. A RentCafe friss jelentéséből kiderül, hogy 2026 elejére a tervezett vagy folyamatban lévő átalakítások száma elérte a 90 300 lakóegységet, ami 28 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest - írta meg a Smartcities Dive.
Property X 2026
Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!
A funkcióváltási hullámot elsősorban a távmunka elterjedése hajtja: 2025 elején az országos irodai üresedési ráta megközelítette a 20 százalékot. Sok épületben a tényleges kihasználtság mindössze 50 százalék körül alakult és 2022 óta a tervezett irodaátalakításokból származó lakások száma 290 százalékkal ugrott meg.

Ma már az irodaépületek teszik ki az összes jövőbeli átalakítási projekt 47 százalékát.

A szállodák 18, az ipari ingatlanok pedig 16 százalékot képviselnek.

A listát magasan New York vezeti 16 358 tervezett lakóegységgel. Washington D.C. 8479-cel a második, Chicago pedig 4360 egységgel a harmadik. A további helyezettek között szerepel Los Angeles (4340), Dallas (3966), Denver (2991), Philadelphia (2697), Atlanta (2642), Cleveland (1771) és Cincinnati (1770).

A súlyos lakhatási válsággal küzdő városok egyre aktívabban ösztönzik a beruházásokat. New York 2024-ben ingatlanadó-mentességi programot indított az ilyen projektekre, míg Washington eközben 20 éves adókedvezményt kínál a belvárosban megvalósuló funkcióváltásokhoz azzal a céllal, hogy 2028-ra 15 ezer új lakost vonzzon a városközpontba.

New York állam most azon dolgozik, hogy a New Yorkon kívüli városokban is segítse az irodák lakássá alakítását. Ilyen település például Albany és Buffalo, ahol visszaigényelhető adójóváírással támogatnák a konverziókat. Buffalo polgármestere, Sean Ryan szerint a város egyszerre küzd a megfizethető lakások hiányával és a kihasználatlan belvárosi irodaterületekkel -

az átalakítások pedig mindkét problémára egyszerre adhatnak választ.

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

