Súlyos válságra találtak meglepő megoldást: sosem látott átalakulási hullám indult az Egyesült Államokban

Property X 2026 Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!

A funkcióváltási hullámot elsősorban a távmunka elterjedése hajtja: 2025 elején az országos irodai üresedési ráta megközelítette a 20 százalékot. Sok épületben a tényleges kihasználtság mindössze 50 százalék körül alakult és 2022 óta a tervezett irodaátalakításokból származó lakások száma 290 százalékkal ugrott meg.

Ma már az irodaépületek teszik ki az összes jövőbeli átalakítási projekt 47 százalékát.

A szállodák 18, az ipari ingatlanok pedig 16 százalékot képviselnek.

A listát magasan New York vezeti 16 358 tervezett lakóegységgel. Washington D.C. 8479-cel a második, Chicago pedig 4360 egységgel a harmadik. A további helyezettek között szerepel Los Angeles (4340), Dallas (3966), Denver (2991), Philadelphia (2697), Atlanta (2642), Cleveland (1771) és Cincinnati (1770).

A súlyos lakhatási válsággal küzdő városok egyre aktívabban ösztönzik a beruházásokat. New York 2024-ben ingatlanadó-mentességi programot indított az ilyen projektekre, míg Washington eközben 20 éves adókedvezményt kínál a belvárosban megvalósuló funkcióváltásokhoz azzal a céllal, hogy 2028-ra 15 ezer új lakost vonzzon a városközpontba.

New York állam most azon dolgozik, hogy a New Yorkon kívüli városokban is segítse az irodák lakássá alakítását. Ilyen település például Albany és Buffalo, ahol visszaigényelhető adójóváírással támogatnák a konverziókat. Buffalo polgármestere, Sean Ryan szerint a város egyszerre küzd a megfizethető lakások hiányával és a kihasználatlan belvárosi irodaterületekkel -

az átalakítások pedig mindkét problémára egyszerre adhatnak választ.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ