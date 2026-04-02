Térképen mutatjuk a gigantikus új otthon startos lakóparkokat Magyarországon

Újabb térképpel jelentkezünk, amin ezúttal mind a 23 otthon startos ingatlant elhelyeztük, ami eddig állami kiemelést kapott Budapesten és országszerte. A korábbi cikkünkhöz hasonlóan, a lehetőségekhez mérten részletesen be is mutatjuk az újabb projekteket. A bejelentett lakóingatlanokban eddig összesen 16 000, a programban elérhető új lakás vár megépítésre, a fejlesztések 40%-a ráadásul Panyi Miklós, a területért felelős államtitkár szerint el is indult már.

A program során a már ismert feltételek szerint egy-egy ilyen projektben legalább 250 lakásos társasházak létesülhetnek, amelyekben a lakások legalább 70%-a másfél millió forintos négyzetméterár alatt értékesítendő, maximum 100 millió forintos új lakás.

Azt is megnéztük, melyik beruházásnál mit lehet tudni a beépítettségről, a zöldfelületekről, vagy éppen a lehetséges épületmagasságról, hiszen továbbra is sok kritika éri az élhetőség szempontjából ezeket a megépülő otthonokat.

Elsőként két olyan projektet mutatunk be Budapesten, amelyek már korábban megkapták a kiemelést, de a legutóbbi térképünkre már nem fértek fel és akkori cikkünkben még nem foglalkoztunk velük részletesen.