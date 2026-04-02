Tovább bővül Budapest egyik legnépszerűbb új városnegyede – év végén átadásra kerül a Duna Terasz Vista

A Duna Terasz Vista a XIII. kerület Duna-partján elhelyezkedő lakópark, melynek fejlesztője a D&B Ingatlanfejlesztő-Csoport. A XIII. kerület a lakóingatlan-építés szempontjából az egyik legnépszerűbb lokáció, ezt jól jelzi, hogy a fővároson belül itt kapták a második legtöbb építési engedélyt tavaly a fejlesztők, beruházók. A családokra is koncentráló fejlesztői attitűdről, a környéken zajló városrehabilitációról, a 15-perces város koncepciójáról és az élhető lakhatásról a cég ügyvezetőjével, Tóth Csabával beszélgettünk, és gondolatban meglátogattuk a Duna-parti játszótereket, a hatalmas, napsütötte, családbarát lakásokat és teraszokat, ahonnan bringával lehet munkába járni, van elég ovi, és még a hajód is kiköthet.

Hogyan alakult át a környék és a lokáció az elmúlt években?

Tóth Csaba: Városfejlesztési szempontból a Foka-öböl környéke az elmúlt közel 20 évben teljes funkcióváltáson esett át, amelynek során újépítésű lakóházak vették át az elhanyagolt területek helyét. A terület jelenlegi képéhez a már elkészült és átadott három lakóparkkal és a most épülő Duna Terasz Vistával jelentősen hozzájárultunk. Egy lakópark építése túlmutat pusztán a lakások építésén, ez mindig többről szól. Az építkezéseink során megújulnak a lakóépületeket övező utcák, ápolt köztereket, új járda- és úttestburkolatot, szakemberrel megterveztetett növénytársításokkal gazdagított zöld előkerteket alkotunk.

Fotó: Hajdú D. András/Portfolio

Jelenlegi projektünk során még nagyobb falat vár ránk: egy teljes partszakaszt alakítunk ki úgy, hogy az a köz számára is hasznos rekreációs lehetőségeket hordozzon. Az ilyen és ehhez hasonló területeken való építkezést a 2020 óta bevezetett rozsdaövezeti besorolás közvetlenül is segíti és ösztönzi. A Duna Terasz Vista is megkapta a rozsdaövezeti akcióterületi besorolást, ezáltal az itt megépülő lakások után fizetendő 5%-os Áfát a jogszabályi feltételeket teljesítő vásárlók vissza nem térítendő állami támogatásként visszaigényelhetik.

Hogy alakult az együttműködés az önkormányzattal?

Az önkormányzattal az együttműködés kapcsán pozitívak a tapasztalataink, jó partneri viszony alakult ki. Mint a legtöbb beruházó, mi is hozzájárulunk a környezet fejlesztéséhez a településrendezési szerződés keretében. A beruházók és az önkormányzat tehát összefognak azért, hogy a beruházók általi részbeni finanszírozással és az önkormányzat koordinációjával olyan környezet jöjjön létre, amely harmonizál az itt lévő lakóparkok és emberek igényszintjével. Jelenleg is itt zajlik a kerület legnagyobb közterületi fejlesztése, a környék gerincét képező Cserhalom utca felújítása, melynek során hidat bontanak, hidat és körforgalmakat, kerékpárutat és parkot építenek, közvilágítást telepítenek, fákat ültetnek.

Fotó: Hajdú D. András/Portfolio

Az év második felében várhatók a Duna Terasz Vista átadásai. Pontosan hány lakás készül el most?



A Duna Terasz Vistában 632 lakás kerül kialakításra, valamint közösségi terek, közösségi helyiségek, parkolók, tárolók és üzletek is. A lakópark két épületből áll, egy 580 lakásos és egy 52 lakásos lakóház alkotja: ez utóbbi közvetlenül a Duna-parton (Foka-öböl) helyezkedik el. Annak ellenére, hogy a két társasház egy időben épül fel, a két épület külön építési engedéllyel rendelkezik, hiszen két külön telken létesül, azokat a Kelén utca alatt futó alagút köti majd össze. Összesen tehát 632 lakást fogunk átadni, melyek értékesítése már 80 százalék fölött tart, így nagyjából 500 értékesített lakás körül járunk most, de ezen szám folyamatosan növekszik. A Duna Terasz Vista lesz a negyedik átadott lakóparkunk a Duna Terasz Lakónegyedből.

Fotó: Hajdú D. András/Portfolio

Becslése szerint milyen lehet a megoszlás a befektetési szándékkal és a beköltözésre vásárolt lakások között?



Ezt nagyon nehéz mérni. Részben azért, mert ez egy érzékeny adat, és mi sem úgy kezdjük a prezentációkat, vagy az értékesítést, hogy megkérdezzük, milyen céllal veszi az illető a lakást. Sok esetben az értékesítési folyamat közben is változni szokott a cél. Időnként azt is tapasztaljuk, hogyha valaki befektetésnek is vette az ingatlant, az átadáson „beleszeret” és úgy dönt, hogy "ezt biztos nem adom el, megtartom, majd jó lesz a gyermeknek öt-tíz év múlva." Általánosságban ugyanakkor kijelenthető, hogy az egy-, kétszobás lakások esetében több, mint tíz százalék biztosan befektetési célú lakásvásárlás, míg a nagyobb lakásoknál ez kevésbé jellemző. A Vistában 3-4 szobás lakások is elérhetők, nagyobb arányban, mint az átlagos budapesti fejlesztések esetében.

Fotó: Hajdú D. András/Portfolio

Visszatekintve, ez milyen üzleti döntésnek bizonyult?



Több, mint 10 évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy a piaci átlagtól eltérő irányba megyünk: mi sokkal nagyobb arányban építünk két, három, illetve akár négy hálószobás lakást, mint más fejlesztők. Ez azért van, mert szeretnénk, ha minél több család költözne ide a Foka-öböl környékére, amely minden szempontból ideális egy gyermeket, vagy gyermekeket nevelő pár számára. Nálunk ez előre eltervezett cél, és nem bántuk meg ezt az üzleti döntést, kitartunk mellette a jövőben is. Ráadásul ez már a negyedik projektünk, amelyet ebben a szellemben tervezünk és ezzel a struktúrával értékesítünk, így az elmúlt fejlesztéseink során nagy tapasztalatra tettünk szert a családi otthonok tervezésében, építésében. Egész más szemléletet igényel a lakások elrendezésének kialakítása abban az esetben, ha várhatóan több generáció fog együtt élni abban, mint az egy hálós lakások esetében. Látjuk, hogy mi működik, hogy alakulnak a trendek és bízunk benne, hogy a sokféle családi elrendezés, amelyet kínálunk változatos igényeket tud kiszolgálni.

Milyen átlagos négyzetméterárakon értékesítenek?



Piaci árakon értékesítünk. A kisebb lakások és a nagyobb lakások egységára között különbség van. A kisebb lakások átlagosan 1,8-1,9 millió forint négyzetméterár körül elérhetőek, így az egy hálószobás lakás átlagosan 85-90 millió forint, de lehet akár 110 millió forint is, attól függően, hogy hol helyezkedik el, mekkora a terasz, milyen a kilátás, hányadik emeleten található. A nagyobb lakásoknál alacsonyabb, körülbelül 1,5-1,6 millió forint körüli négyzetméterárak vannak, de ott is látható szórás: van kicsivel több mint 150 millió forintért három hálószobás lakás, de kapható ennél jóval magasabb árban is mindkét épületben, hiszen például a Duna Terasz Vista folyóparti épülete, a Vista1 52 db többségében panorámás, nagy erkélyes vagy teraszos – a Duna mellett akár a Budai-hegységre is rálátást adó – lakást foglal magában.

Fotó: Hajdú D. András/Portfolio

Kis lakóközösség, különleges műszaki tartalom, prémium élettér, több emeleten három méter feletti belmagassággal rendelkező exkluzív otthonok, ikonikus híd alakú architektúra jellemzi ezt az épületet. A nagyobb méretű otthonok könnyebb elérhetőségét sok esetben kedvezményekkel segítjük. Januárban például elindítottuk a Selection lakáskollekciót, amelyben 22 darab 4-5 szobás lakás található. Ezen lakások megvásárlása esetében a vevőnek a vételár mindössze 10%-át kell előre befizetnie, a 90% pedig a projekt végén esedékes, amely nagy segítséget jelent az indulásnál. A lakás mellé választott parkoló vételárát a Selection lakás vételárából levonjuk, úgymond kedvezményként biztosítjuk a vásárlónak.

A Duna Terasz projekt esetében már a nevéből is lehet tudni, hogy itt a teraszok kiemelt szerepet játszanak. Miben különböznek ezek a piacon általában elérhető lakóingatlanoktól?



A mi projektjeink sajátossága, hogy a teraszok, erkélyek, kertek a piaci átlagnál nagyobbak. Olyanok, ahol kényelmesen elférnek az emberek és praktikusan, a valóságban is használni tudják ezeket a külső tereket. Családi és baráti események helyszínének szánjuk őket. Sok esetben egy 42 négyzetméteres lakáshoz társulhat egy 15 négyzetméteres erkély, tehát a lakás területének harmada.

Mennyire fenntarthatóak a Duna Terasz Vista lakásai? Milyen a zöldfelületek kialakítása, és milyen fenntarthatóságot támogató technológiákat alkalmaznak a terek kialakításakor?

Alapvetően már az előző ütem és a mostani, Duna Terasz Vista is lokálisan nulla szén-dioxid-kibocsátású épület. A hőenergiát – amelyet mennyezeti hűtő-fűtő rendszereken adunk le a lakásokban – környezetbarát módon állítjuk elő: a hűtési energiát hőszivattyúkkal, a fűtési energiát pedig a társasház döntésétől függően szintén hőszivattyúval vagy távhővel. A zöldfelületeket tekintve a Vista óriási, két szintes belső kerttel rendelkezik. Ezen kívül minden Duna Terasz lakóparknak saját játszótere van, és a legutóbbi projektünk óta a tetőfelületeket is használhatják a lakók közösségi célokra. Ezeken közös grillteraszt, jógateraszt, napozóteraszt létesítünk, így azok is részesülhetnek a kilátásban, akiknek esetleg nem a Dunára néz a lakásuk. További célunk, hogy egy jól működő lakóközösség alakulhasson ki a lakóparkban, amelyre napjainkban egyre nagyobb igény mutatkozik. A Vistában beltéri közösségi terek is lesznek, és egy belső játszószoba is helyet kap.

Milyen egyéb zöld megoldásokkal találkozhatunk a projektben?

Nálunk is vannak elektromosan előkészített parkolók. Téglából építkezünk, a lakások között hanggátló téglafalazat van. Önmagában a lokáció is fenntartható kategóriába tartozik, belvárosba menő kerékpárút fut a projekt előtt, amit majd összekötnek a Dunakeszire vezető kerékpárúttal. Bringával is lehet tehát közlekedni, illetve a közelben van a 3-as metró megállója, a belvárosba tartó busz pedig lényegében a ház előtt áll meg. Az autót elő sem kell venni akár napokig, mert a Vista lakója zöld környezetben le tud sétálni a Duna-partra, a munkahelyére pedig el tud jutni tömegközlekedéssel. Ez tulajdonképpen a 15 perces város koncepciójának felfogható helyszín. Akár home office-ra is ideális, illetve a Váci úti irodafolyosó is közel van.

Fotó: Hajdú D. András/Portfolio

Említette, hogy szándékuk szerint a családok beköltözését támogatnák. Milyen az óvoda-bölcsőde ellátottság?



Az első Duna Terasz lakóparkban van egy magánóvoda, közel 350 négyzetméteren. Emellett rengeteg állami-önkormányzati fenntartású bölcsőde, óvoda, illetve iskola van a környékünkön, de magánfenntartású intézményekből is van választék. A XIII. kerületi önkormányzat számára kiemelten fontos, hogy az óvodákra, iskolákra megfelelő figyelmet fordítsanak. Iskola, óvoda, játszóterek, parkok szempontjából mind a közvetlen környezetünk, mind az egész XIII. kerület Budapest egyik, ha nem a legjobban ellátott kerülete. Mi a helyzet a sportolási lehetőségekkel, kikapcsolódással? Kerékpárral megközelíthető a Margitsziget, illetve a Népsziget is könnyedén, akár gyalogosan is, illetve a Duna-part is rengeteg rekreációs lehetőséget rejt. Hihetetlen sok sportlehetőség van a játszóterek mellett: teqball, kosárlabda, focipálya, pingpongasztal, kiépült egy hatalmas kutyafuttató, de a közelben számtalan vízisport (kajak-kenu, úszás, vízilabda stb.) is kipróbálható. Üzletek, kávézók, éttermek és szolgáltatások is elérhetőek. A szigetcsúcsok végén a Foka öbölnél, illetve a Népszigeten, illetve a Marina sétányon pedig fantasztikusak a naplementék. A Duna Terasz Vista előnye, hogy vízparti projekt, sok lakásból egyedülálló budai panoráma van.

Lehet itt akár adott esetben hajót is tartani? Elérhető a kikötő a lakosok számára?

A Foka-öbölben van egy jachtklub, ahol anyagi lehetősége és szándéka szerint bárki tarthatja a saját hajóját megfelelő éves díj mellett – ez a Vistától néhány perces sétára található. Található a klubban egy uszály is, amelyen egy úszómedence és egy bár is kialakításra került.

Fotó: Hajdú D. András/Portfolio

Térjünk rá a finanszírozásra. A Duna Terasz Vista építkezéséhez az MBH Bank nyújtott projektfinanszírozási hitelt. Milyen az együttműködés a bankkal?



A Duna Terasz Vista projektben kezdtük az együttműködést az MBH Bankkal – kiváló az együttműködés már az első találkozó óta. Ez egy klasszikus projektfinanszírozási konstrukció, a mi társaságunk biztosítja az önerőt, míg a bank hitele adja az önerőn felüli forrást. A vásárlók banki zárolt számlára utalják a vételár-részleteket. Egyéb vagy más jellegű forrást, például a lakhatási tőkeprogramot nem veszünk igénybe.

A tágabb, budapesti piacot tekintve milyen várakozásai vannak, merre tartanak az ingatlanárak?

Az organikus, egyensúlyi növekedés híveként mindig abban bízom, hogy egy esetleges felfelé ívelés ne meredek legyen, persze a piac lefelé se mozogjon, hanem egy egyensúlyi, kiszámítható növekedést lássunk. Ennek reális esélyét látom mind beruházói, keresleti, állami-ösztönzői, szabályzói attitűdök, valamint a kamatpálya-várakozásaim alapján.

Említette, hogy várhatóan további ütemmel bővül a Duna Terasz Lakónegyed, hány lakásnak van még itt hely, mik a tervek?

Sok száz lakásnak van még hely itt a Foka-öbölben. A következő projektünk szintén egy átlagnál nagyobb lakásszámú lakóprojekt lesz, lényegében a „szokásos” a lakásmix-szel, tehát ott is családokra, nagyobb lakásokra fókuszálunk majd. Azonban most elsősorban a Duna Terasz Vistára koncentrálunk, hiszen a műszaki átadások megkezdésétől csupán néhány hétre vagyunk. Ez egy hatalmas mérföldkő minden lakóparkunk esetében és egy kifejezetten örömteli időszak kezdete: vevőink ilyenkor szemlélhetik meg az elkészült lakásokat elsőként. Az év második felében pedig – a különböző hatósági folyamatok lezárása után – terveink szerint megkezdhető lesz a kulcsátadások folyamata.

A DVM Group Kft. a Duna Terasz Vista kivitelezője, milyen a kapcsolatuk?

Nagyon jó az együttműködés szakmai és emberi aspektusok tekintetében is. A projekt előrehaladása mind időben, mind pedig minőségben megfelelő. Tekintve, hogy a készültség nemsokára 90%-os szinten lesz, a befejező munkálatok időszaka következik, amely kivitelezői és műszaki ellenőri oldalról nézve egyaránt a legizgalmasabb, és egyben leglátványosabb kivitelezési szakasznak tekinthető. Az elmúlt több mint két év kiváló együttműködése, kapcsolata úgy gondolom, hogy biztos alapot nyújt arra, hogy ügyfeleinket a lehető legmagasabb szinten szolgáljuk ki.

A cikk megjelenését a Duna Terasz Vista támogatta.

Címlapkép és fotók forrása: Portfolio - Hajdú D. András

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ