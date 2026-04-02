Tovább bővül Budapest egyik legnépszerűbb új városnegyede – év végén átadásra kerül a Duna Terasz Vista

Hogyan alakult át a környék és a lokáció az elmúlt években?
Tóth Csaba: Városfejlesztési szempontból a Foka-öböl környéke az elmúlt közel 20 évben teljes funkcióváltáson esett át, amelynek során újépítésű lakóházak vették át az elhanyagolt területek helyét. A terület jelenlegi képéhez a már elkészült és átadott három lakóparkkal és a most épülő Duna Terasz Vistával jelentősen hozzájárultunk. Egy lakópark építése túlmutat pusztán a lakások építésén, ez mindig többről szól. Az építkezéseink során megújulnak a lakóépületeket övező utcák, ápolt köztereket, új járda- és úttestburkolatot, szakemberrel megterveztetett növénytársításokkal gazdagított zöld előkerteket alkotunk.
Jelenlegi projektünk során még nagyobb falat vár ránk: egy teljes partszakaszt alakítunk ki úgy, hogy az a köz számára is hasznos rekreációs lehetőségeket hordozzon. Az ilyen és ehhez hasonló területeken való építkezést a 2020 óta bevezetett rozsdaövezeti besorolás közvetlenül is segíti és ösztönzi. A Duna Terasz Vista is megkapta a rozsdaövezeti akcióterületi besorolást, ezáltal az itt megépülő lakások után fizetendő 5%-os Áfát a jogszabályi feltételeket teljesítő vásárlók vissza nem térítendő állami támogatásként visszaigényelhetik.
Hogy alakult az együttműködés az önkormányzattal?
Az önkormányzattal az együttműködés kapcsán pozitívak a tapasztalataink, jó partneri viszony alakult ki. Mint a legtöbb beruházó, mi is hozzájárulunk a környezet fejlesztéséhez a településrendezési szerződés keretében. A beruházók és az önkormányzat tehát összefognak azért, hogy a beruházók általi részbeni finanszírozással és az önkormányzat koordinációjával olyan környezet jöjjön létre, amely harmonizál az itt lévő lakóparkok és emberek igényszintjével. Jelenleg is itt zajlik a kerület legnagyobb közterületi fejlesztése, a környék gerincét képező Cserhalom utca felújítása, melynek során hidat bontanak, hidat és körforgalmakat, kerékpárutat és parkot építenek, közvilágítást telepítenek, fákat ültetnek.
Az év második felében várhatók a Duna Terasz Vista átadásai. Pontosan hány lakás készül el most?
A Duna Terasz Vistában 632 lakás kerül kialakításra, valamint közösségi terek, közösségi helyiségek, parkolók, tárolók és üzletek is. A lakópark két épületből áll, egy 580 lakásos és egy 52 lakásos lakóház alkotja: ez utóbbi közvetlenül a Duna-parton (Foka-öböl) helyezkedik el. Annak ellenére, hogy a két társasház egy időben épül fel, a két épület külön építési engedéllyel rendelkezik, hiszen két külön telken létesül, azokat a Kelén utca alatt futó alagút köti majd össze. Összesen tehát 632 lakást fogunk átadni, melyek értékesítése már 80 százalék fölött tart, így nagyjából 500 értékesített lakás körül járunk most, de ezen szám folyamatosan növekszik. A Duna Terasz Vista lesz a negyedik átadott lakóparkunk a Duna Terasz Lakónegyedből.
Becslése szerint milyen lehet a megoszlás a befektetési szándékkal és a beköltözésre vásárolt lakások között?
Ezt nagyon nehéz mérni. Részben azért, mert ez egy érzékeny adat, és mi sem úgy kezdjük a prezentációkat, vagy az értékesítést, hogy megkérdezzük, milyen céllal veszi az illető a lakást. Sok esetben az értékesítési folyamat közben is változni szokott a cél. Időnként azt is tapasztaljuk, hogyha valaki befektetésnek is vette az ingatlant, az átadáson „beleszeret” és úgy dönt, hogy "ezt biztos nem adom el, megtartom, majd jó lesz a gyermeknek öt-tíz év múlva." Általánosságban ugyanakkor kijelenthető, hogy az egy-, kétszobás lakások esetében több, mint tíz százalék biztosan befektetési célú lakásvásárlás, míg a nagyobb lakásoknál ez kevésbé jellemző. A Vistában 3-4 szobás lakások is elérhetők, nagyobb arányban, mint az átlagos budapesti fejlesztések esetében.
Visszatekintve, ez milyen üzleti döntésnek bizonyult?
Több, mint 10 évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy a piaci átlagtól eltérő irányba megyünk: mi sokkal nagyobb arányban építünk két, három, illetve akár négy hálószobás lakást, mint más fejlesztők. Ez azért van, mert szeretnénk, ha minél több család költözne ide a Foka-öböl környékére, amely minden szempontból ideális egy gyermeket, vagy gyermekeket nevelő pár számára. Nálunk ez előre eltervezett cél, és nem bántuk meg ezt az üzleti döntést, kitartunk mellette a jövőben is. Ráadásul ez már a negyedik projektünk, amelyet ebben a szellemben tervezünk és ezzel a struktúrával értékesítünk, így az elmúlt fejlesztéseink során nagy tapasztalatra tettünk szert a családi otthonok tervezésében, építésében. Egész más szemléletet igényel a lakások elrendezésének kialakítása abban az esetben, ha várhatóan több generáció fog együtt élni abban, mint az egy hálós lakások esetében. Látjuk, hogy mi működik, hogy alakulnak a trendek és bízunk benne, hogy a sokféle családi elrendezés, amelyet kínálunk változatos igényeket tud kiszolgálni.
Milyen átlagos négyzetméterárakon értékesítenek?
Piaci árakon értékesítünk. A kisebb lakások és a nagyobb lakások egységára között különbség van. A kisebb lakások átlagosan 1,8-1,9 millió forint négyzetméterár körül elérhetőek, így az egy hálószobás lakás átlagosan 85-90 millió forint, de lehet akár 110 millió forint is, attól függően, hogy hol helyezkedik el, mekkora a terasz, milyen a kilátás, hányadik emeleten található. A nagyobb lakásoknál alacsonyabb, körülbelül 1,5-1,6 millió forint körüli négyzetméterárak vannak, de ott is látható szórás: van kicsivel több mint 150 millió forintért három hálószobás lakás, de kapható ennél jóval magasabb árban is mindkét épületben, hiszen például a Duna Terasz Vista folyóparti épülete, a Vista1 52 db többségében panorámás, nagy erkélyes vagy teraszos – a Duna mellett akár a Budai-hegységre is rálátást adó – lakást foglal magában.
Kis lakóközösség, különleges műszaki tartalom, prémium élettér, több emeleten három méter feletti belmagassággal rendelkező exkluzív otthonok, ikonikus híd alakú architektúra jellemzi ezt az épületet. A nagyobb méretű otthonok könnyebb elérhetőségét sok esetben kedvezményekkel segítjük. Januárban például elindítottuk a Selection lakáskollekciót, amelyben 22 darab 4-5 szobás lakás található. Ezen lakások megvásárlása esetében a vevőnek a vételár mindössze 10%-át kell előre befizetnie, a 90% pedig a projekt végén esedékes, amely nagy segítséget jelent az indulásnál. A lakás mellé választott parkoló vételárát a Selection lakás vételárából levonjuk, úgymond kedvezményként biztosítjuk a vásárlónak.
A Duna Terasz projekt esetében már a nevéből is lehet tudni, hogy itt a teraszok kiemelt szerepet játszanak. Miben különböznek ezek a piacon általában elérhető lakóingatlanoktól?
A mi projektjeink sajátossága, hogy a teraszok, erkélyek, kertek a piaci átlagnál nagyobbak. Olyanok, ahol kényelmesen elférnek az emberek és praktikusan, a valóságban is használni tudják ezeket a külső tereket. Családi és baráti események helyszínének szánjuk őket. Sok esetben egy 42 négyzetméteres lakáshoz társulhat egy 15 négyzetméteres erkély, tehát a lakás területének harmada.
Mennyire fenntarthatóak a Duna Terasz Vista lakásai? Milyen a zöldfelületek kialakítása, és milyen fenntarthatóságot támogató technológiákat alkalmaznak a terek kialakításakor?
Alapvetően már az előző ütem és a mostani, Duna Terasz Vista is lokálisan nulla szén-dioxid-kibocsátású épület. A hőenergiát – amelyet mennyezeti hűtő-fűtő rendszereken adunk le a lakásokban – környezetbarát módon állítjuk elő: a hűtési energiát hőszivattyúkkal, a fűtési energiát pedig a társasház döntésétől függően szintén hőszivattyúval vagy távhővel. A zöldfelületeket tekintve a Vista óriási, két szintes belső kerttel rendelkezik. Ezen kívül minden Duna Terasz lakóparknak saját játszótere van, és a legutóbbi projektünk óta a tetőfelületeket is használhatják a lakók közösségi célokra. Ezeken közös grillteraszt, jógateraszt, napozóteraszt létesítünk, így azok is részesülhetnek a kilátásban, akiknek esetleg nem a Dunára néz a lakásuk. További célunk, hogy egy jól működő lakóközösség alakulhasson ki a lakóparkban, amelyre napjainkban egyre nagyobb igény mutatkozik. A Vistában beltéri közösségi terek is lesznek, és egy belső játszószoba is helyet kap.
Milyen egyéb zöld megoldásokkal találkozhatunk a projektben?
Nálunk is vannak elektromosan előkészített parkolók. Téglából építkezünk, a lakások között hanggátló téglafalazat van. Önmagában a lokáció is fenntartható kategóriába tartozik, belvárosba menő kerékpárút fut a projekt előtt, amit majd összekötnek a Dunakeszire vezető kerékpárúttal. Bringával is lehet tehát közlekedni, illetve a közelben van a 3-as metró megállója, a belvárosba tartó busz pedig lényegében a ház előtt áll meg. Az autót elő sem kell venni akár napokig, mert a Vista lakója zöld környezetben le tud sétálni a Duna-partra, a munkahelyére pedig el tud jutni tömegközlekedéssel. Ez tulajdonképpen a 15 perces város koncepciójának felfogható helyszín. Akár home office-ra is ideális, illetve a Váci úti irodafolyosó is közel van.
Említette, hogy szándékuk szerint a családok beköltözését támogatnák. Milyen az óvoda-bölcsőde ellátottság?
Az első Duna Terasz lakóparkban van egy magánóvoda, közel 350 négyzetméteren. Emellett rengeteg állami-önkormányzati fenntartású bölcsőde, óvoda, illetve iskola van a környékünkön, de magánfenntartású intézményekből is van választék. A XIII. kerületi önkormányzat számára kiemelten fontos, hogy az óvodákra, iskolákra megfelelő figyelmet fordítsanak. Iskola, óvoda, játszóterek, parkok szempontjából mind a közvetlen környezetünk, mind az egész XIII. kerület Budapest egyik, ha nem a legjobban ellátott kerülete. Mi a helyzet a sportolási lehetőségekkel, kikapcsolódással? Kerékpárral megközelíthető a Margitsziget, illetve a Népsziget is könnyedén, akár gyalogosan is, illetve a Duna-part is rengeteg rekreációs lehetőséget rejt. Hihetetlen sok sportlehetőség van a játszóterek mellett: teqball, kosárlabda, focipálya, pingpongasztal, kiépült egy hatalmas kutyafuttató, de a közelben számtalan vízisport (kajak-kenu, úszás, vízilabda stb.) is kipróbálható. Üzletek, kávézók, éttermek és szolgáltatások is elérhetőek. A szigetcsúcsok végén a Foka öbölnél, illetve a Népszigeten, illetve a Marina sétányon pedig fantasztikusak a naplementék. A Duna Terasz Vista előnye, hogy vízparti projekt, sok lakásból egyedülálló budai panoráma van.
Lehet itt akár adott esetben hajót is tartani? Elérhető a kikötő a lakosok számára?
A Foka-öbölben van egy jachtklub, ahol anyagi lehetősége és szándéka szerint bárki tarthatja a saját hajóját megfelelő éves díj mellett – ez a Vistától néhány perces sétára található. Található a klubban egy uszály is, amelyen egy úszómedence és egy bár is kialakításra került.
Térjünk rá a finanszírozásra. A Duna Terasz Vista építkezéséhez az MBH Bank nyújtott projektfinanszírozási hitelt. Milyen az együttműködés a bankkal?
A Duna Terasz Vista projektben kezdtük az együttműködést az MBH Bankkal – kiváló az együttműködés már az első találkozó óta. Ez egy klasszikus projektfinanszírozási konstrukció, a mi társaságunk biztosítja az önerőt, míg a bank hitele adja az önerőn felüli forrást. A vásárlók banki zárolt számlára utalják a vételár-részleteket. Egyéb vagy más jellegű forrást, például a lakhatási tőkeprogramot nem veszünk igénybe.
A tágabb, budapesti piacot tekintve milyen várakozásai vannak, merre tartanak az ingatlanárak?
Az organikus, egyensúlyi növekedés híveként mindig abban bízom, hogy egy esetleges felfelé ívelés ne meredek legyen, persze a piac lefelé se mozogjon, hanem egy egyensúlyi, kiszámítható növekedést lássunk. Ennek reális esélyét látom mind beruházói, keresleti, állami-ösztönzői, szabályzói attitűdök, valamint a kamatpálya-várakozásaim alapján.
Említette, hogy várhatóan további ütemmel bővül a Duna Terasz Lakónegyed, hány lakásnak van még itt hely, mik a tervek?
Sok száz lakásnak van még hely itt a Foka-öbölben. A következő projektünk szintén egy átlagnál nagyobb lakásszámú lakóprojekt lesz, lényegében a „szokásos” a lakásmix-szel, tehát ott is családokra, nagyobb lakásokra fókuszálunk majd. Azonban most elsősorban a Duna Terasz Vistára koncentrálunk, hiszen a műszaki átadások megkezdésétől csupán néhány hétre vagyunk. Ez egy hatalmas mérföldkő minden lakóparkunk esetében és egy kifejezetten örömteli időszak kezdete: vevőink ilyenkor szemlélhetik meg az elkészült lakásokat elsőként. Az év második felében pedig – a különböző hatósági folyamatok lezárása után – terveink szerint megkezdhető lesz a kulcsátadások folyamata.
A DVM Group Kft. a Duna Terasz Vista kivitelezője, milyen a kapcsolatuk?
Nagyon jó az együttműködés szakmai és emberi aspektusok tekintetében is. A projekt előrehaladása mind időben, mind pedig minőségben megfelelő. Tekintve, hogy a készültség nemsokára 90%-os szinten lesz, a befejező munkálatok időszaka következik, amely kivitelezői és műszaki ellenőri oldalról nézve egyaránt a legizgalmasabb, és egyben leglátványosabb kivitelezési szakasznak tekinthető. Az elmúlt több mint két év kiváló együttműködése, kapcsolata úgy gondolom, hogy biztos alapot nyújt arra, hogy ügyfeleinket a lehető legmagasabb szinten szolgáljuk ki.
A cikk megjelenését a Duna Terasz Vista támogatta.
Címlapkép és fotók forrása: Portfolio - Hajdú D. András
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Ukrán dróncsapás: elsüllyedt egy teherhajó, napokig senki sem tudott a tragédiáról
Egy ember életét vesztette.
Rendkívüli állapotot hirdettek Dagesztánban
Súlyos árvíz pusztít.
Beindult a fegyverkezés Németországban, a hidegháború óta nem látott törvényt vezettek be
A 17 és 45 év közötti férfiakat érinti.
Megjött a figyelmeztetés: ilyen idő lesz a választás napján
Holnap hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik.
Újabb ország hajója kelt át sikerrel a Hormuzi-szoroson
Szombat reggel óta már 16 hajó haladt át.
Kíméletlen lépés a milíciától: pokolgépes csapdába csalták a katonákat, majd a mentőcsapatokra is lecsaptak
Elszabadult a pokol a határvidéken.
Itt a nagy fordulat a szerbiai szabotázs ügyében: kiderült, hol gyárthatták a robbanóanyagokat
Ez önmagában nem utal sem a megrendelőre, sem a végrehajtóra.
A perzsákkal lehet alkudozni? (feat. Szabó Laci)
TACO index, Elon Musk és a perzsák Zsolt, Balázs és Szabó Laci tolmácsolásában. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek... The post A perzsákkal
Uber a síneken: hibrid járművekkel hasznosítanák az elhagyatott francia vasútvonalakat
Franciaországban több ezer kilométernyi használaton kívüli vonatsín áll. Egy francia startup hibrid járművekkel lehelne új életet ezekbe az útvonalakba. Francia
Hazai Horizont - mit fedeztek fel Magyarországról a társadalomtudósok és az elemzők 2026 januárjában és februárjában?
A hazai társadalommal és gazdasággal foglalkozó tudományos és elemző munkák eredményeinek átfogó áttekintésére vállalkozik a Hazai Horizont. Nagy, örökké termő fába vágjuk a fejszénk
Az osztalék portfólióm - 2026. március
Eladtam egy céget a portfóliómból, egy meglévőhöz vettem még részvényeket, és a Versantnak is bizalmat szavaztam.VáltozásokLyondellBasell Industries (LYB): Eladtam mindet 78 dollárért, oszta
Csak pár napig volt egyszerre két lakásban résztulajdon, mégsem kaphatott egyedül Otthon Start hitelt
Akár két belterületi lakóingatlanban is lehet egyidőben 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az Otthon Start iránt érdeklődőknek. Fontos, hogy ez az állapot legfeljebb 180 napig ál
Cégeladás bizalmi vagyonkezelésben - mire figyeljünk adózási szempontból?
A bizalmi vagyonkezelésből (BVK) történő cégeladás jogi szempontjait egy korábbi bejegyzésünkben már górcső alá vettük. Most a BVK-ból való cégeladás legrelevánsabb adózás
BB Tengely: Egy főre jutó GDP
A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Alapjaiban forgatja fel a mindennapokat az intelligencia-robbanás: AI-guru exkluzív
Mégsem mindhenhatók az AI-ügynökök.
Ez a 3 ország csatlakozhat a leghamarabb az EU-hoz
Meglepő neveket is találhatunk a lehetséges uniós tagok listáján.
Erre senki sem számított: meglepő helyen robbantak a magyar lakásárak
A csütörtöki Checklistben az ingatlanárak furcsa mozgását járjuk körbe.