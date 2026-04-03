Ketyeg az óra: a szigorodó klímaszabályozás óriási költséget varr az irodaingatlan-tulajdonosok nyakába

A Savills elemzése a helyzet illusztrálására egy szingapúri, a kétezres évek elején épült irodaházat említ, amelyet vegyes funkciójú átalakítás keretében újítottak fel a közelmúltban, aminek köszönhetően az épület elérte az "A" kategóriás prémium besorolást.
A projekt középpontjában a fenntarthatóság állt:
- napenergia-hasznosító rendszert,
- esővízgyűjtőt,
- elektromosautó-töltőket és
- kerékpártárolókat is kialakítottak, és
- egy húsz méter magas zöldfal is helyet kapott az épületben.
Ez az átalakítás két meghatározó trend találkozásából született. Egyrészt,az egyes országok dekarbonizációs célkitűzései nyomán a hatóságok és a városok világszerte egyre szigorúbb fenntarthatósági követelményeket támasztanak az irodaházakkal szemben. Másrészt, a bérlők is léptek, saját ESG és azon belül karbonsemlegességi vállalásaiktól vezérelve: kifejezetten keresik a magas energiahatékonyságú irodákat, és sokszor hajlandók úgynevezett zöld prémiumot is fizetni ezekért.
