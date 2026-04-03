Ketyeg az óra: a szigorodó klímaszabályozás óriási költséget varr az irodaingatlan-tulajdonosok nyakába

Világszerte egyre nagyobb nyomás nehezedik az irodaépületek tulajdonosaira. A szigorodó klímaszabályozások és a bérlői elvárások egyaránt lépéskényszerbe hozzák őket, hiszen dönteniük kell: meglévő ingatlanaikat korszerűsítik, vagy inkább a bontás és újjáépítés mellett teszik le a voksukat. A Savills nemzetközi ingatlantanácsadó friss elemzése ezt a dilemmát járja körül, a globális témával foglalkozó cikkbe pedig néhány magyar és lengyel példát is csempésztünk.

A Savills elemzése a helyzet illusztrálására egy szingapúri, a kétezres évek elején épült irodaházat említ, amelyet vegyes funkciójú átalakítás keretében újítottak fel a közelmúltban, aminek köszönhetően az épület elérte az "A" kategóriás prémium besorolást.

A projekt középpontjában a fenntarthatóság állt:

napenergia-hasznosító rendszert,

esővízgyűjtőt,

elektromosautó-töltőket és

kerékpártárolókat is kialakítottak, és

egy húsz méter magas zöldfal is helyet kapott az épületben.

Ez az átalakítás két meghatározó trend találkozásából született. Egyrészt,az egyes országok dekarbonizációs célkitűzései nyomán a hatóságok és a városok világszerte egyre szigorúbb fenntarthatósági követelményeket támasztanak az irodaházakkal szemben. Másrészt, a bérlők is léptek, saját ESG és azon belül karbonsemlegességi vállalásaiktól vezérelve: kifejezetten keresik a magas energiahatékonyságú irodákat, és sokszor hajlandók úgynevezett zöld prémiumot is fizetni ezekért.