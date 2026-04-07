Magyarországon mérték a legdurvább a lakásdrágulást: 21%-os ugrást mutatnak az Eurostat friss adatai
Hazánkban emelkedtek a leginkább a lakásárak az Európai Unióban tavaly, 21%-kal magasabb értéket mutat az Eurostat gyűjtése előzetes adatok alapján 2025 negyedik negyedévében. Ehhez képest az EU-ban a lakásárak 2025 utolsó negyedévében éves összevetésben 5,5 százalékkal nőttek.
Az elmúlt évtizedben, vagyis 2015 és 2025 negyedik negyedéve között az uniós lakásárak átlagosan 62 százalékkal emelkedtek, hazánkban ugyanekkor közel négyszeresükre, 290 százalékkal nőttek, ami messze a legdinamikusabb az egész EU-ban.

Lakásárak és bérleti díjak százalákos változása. Forrás: Eurostat

A második helyen Portugália áll 180 százalékos áremelkedéssel, amelyet Litvánia 168 százalékos, majd Bulgária 157 százalékos drágulással követ.

Összesen tizenhárom tagállamban legalább megduplázódtak az ingatlanárak az évtized során. Az egyetlen ország, ahol csökkenést regisztráltak, Finnország volt, itt 3 százalékkal estek az árak.

Lakásárak és bérleti díjak az EU-ban, 2010-2025 negyedik negyedév között. Forrás: Eurostat
 

A bérleti díjak terén szintén Magyarország vezeti a 2015-2025 közötti rangsort 109 százalékos drágulással. Utánunk Litvánia következik 88 százalékkal, majd Írország és Lengyelország holtversenyben 76 százalékos növekedéssel. A bérleti díjak mind a 27 tagállamban nőttek a vizsgált időszakban, ám 25 országban a lakásárak emelkedésének üteme meghaladta a bérleti díjakét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

