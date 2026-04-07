Majdnem ötezer újabb otthon startos lakást hozott a nyuszi
Újabb tíz otthon startos állami kiemelésre váró projektet bocsátott társadalmi egyeztetésre a kormány. Lánszki Regő országos főépítész és építészeti államtitkár Facebook-posztja szerint így további 4852 megfizethető lakás építése kezdődhet majd meg országszerte.

Az eddigi 23 fejlesztés, amelyekkel hamarosan közel 15 000 új otthon építése kezdődhet az Otthon Start program keretein belül – ezekről itt és itt írtunk részletesen – igencsak Budapest-fókuszú, csupán négy nagyvárosban emeltek ki eddig az állami segítséggel elérhető hitelprogramnak megfelelő projekteket. A mostani körben azonban színesedhet a kép: az eddig is erős Debrecen mellé, ahol ezúttal két újabb projekt kaphat ilyen státuszt a már kettő meglévő mellett, bejön még Ebes, Pécs, Tatabánya és Mosonmagyaróvár is. Érdekesség, hogy három lakóingatlanprojekt is külterületen található.

Ezeken kívül négy budapesti kerületben is épülhetnek újabb kiemelt projektek - ezek minimum 250 lakást kell, hogy tartalmazzanak, amelyből legalább 70% megfelel az Otthon Start program feltételeinek, azaz a lakások négyzetméterára nem lépi túl a 1,5 millió forintot, illetve a lakás teljes ára a 100 milliót.

A most egyeztetésre bocsátott projektek közül kettő Újpesten lenne, ahol már két versenytárs is kapott kiemelést; egy Kőbányán, ahol még csak a Bayer Construct Kincsem lakóparkja épül; egy pedig a most debütáló VIII. kerületben.

Fontos megjegyezni, hogy nem minden, társadalmi egyeztetésre bocsátott projekt kap automatikusan kiemelést, korábban is voltak kihulló kérelmek.

Lássuk tehát a listát:

Tervezett otthon startos kiemelések

Helyszín, helyrajzi szám

 Tervezett projekt

Mosonmagyaróvár (belterület) 1740/2 és 1740/3 helyrajzi számú ingatlanok

Vegyes, multifunkcionális városi lakókörnyezet kialakítása

Debrecen (külterület) 02203/26, 02203/29 helyrajzi számú ingatlanok

Komplex, nagy zöldfelületi arányú vízparti lakókörnyezet kialakítására irányuló beruházás

Budapest, IV. kerület (belterület) 70400, 70402, 70403, 70404, 70407 helyrajzi számú ingatlanok

Kereskedelmi- és szolgáltató funkciókkal kiegészített lakóterület kialakítására irányuló fejlesztés

Budapest VIII. kerület (belterület) 35904/3 helyrajzi számú ingatlan

Lakó rendeltetésű és azokat kiszolgáló építmények fejlesztésére irányuló beruházás

Budapest IV. kerület (belterület) 71182/19 helyrajzi számú ingatlan

Lakó rendeltetésű és azokat kiszolgáló építmények fejlesztésére irányuló beruházás

Budapest X. kerület, (belterület) 39049/1, 39058, 39060 helyrajzi számú ingatlanok

Többlakásos lakónegyed fejlesztés

Ebes - Hajdú-Bihar (külterület) 0105/6, 0106/22, 0106/24, 0106/25, 0106/33, 0106/38, 0106/40, 0106/42 helyrajzi számú ingatlanok

Lakó rendeltetésű és azokat kiszolgáló építmények fejlesztésére irányuló beruházás

Pécs (belterület) 626/3 helyrajzi számú ingatlan

Barnamezős terület megújulását célzó, lakó rendeltetésű és azokat kiszolgáló építmények fejlesztésére irányuló beruházás

Tatabánya (külterület) 0168/4, 0168/5, 0168/6, 0168/7, 0168/8, 0168/9, 0168/13, 0169, 0170/1, 0170/2 és 0170/3 helyrajzi számú ingatlanok

Nagyléptékű társasházi lakófejlesztés

Debrecen (belterület) 11226/1 helyrajzi számú ingatlan

Egykori ipari funkciójú területeken, lakóterület, kereskedelmi, szolgáltató, valamint közösségi funkciókkal kiegészített terület fejlesztése

Forrás: Építési és Közlekedési Minisztérium jogszabálytervezete

Az egyeztetésre a visszajelzéseket április 9-ig, azaz e hét csütörtökig várják.

