Majdnem ötezer újabb otthon startos lakást hozott a nyuszi

Az eddigi 23 fejlesztés, amelyekkel hamarosan közel 15 000 új otthon építése kezdődhet az Otthon Start program keretein belül – ezekről itt és itt írtunk részletesen – igencsak Budapest-fókuszú, csupán négy nagyvárosban emeltek ki eddig az állami segítséggel elérhető hitelprogramnak megfelelő projekteket. A mostani körben azonban színesedhet a kép: az eddig is erős Debrecen mellé, ahol ezúttal két újabb projekt kaphat ilyen státuszt a már kettő meglévő mellett, bejön még Ebes, Pécs, Tatabánya és Mosonmagyaróvár is. Érdekesség, hogy három lakóingatlanprojekt is külterületen található.

Ezeken kívül négy budapesti kerületben is épülhetnek újabb kiemelt projektek - ezek minimum 250 lakást kell, hogy tartalmazzanak, amelyből legalább 70% megfelel az Otthon Start program feltételeinek, azaz a lakások négyzetméterára nem lépi túl a 1,5 millió forintot, illetve a lakás teljes ára a 100 milliót.

A most egyeztetésre bocsátott projektek közül kettő Újpesten lenne, ahol már két versenytárs is kapott kiemelést; egy Kőbányán, ahol még csak a Bayer Construct Kincsem lakóparkja épül; egy pedig a most debütáló VIII. kerületben.

Fontos megjegyezni, hogy nem minden, társadalmi egyeztetésre bocsátott projekt kap automatikusan kiemelést, korábban is voltak kihulló kérelmek.

Lássuk tehát a listát:

Tervezett otthon startos kiemelések Helyszín, helyrajzi szám Tervezett projekt Mosonmagyaróvár (belterület) 1740/2 és 1740/3 helyrajzi számú ingatlanok Vegyes, multifunkcionális városi lakókörnyezet kialakítása Debrecen (külterület) 02203/26, 02203/29 helyrajzi számú ingatlanok Komplex, nagy zöldfelületi arányú vízparti lakókörnyezet kialakítására irányuló beruházás Budapest, IV. kerület (belterület) 70400, 70402, 70403, 70404, 70407 helyrajzi számú ingatlanok Kereskedelmi- és szolgáltató funkciókkal kiegészített lakóterület kialakítására irányuló fejlesztés Budapest VIII. kerület (belterület) 35904/3 helyrajzi számú ingatlan Lakó rendeltetésű és azokat kiszolgáló építmények fejlesztésére irányuló beruházás Budapest IV. kerület (belterület) 71182/19 helyrajzi számú ingatlan Lakó rendeltetésű és azokat kiszolgáló építmények fejlesztésére irányuló beruházás Budapest X. kerület, (belterület) 39049/1, 39058, 39060 helyrajzi számú ingatlanok Többlakásos lakónegyed fejlesztés Ebes - Hajdú-Bihar (külterület) 0105/6, 0106/22, 0106/24, 0106/25, 0106/33, 0106/38, 0106/40, 0106/42 helyrajzi számú ingatlanok Lakó rendeltetésű és azokat kiszolgáló építmények fejlesztésére irányuló beruházás Pécs (belterület) 626/3 helyrajzi számú ingatlan Barnamezős terület megújulását célzó, lakó rendeltetésű és azokat kiszolgáló építmények fejlesztésére irányuló beruházás Tatabánya (külterület) 0168/4, 0168/5, 0168/6, 0168/7, 0168/8, 0168/9, 0168/13, 0169, 0170/1, 0170/2 és 0170/3 helyrajzi számú ingatlanok Nagyléptékű társasházi lakófejlesztés Debrecen (belterület) 11226/1 helyrajzi számú ingatlan Egykori ipari funkciójú területeken, lakóterület, kereskedelmi, szolgáltató, valamint közösségi funkciókkal kiegészített terület fejlesztése Forrás: Építési és Közlekedési Minisztérium jogszabálytervezete

Az egyeztetésre a visszajelzéseket április 9-ig, azaz e hét csütörtökig várják.

