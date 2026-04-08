A legfelsőbb bíróság mondta ki a végső szót: ki kell adni a részleteket az online állami ingatlannyilvántartásról

A Kúria jogerős ítélete értelmében nyilvánosságra kell hozni annak hátterét, hogy mára miért nem 100%-os az e-ingatlannyilvántartás működése. A projektet 16 milliárd forintos uniós forrásból finanszírozták, de a teljes megvalósítás már több mint két éve késik. A jelenleg komoly adminisztrációs fennakadásokat okozó, papíron befejezett informatikai fejlesztés ügyében az Európai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF is vizsgálatot indított.

A beruházás története 2015-ig nyúlik vissza, amikor az állami Lechner Tudásközpont 16 milliárd forint európai uniós támogatást kapott a hazai ingatlan-nyilvántartási rendszer digitalizálására. Bár a rendelkezésre álló keretet a 2023-as határidőig maradéktalanul felhasználták, az ígért elektronikus ügyintézés, ahogy arról írtunk is a Portfolio hasábjain, a gyakorlatban még nem tökéletes. Az új rendszerben jelenleg rendkívül terhelt az adminisztráció, egy-egy ingatlan adásvételének bejegyzése akár fél évig is elhúzódhat.

Az állami szerv korábban nem igazolta el nem készült fejlesztés költségeit, ami miatt a Transparency International Magyarország bevonásával közérdekű adatigénylési per indult.

A Kúria a napokban Hadházy Ákos független országgyűlési képviselőnek kézbesített ítéletében helybenhagyta a korábbi jogerős döntést, és kötelezte a központot a dokumentumok kiadására

– írta Facebook-posztjában a képviselő.

Forrás: Hadházy Ákos Facebook-posztja.

