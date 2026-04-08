  • Megjelenítés
Ingatlan

Az Innovinia közel teljes bérbeadottságot ért el az IGPark kecskeméti logisztikai parkjában

Portfolio
Egy nemzetközi szállítmányozási vállalat bérleti szerződésével közel 100%-os kihasználtságot ért el az Innovinia IGPark Kecskemét Dél ipari-logisztikai parkjában tavaly átadott, 15 000 négyzetméteres csarnoképület.
Információ és jelentkezés

A tranzakció lezárásával az IGPark Kecskemét Dél legújabb ‘C’ üteme teljes kapacitással működik. Az új bérlő – egy nemzetközi szállítmányozási vállalat – számára a lokáció ideális a közép-európai és hazai operáció hatékony kiszolgálásához. A park közelsége az autópályához, autóipari környezete és technikai felszereltsége is kulcsfontosságú.

IGPark Kecskemét South

"A spekulatív épület elkészültére sikerült bérbe adnunk szinte a teljes területet," – idézi a közlemény Czifra Balázst, az Innovinia értékesítési és vagyonkezelési igazgatóját.

Czifra Balázs
Innovinia, Director - Sales, Asset Management, Business Development
Czifra Balázs 2020. szeptemberében csatlakozott az Infogrouphoz. Igazgatóként a cégcsoport értékesítési, vagyonkezelési és üzletfejlesztési területeinek felügyeletét látja el. A szakember 22
Tovább

Az IGPark Kecskemét Dél továbbra is a régió egyik legvonzóbb ipari csomópontja marad, ahol a korszerű infrastruktúra és a fenntartható megoldások találkoznak a globális logisztikai igényekkel.

Kapcsolódó cikkünk

Eladott az Erste Group Immorent egy 17 500 négyzetméteres ipari ingatlant Kecskeméten

Bejelentés az óriási magyarországi komplexumról: olyat tud, ami az egész piacon ritkaságnak számít

Ingatlanpiaci kilátások: irodai reneszánsz jöhet, befut az AI-vonat Európába?

A befektetők fele több épületet adna el régiónkban, mint tavaly; a lakások iránti kereslet dominál

Budaörsön bővíti budapesti portfólióját a Logicor

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A zöld utópiákról

Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

Holdblog

BB Tengely: Háztartások fogyasztása

A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure

Holdblog

Csokinagyhatalmak

Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Trump tűzszünetet kötött Iránnal, megnyitják a Hormuzi-szorost - Száguldanak a tőzsdék!
Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán
Ötször gyorsabb volt Magyarországon a lakásdrágulás tavaly, mint az EU-ban, így adott löketet az Otthon Start
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility