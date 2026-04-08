Az Innovinia közel teljes bérbeadottságot ért el az IGPark kecskeméti logisztikai parkjában

Egy nemzetközi szállítmányozási vállalat bérleti szerződésével közel 100%-os kihasználtságot ért el az Innovinia IGPark Kecskemét Dél ipari-logisztikai parkjában tavaly átadott, 15 000 négyzetméteres csarnoképület.

A tranzakció lezárásával az IGPark Kecskemét Dél legújabb ‘C’ üteme teljes kapacitással működik. Az új bérlő – egy nemzetközi szállítmányozási vállalat – számára a lokáció ideális a közép-európai és hazai operáció hatékony kiszolgálásához. A park közelsége az autópályához, autóipari környezete és technikai felszereltsége is kulcsfontosságú.

"A spekulatív épület elkészültére sikerült bérbe adnunk szinte a teljes területet," – idézi a közlemény Czifra Balázst, az Innovinia értékesítési és vagyonkezelési igazgatóját.

Czifra Balázs Innovinia, Director - Sales, Asset Management, Business Development

Az IGPark Kecskemét Dél továbbra is a régió egyik legvonzóbb ipari csomópontja marad, ahol a korszerű infrastruktúra és a fenntartható megoldások találkoznak a globális logisztikai igényekkel.