  • Megjelenítés
Ingatlan

Eladott az Erste Group Immorent egy 17 500 négyzetméteres ipari ingatlant Kecskeméten

Portfolio
Lezárult egy 17 500 négyzetméteres ipari ingatlan értékesítése Kecskeméten. A vevő és a bérlő kiléte bizalmas, az ügyletben az Erste Group Immorent volt az eladó, a tranzakciót pedig tanácsadóként a CNRE és a Newmark VLK Hungary segítette.
A bizalmas keretek között lebonyolított ügyletről a CBRE és a Newmark VLK Hungary számolt be Linkedin-bejegyzésükben. A tanácsadócégek az eladói oldalt képviselték a folyamat során. Az ipari ingatlan pontos elhelyezkedését és a vételárat ugyanakkor nem hozták nyilvánosságra.

Takács Péter
Newmark VLK Hungary, Partner
Takács Péter értékesítési és marketingszakemberként nemzetközi szállodaláncoknál szerzett tapasztalatot londoni, prágai és budapesti ötcsillagos szállodák sikeres megnyitásában és üzemeltetésében. Röv
Tovább

A sikeres tranzakcióban a CBRE részéről Benkő Krisztina, a Newmark VLK Hungary részéről Takács Péter vett részt. Takács a cég Linkedin-posztjában kiemelte, hogy a makrogazdasági ellenszél ellenére a jó elhelyezkedésű, minőségi logisztikai és ipari ingatlanok iránti kereslet – stabil bérlőkkel – továbbra is ellenálló.

PR cikk

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

