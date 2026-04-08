Eladott az Erste Group Immorent egy 17 500 négyzetméteres ipari ingatlant Kecskeméten

Lezárult egy 17 500 négyzetméteres ipari ingatlan értékesítése Kecskeméten. A vevő és a bérlő kiléte bizalmas, az ügyletben az Erste Group Immorent volt az eladó, a tranzakciót pedig tanácsadóként a CNRE és a Newmark VLK Hungary segítette.

A bizalmas keretek között lebonyolított ügyletről a CBRE és a Newmark VLK Hungary számolt be Linkedin-bejegyzésükben. A tanácsadócégek az eladói oldalt képviselték a folyamat során. Az ipari ingatlan pontos elhelyezkedését és a vételárat ugyanakkor nem hozták nyilvánosságra.

Takács Péter Newmark VLK Hungary, Partner

A sikeres tranzakcióban a CBRE részéről Benkő Krisztina, a Newmark VLK Hungary részéről Takács Péter vett részt. Takács a cég Linkedin-posztjában kiemelte, hogy a makrogazdasági ellenszél ellenére a jó elhelyezkedésű, minőségi logisztikai és ipari ingatlanok iránti kereslet – stabil bérlőkkel – továbbra is ellenálló.