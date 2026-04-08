Itt a bejelentés: 132 millió eurós gigaberuházással kebelez be külföldi bevásárlóközpontokat a Shopper Park Plus
Ingatlan

Itt a bejelentés: 132 millió eurós gigaberuházással kebelez be külföldi bevásárlóközpontokat a Shopper Park Plus

A Shopper Park Plus Nyrt. (SPP) nagyszabású, mintegy 132 millió euró összértékű felvásárlási tervet jelentett be, a tervezett átlagos hozam körülbelül 8,45%. Ennek keretében lengyelországi és csehországi kiskereskedelmi ingatlanokkal bővíti portfólióját, amit részben saját forrásból, részben egy esetleges jövőbeli kötvénykibocsátásból fedezne. A befektetések révén az egy részvényre jutó cash flow a következő években várhatóan mintegy 50 százalékkal növekszik – írja a BÉT-en publikált közleményében a cég.

A felvásárlási stratégia középpontjában három önálló – két lengyel és egy cseh – kiskereskedelmi ingatlan áll, amelyek összesen 42 ezer négyzetméternyi bérbeadható területtel rendelkeznek. Az épületekben vezető élelmiszer- és barkácsáruházak működnek vagy fognak működni, hosszú távú bérleti szerződésekkel. Két ingatlan már jelenleg is szinte maximális, 98 és 100 százalékos kihasználtsággal üzemel, ami stabil vásárlói forgalmat és bevételt biztosít.

A három ingatlan együttes becsült bekerülési értéke 49 millió euró.

A munkálatok befejezését követően ezek évente 4,1 millió euró nettó működési bevételt termelhetnek. Az ügyletek lezárása 2026 második félévében várható. A vállalat mindhárom projektre kizárólagossággal rendelkezik. A terv részét képező negyedik beruházás egyelőre az előkészítés korai szakaszában jár. A megvásárolni kívánt ingatlanok a várakozások szerint magas szintű fenntarthatósági (BREEAM) minősítést szereznek majd.

A fenti háromból az egyik lengyel ügylet egy új, 6340 négyzetméteres bruttó bérbeadható alapterületű bevásárlóközpont előfinanszírozását foglalja magában. A vállalat itt szigorú feltételekhez köti a belépést a fejlesztési kockázatok minimalizálása érdekében: csak a jogerős építési engedélyek megszerzése, a terület több mint felének előzetes bérbeadása, valamint a kivitelezői és finanszírozási szerződések megléte esetén szállnak be a projektbe.

Az említett három projektre az SPP kizárólagossággal rendelkezik. A negyedik, 83 millió eurós régiós projekt még korai szakaszában jár, de "a jelenlegi várakozások szerint ugyancsak meg fog felelni az SPP kvalitatív és kvantitatív befektetési kritériumainak" - írja közleményében a cég.

A beruházásokat a vállalat belső forrásaiból, korábbi részvénykibocsátásból származó bevételekből, illetve egy tervezett euróalapú kötvényprogramból finanszírozná.

A 2026-ra időzített kötvénykibocsátás összege 40-50 millió euró lehet, amennyiben a piaci körülmények kedvezően alakulnak.

A hitelfedezeti mutató a menedzsment konzervatív számításai szerint a kibocsátás után is a biztonságos, 50-60 százalékos célsávban maradna. A sikeres felvásárlások és a kötvényfinanszírozás eredményeként a vállalat arra számít, hogy

2026 és 2030 között az egy részvényre jutó cash flow mintegy másfélszeresére nő, így 0,99 euróról 1,50 euró körüli szintre emelkedik.

Címlapkép forrása: A Shopper Park Plus igazgatóságának elnöke, Bárány Kristóf. Forrás: SPP LinkedIn

