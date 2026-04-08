Itt a bejelentés: 132 millió eurós gigaberuházással kebelez be külföldi bevásárlóközpontokat a Shopper Park Plus

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.
A felvásárlási stratégia középpontjában három önálló – két lengyel és egy cseh – kiskereskedelmi ingatlan áll, amelyek összesen 42 ezer négyzetméternyi bérbeadható területtel rendelkeznek. Az épületekben vezető élelmiszer- és barkácsáruházak működnek vagy fognak működni, hosszú távú bérleti szerződésekkel. Két ingatlan már jelenleg is szinte maximális, 98 és 100 százalékos kihasználtsággal üzemel, ami stabil vásárlói forgalmat és bevételt biztosít.
A három ingatlan együttes becsült bekerülési értéke 49 millió euró.
A munkálatok befejezését követően ezek évente 4,1 millió euró nettó működési bevételt termelhetnek. Az ügyletek lezárása 2026 második félévében várható. A vállalat mindhárom projektre kizárólagossággal rendelkezik. A terv részét képező negyedik beruházás egyelőre az előkészítés korai szakaszában jár. A megvásárolni kívánt ingatlanok a várakozások szerint magas szintű fenntarthatósági (BREEAM) minősítést szereznek majd.
A fenti háromból az egyik lengyel ügylet egy új, 6340 négyzetméteres bruttó bérbeadható alapterületű bevásárlóközpont előfinanszírozását foglalja magában. A vállalat itt szigorú feltételekhez köti a belépést a fejlesztési kockázatok minimalizálása érdekében: csak a jogerős építési engedélyek megszerzése, a terület több mint felének előzetes bérbeadása, valamint a kivitelezői és finanszírozási szerződések megléte esetén szállnak be a projektbe.
Az említett három projektre az SPP kizárólagossággal rendelkezik. A negyedik, 83 millió eurós régiós projekt még korai szakaszában jár, de "a jelenlegi várakozások szerint ugyancsak meg fog felelni az SPP kvalitatív és kvantitatív befektetési kritériumainak" - írja közleményében a cég.
A beruházásokat a vállalat belső forrásaiból, korábbi részvénykibocsátásból származó bevételekből, illetve egy tervezett euróalapú kötvényprogramból finanszírozná.
A 2026-ra időzített kötvénykibocsátás összege 40-50 millió euró lehet, amennyiben a piaci körülmények kedvezően alakulnak.
A hitelfedezeti mutató a menedzsment konzervatív számításai szerint a kibocsátás után is a biztonságos, 50-60 százalékos célsávban maradna. A sikeres felvásárlások és a kötvényfinanszírozás eredményeként a vállalat arra számít, hogy
2026 és 2030 között az egy részvényre jutó cash flow mintegy másfélszeresére nő, így 0,99 euróról 1,50 euró körüli szintre emelkedik.
Címlapkép forrása: A Shopper Park Plus igazgatóságának elnöke, Bárány Kristóf. Forrás: SPP LinkedIn
Súlyos csapás érte Oroszországot a Kercsi-szorosban: veszélyben a Krím utánpótlása
Akcióba lendült az ukrán hírszerzés.
Jön a nagy fordulat az időjárásban: visszatérnek a mínuszok, mutatjuk a leghidegebb területeket
Viszlát napsütés, várunk vissza!
Irdatlan pénzekkel rendelkeznek a nyugdíjra megtakarítók: 200 ezer dollár teljesen mindennapi Amerikában
Magyar szemmel nézve rendkívül nagy számok.
Brutális monstrumot szerezhet be az amerikai hadsereg: 80 kilométerről is hajszálpontos
Izraelben már bizonyított.
Kiakadt az USA legfontosabb európai szövetségese JD Vance budapesti kijelentése miatt
Az amerikai alelnöknek ingerült üzenetet küldtek.
Nincs vége: Irán újabb támadást indított, ballisztikus rakéták vették célba Dubajt
A tűzszünet ellenére több szunnita államot is lőnek.
Sosem látott lépésre szánta el magát Ursula von der Leyen: gigantikus megavállalatok születhetnek a szemünk láttára
Az Európai Bizottság elnökének lépését sokan kezdték el hevesen támadni.
Nyilvánosságra hozták a számokat: elképesztő összeget önt a flottájába az Egyesült Államok, teljesen átalakítják a rendszert
Harmincnégy új hadihajót rendeltek meg.
Automatic Data Processing, Inc. - elemzés
Az áprilisi Top 10 hatodik helyezettje, a chartja nagyon tetszik, egy elemzést feltétlenül megérdemel. Össze fogom vetni a Paychex-szel, azt is nemrég elemeztem, és az is HR-es cég. Amelyik j
Belső ellenőrzés kiszervezése: tények és tévhitek
A belső ellenőrzés kiszervezése kapcsán a döntéshozók jellemzően ugyanazokkal a kérdésekkel találkoznak: "Megmarad-e a belső ellenőrzés kontrollja és in-house jellege?", "Mit jelent ez a
Kína állami hitelezésének szerkezeti átalakulása: földrajzi és ágazati súlypontváltás
Kína globális stratégiája megváltozott: a fejlődő országok infrastrukturális támogatása helyett egyre inkább a fejlett nyugati gazdaságok stratégiai ágazataiban épít ki tudatosan pozíció
Lecserélnéd a régit, vagy az elsőt vennéd? Ezek a legolcsóbb autóhitelek 2026 tavaszán
A tavasz beköszöntével nemcsak a természet, hanem a használtautó-piac is felébred. Ez az az időszak, amikor a legtöbb fiatal a friss jogosítvány mellé elkezdi nézegetni az első saját autój
Miért nem lehet amerikai sport típusú az európai futball?
Legutóbbi írásom kapcsán felmerült, hogy ugyan miért ne lehetne az európai futball is olyan, mint az NFL vagy egyéb más amerikai sportágak, amelyek a csapatok... The post Miért nem lehet amerika
Magas költségvetési hiányok: visszatérhet-e a fiskális fegyelem Európában?
A válságok egymásra rakódó hatása után a magas költségvetési hiány sok országban már nem átmeneti jelenség, hanem tartós gazdaságpolitikai kihívás. Regős Gábor cikke azt járja körül
A zöld utópiákról
Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
BB Tengely: Háztartások fogyasztása
A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure
Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
A SmartMan Konferencia bizonyította: az Ipar 4.0 kulcstényező (x)
Ipari és szakmai résztvevőkkel zajlott le a SmartMan Konferencia.
Itt működünk, itt adózunk, több mint 710 milliárdot fizettünk be a költségvetésbe (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Új digitális kapu nyílt a magyar startupok előtt
Bódis László, innovációért felelős helyettes államtitkárral beszélgettünk.
Ömlenek a külföldi alapanyagok: miből vásárol be Magyarország?
Import és az export: élelmiszeripari sikerek és kudarcok a keddi Checklistben.
Ezt a legtöbb magyar elrontja a LinkedIn-en, pedig lehetne jól is használni
Portfolio Checklist Extra: mit posztoljunk és hogy találjunk ügyfelet 2026-ban?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!