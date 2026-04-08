Megérkeztek a számok: stagnáltak tavaly a világ legnagyobb szállodaláncai, a konverzió a király

Stagnáló teljesítmény tavaly
A négy nagy lánc a világ 109 országában több mint 27 450 szállodát üzemeltet, a tőlük gyűjtött adatok alapján a globális RevPAR, azaz az egy kiadható szobára jutó árbevétel 2025-ben 0,3 százalékkal csökkent az előző évhez képest, így 115,8 dolláron zárt. A visszaesést elsősorban a kihasználtság 0,4 százalékpontos mérséklődése okozta, amely ezzel 70 százalékra esett vissza. Ezzel szemben az átlagos napi szobaár, azaz ADR minimálisan, 165,7 dollárra emelkedett. A szállodaláncok eredetileg mintegy 3 százalékos éves RevPAR-növekedést jeleztek előre, de a tényleges teljesítmény ettől messze elmaradt.
Az Egyesült Államokban az év első felében érzékelhető gyengülés volt tapasztalható.
- Az üzleti célú kereslet visszaesett, amit a kormányzati kiadások csökkentése és a rövidülő előfoglalási idő is súlyosbított, emellett
- a vállalati utazási politikák is óvatosabbá váltak.
Az Egyesült Államokon kívüli piacok ugyanakkor nagyobb ellenállóképességet mutattak: az EMEA régióban kiemelkedett a Közel-Kelet és Afrika teljesítménye, amelyet nagyszabású események és az erős regionális utazási forgalom is támogatott. Az ázsiai-csendes-óceáni térségben – Kína nélkül – szintén erős bővülés volt megfigyelhető, különösen Ausztráliában, Japánban és Dél-Koreában. Ezzel szemben a nagy-kínai térség teljesítményét a gyenge makrogazdasági feltételek fogták vissza.
A szegmensek közötti keresleteltolódás tovább erősödött a magasabb kategóriák irányába. Az emelkedő utazási költségek hatására az árérzékenyebb utazók ritkábban kelnek útra, ám amikor mégis, egyre inkább a prémium élmények felé fordulnak.
- A felsőkategóriás (upper upscale) szegmens bizonyult a legerősebbnek 2025-ben, 143 dolláros RevPAR-ral és 71 százalékos kihasználtsággal.
- A luxuskategóriában a RevPAR mindössze 0,77 százalékkal csökkent.
- A legmarkánsabb gyengülés a felső-középkategóriás és a középkategóriás szállodák esetében mutatkozott.
A szállodaláncok pénzügyi eredményei vegyes képet mutatnak. Az aggregált bevételek átlagosan mintegy 6 százalékkal, az EBITDA pedig nagyjából 8 százalékkal nőtt. A nettó eredmény viszont csupán 1 százalékkal emelkedett az előző évhez képest, ráadásul a jövedelmezőségi trendek lánconként jelentősen eltértek. Valamennyi vizsgált vállalat folytatta a részvény-visszavásárlási programját 2025-ben is.
Erős fejlesztési aktivitás
A fejlesztési aktivitás továbbra is lendületes maradt. A nettó szobaszám-növekedés az előző év végéhez képest mintegy 13 százalékot ért el, az új nyitások jelentős részét pedig a konverziók tették ki.
A szállodaláncok 2026-ra mintegy 6 százalékos nettó szobaszám-bővülést vetítenek előre.
Optimizmus a nemzetközi konfliktusok árnyékában
Idén a fejlesztések várhatóan tovább gyorsulnak, a konverziókkal párhuzamosan. Egyre több, a konverziókat előnyben részesítő márka lép be a piacra: az átalakítás-vezérelt projektek és az adaptív újrahasznosítás egyre nagyobb teret nyernek, mert – a Moore szerint – alacsonyabbak a kezdeti tőkekövetelmények, gyorsabb a piacra lépés és kiszámíthatóbbak a költségstruktúrák. Ezek megkönnyítik a finanszírozást egy olyan környezetben, ahol a hitelezők továbbra is óvatosak és szigorúan értékelik a fejlesztési kockázatokat.
A teljes RevPAR várhatóan körülbelül 2%-kal nő majd 2026-ban,
feltéve, hogy nem következik be jelentős, előre nem látható változás a makrogazdasági környezetben. A növekedést elsősorban az Egyesült Államokon kívüli nemzetközi piacok fogják hajtani.
Az EMEA-régión belül a teljesítmény várhatóan továbbra is nagyjából stabil marad, bár Irán és Ukrajna várhatóan továbbra is befolyásolják a regionális keresletet, Ezek miatt részlegesen átcsoportosíthatják a nemzetközi szabadidős és üzleti utazásokat a stabilabb európai piacok és bizonyos távolabbi úticélok felé.
