Ötször gyorsabb volt Magyarországon a lakásdrágulás tavaly, mint az EU-ban, így adott löketet az Otthon Start

A fő számok: az EU-ban gyorsult, Magyarországon kilőtt

Az Eurostat 2010-2025 közötti idősorai alapján az EU lakásáraiban és bérleti díjaiban 2015 után látványosan eltérő folyamatok játszódnak le: a bérleti díjak lassan, de szinte megállás nélkül emelkedtek, miközben a lakásárak 2022-ig sokkal gyorsabban nőttek, ekkor történt ehhez a trendhez képest egy korrekció a magasabb kamatkörnyezet hatására, majd 2024-2025-ben újra emelkedő pályára állt a piac. Összességében tehát gyorsabban emelkedtek a lakásárak szerte az unióban, mint a bérleti díjak, egyelőre tehát jogos a félelem azokban, akik a lakástulajdon erősítésével enyhítenék a lakhatási válság tüneteit.

Az Eurostat szerint 2015 és 2025 vége között EU-s szinten a bérleti díjak kb. 22%-kal, a lakásárak pedig kb. 65%-kal nőttek. Magyarországon közben ennél is extrémebb a pálya: 2015-höz képest 2025 végére a lakásárak több mint megháromszorozódtak, a bérleti díjak pedig szintén kiemelkedően, 109%-kal emelkedtek.

A magyar lakáspiac tehát egyszerre drágult nagyon sokat és gyorsan – és közben a bérleti oldal árai is emelkedtek, ami ritka kombináció az EU-n belül.

Az adatokat böngészve az is kitűnik, hogy a visegrádi négyek – Magyarország nélkül kalkulált – átlagát, tehát a lengyel, a cseh és a szlovák mutatókat, illetve az EU-átlagot is lehagyja hazánk.

Magyarország lakásárinflációja az EU élén

A 2025 IV. negyedéves Eurostat-tábla szerint:

Magyarországon éves alapon 21,2% volt a lakásárak növekedése (EU-csúcs), negyedéves alapon (Q4/Q3) is erős plusz látszik (4,2%),

az EU-s átlag éves üteme 2025 végén kb. +5,5%.

A július elején meghirdetett Otthon Start program után a harmadik és negyedik negyedévben 12%-kal nőttek a lakásárak itthon, ami minden más országot jócskán megelőzött, ahogy az alábbi ábra is mutatja.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászának a Portfolio hasábjain megjelent kalkulációja szerint az Otthon Start program bevezetése 2025 harmadik negyedéves adatokra alapuló első becslések alapján kevesebb, mint 6 százalék. Ez azonban nem kevés, ha azt vesszük, hogy a második és a harmadik negyedév között a lakásárnövekedés 7,3% volt, míg a harmadik és a negyedik negyedév között bár lassult, de még mindig 4,2%. Ha a kalkulációt elfogadjuk, akkor az is látható, hogy az Otthon Start program hatása nélkül is a felső harmadban lenne Magyarország.

A 2015 és 2025 közötti időszakban Magyarország után a második helyen Portugália áll 180 százalékos lakásár-emelkedéssel, amelyet Litvánia követ 168 százalékos, majd Bulgária 157 százalékos drágulással.

Összesen tizenhárom tagállamban legalább megduplázódtak az ingatlanárak az évtized során.

Az egyetlen ország, ahol csökkenést regisztráltak, Finnország volt, itt 3 százalékkal estek az árak.

A bérleti díjak terén 2015-2025 között Magyarország után Litvánia következik 88 százalékkal, majd Írország és Lengyelország holtversenyben 76 százalékos növekedéssel. A bérleti díjak mind a 27 tagállamban nőttek a vizsgált időszakban, 25 országban a lakásárak emelkedésének üteme meghaladta a bérleti díjakét.

A magyar ingatlanpiacon egyre élesebben válik el egymástól a lakásárak és a bérleti díjak mozgása, mivel a két szegmenst eltérő gazdasági tényezők irányítják. Míg az adásvételeket elsősorban a hitelkamatok, az állami támogatások és a befektetői kereslet határozzák meg, addig a bérleti piacot a jövedelmek és a lakhatási szükséglet alakítja. A hazai drágulás mögött többek között a szűkös kínálat, az egekbe szökő építési költségek, valamint az ingatlanok infláció elleni fedezetként betöltött szerepe áll.



Ez a kettősség eredményezi azt, hogy amikor a magas kamatok miatt visszaesik az adásvételek száma, hiszen jóval drágább a hitelfelvétel, a bérleti díjak tovább emelkednek. A kereslet ugyanis egyszerűen átterelődik a bérleti piacra, hiszen a lakhatási igény továbbra is megmarad.



A magyarországi áremelkedést több specifikus tényező is fűti. Az egyik legfőbb probléma az elégtelen kínálat és a lakásállomány lassú megújulása. Az új lakások építése korábban nem tudott lépést tartani a kereslettel, főleg amikor az Otthon Start program is bejött a képbe. Emellett az építőipari anyag- és munkadíjak, valamint a finanszírozási költségek is tartósan magasak maradtak, és ezek a kiadások mind beépültek a kínálati árakba. Emiatt a lakásárak egy esetleges piaci lassulás idején sem tudnak érdemben csökkenni.



A drágulást tovább hajtják tehát az állami beavatkozások és a befektetői trendek: a hazai bérnövekedés és a keresletélénkítő állami programok hullámokban fejtik ki hatásukat a piacon. Ráadásul amiatt, hogy a magas inflációs környezetben az ingatlanokra rengetegen biztonságos, értékálló reáleszközként tekintenek, nálunk az egyik legmagasabb az Unióban a magyar ingatlantulajdon százaléka az összes lakásra vetítve. Ez a megközelítés akkor is komoly keresletet generál, amikor a hitelezési feltételek szigorúak, különösen látványos ez a Prémium Magyar Állampapír lejáratai környékén. Ilyenkor a felszabaduló befektetői tőke jelentős része az ingatlanpiacon keres új helyet magának.

Románia és Szlovákia után Magyarországon volt 2024-ben a legmagasabb a saját tulajdonú ingatlanok aránya, szintén az Eurostat legutóbbi elérhető adatai szerint.

A bérleti piac közben igyekszik felzárkózni ehhez az árszinthez. A bérleti díjak jelentős emelkedése tükrözi az ingatlanok felértékelődését. Ennek a folyamatnak azonban megvannak a maga határai, a drágulás ugyanis egy ponton túl elkerülhetetlenül társadalmi és fizetőképességi korlátokba ütközik.

Szűkös kínálat, érkező kereslet

Eközben hazánkban az új és a használt lakások megoszlása még bőven az EU-átlag alatt volt 2025-ben, ami egyébként jól mutatja a kínálati oldal erősödésének szükségességét.

Sokan és sokszor felhívták már a figyelmet a keresleti és kínálati oldal hazai egyensúlytalanságára. A kormányzati szereplők érvelése ezzel kapcsolatban az, hogy az Otthon Start igenis elindított egy kínálati oldali fellendülést – és valóban, az eddig elfogadott 23 kiemelt projekt és a nemrég társadalmi vitára bocsátott újabb 10 ígéretes, de ezek jócskán lemaradva érkeznek a piacra a keresleti élénkítés első szakaszához képest.

