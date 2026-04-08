Több évtizedes rekord dől meg: olyan gigantikus felhőkarcoló épül, ami miatt a reptér engedélye is kellett

A Wall Street-i bank és a repülőtér illetékesei februárban egyeztek meg, ennek értelmében a torony végül 265 méter magas lehet. Ez azt jelenti, hogy
a JPMorgan új brit központja megdönti a több mint három évtizede magasságrekordot tartó ikonikus One Canada Square 235 méteres csúcsát.
A JP Morgan még novemberben jelentette be a több milliárd fontos beruházás tervét, de a pontos magasságot akkor még nem hozták nyilvánosságra, mivel a repülőtér közelsége miatti korlátozások kérdése még függőben volt.
A Canary Wharf mintegy öt kilométerre nyugatra fekszik a London City repülőtértől, és így annak védőövezetébe esik. Ez azt jelenti, hogy a repülőtérnek minden új építkezést véleményeznie kell. A felhőkarcolók közelsége miatt a leszálló gépek 5,5 fokos siklópályán ereszkednek, ami csaknem kétszerese a legtöbb repülőtéren alkalmazott 3 fokos siklószögnek landoláskor, a gépek ráadásul jellemzően mintegy 600 méteres magasságban haladnak el a pénzügyi negyed felett.
Egy, a bankhoz közel álló forrás szerint a JPMorgan a "lehető legnagyobb magasságra" kért engedélyt, hogy "maximalizálja befektetését", de a biztonság mindvégig elsőbbséget élvezett. A Norman Foster által tervezett, közel 280 ezer négyzetméteres épülethez a bank a brit kormánytól kedvezményeket is kért, többek között alacsonyabb adót. Egy múlt hónapban nyilvánosságra került önkormányzati jelentés szerint a kormány arra figyelmeztetett, hogy a bank "valószínűleg nem viszi tovább a projektet az üzleti adóterhek egyértelmű rendezése nélkül".
Az ilyen jellegű adókedvezmények egyáltalán nem szokatlanok a nagy volumenű ingatlanfejlesztéseknél, és akár több száz millió fontos megtakarítást is jelenthetnek.
A 3 milliárd fontos beruházásról Jamie Dimon, a JPMorgan vezérigazgatója novemberben döntött, miután a brit kormánytól garanciákat kapott az üzletbarát gazdaságpolitikára vonatkozóan. A bank számításai szerint a projekt hat év alatt 9,9 milliárd fonttal járulhat hozzá a brit gazdaság teljesítményéhez. A fejlesztést a Canary Wharf fellendülésének jelképeként is értékelik, a pénzügyi negyed ugyanis a koronavírus-járvány után nehéz időszakon ment át, de azóta újra erőre kapott – ide költözik hamarosan többek között a HSBC is.
A bank jelenleg a végleges tervdokumentáció összeállításán dolgozik, mielőtt benyújtaná a hivatalos építési engedélykérelmet. A JPMorgan tavaly nyitotta meg új globális központját a manhattani 270 Park Avenue-n. Ez a 60 emeletes, 423 méter magas épület többek között egy 19 étteremből álló éttermi udvarral, saját pubbal, orvosi rendelővel és fitneszközponttal is rendelkezik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
