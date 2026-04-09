Bekövetkezett az, amitől sokan féltek: összeomlóban az amerikai szociális lakhatás, befagytak vagy késnek a pénzek

Az amerikai lakhatási költségek jóval gyorsabban emelkednek a kereseteknél, ráadásul a folyamat különösen az alacsonyabb jövedelmű háztartásokat sújtja. A kutatások szerint a megfizethetetlen lakhatás végső soron hajléktalansághoz és létbizonytalansághoz is vezet, ráadásul a probléma elsősorban a gyerekeket, a fiatalokat és az időseket érinti. Ebben a helyzetben a lakhatással foglalkozó civil szervezetek szerepe létfontosságúvá vált, hiszen

ezek építenek és üzemeltetnek megfizethető lakásokat, működtetnek hajléktalanszállókat, nyújtanak lakhatási támogatást,

valamint végeznek szakpolitikai érdekérvényesítést.

A 2025-ös országos felmérés nonprofitok között (National Survey of Nonprofit Trends and Impacts) adatai alapján azonban a lakhatással foglalkozó szervezetek 59 százaléka nem tudta kielégíteni a szolgáltatásai iránti keresletet, míg ez a teljes nonprofit szektorban csupán 38 százalék volt. Ez azt jelenti, hogy több mint minden második ilyen szervezet képtelen volt megfelelni a közösségi igényeknek.

2025 első felében a lakhatási profilú nonprofitok 35 százaléka számolt be állami finanszírozási késedelemről, a források szüneteltetéséről vagy befagyasztásáról.

Összehasonlításképp, a teljes nonprofit szektorban ez az arány 27 százalék volt. A különbség részben a szövetségi lakhatási programokat, különösen a lakbértámogatási utalványprogramot (Housing Choice Voucher Program) érintő befagyasztásoknak tudható be. Szintén szerepet játszott benne a 2025-ös költségvetési javaslatokkal kapcsolatos bizonytalanság. A kutatások szerint az állami kifizetések késedelme súlyos következményekkel jár, hiszen a szervezeteket létszámleépítésre, a tartalékaik felélésére és a programjaik visszavágására kényszerítheti.

Pedig igény, az volna rá

A jövőt illetően a lakhatással foglalkozó nonprofit szervezetek

80 százaléka számít a kereslet növekedésére a következő tizenkét hónapban

- a teljes nonprofit szektorban ez az arány 68 százalék. Azoknál a szervezeteknél, amelyek már jelenleg sem képesek kielégíteni az igényeket, ez súlyos következményekkel jár. Egyre több rászoruló maradhat megfizethető lakás, szállás vagy egyéb alapvető támogatás nélkül.

Az eredmények összességében aggasztó mintázatot rajzolnak ki. A szervezetek már eleve kapacitáshiánnyal küzdve léptek be a 2025-ös évbe, majd aránytalanul nagy mértékben érintették őket az állami finanszírozási zavarok. Ha további megszorítások következnek, számos szolgáltatás elérhetetlenné válhat: ilyen lépés lehet például a lakbértámogatási utalványok időbeli korlátozása vagy a hajléktalanellátó rendszerek leépítése.

Ha ezek a szervezetek nem tudnak teljes kapacitással működni, több család akár az utcára is kerülhet.

A kielégítetlen igények pedig további terhet rónak más civil szolgáltatókra és az állami szociális ellátórendszerre egyaránt.

