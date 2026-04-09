Bekövetkezett az, amitől sokan féltek: összeomlóban az amerikai szociális lakhatás, befagytak vagy késnek a pénzek

Az amerikai lakhatási költségek jóval gyorsabban emelkednek a kereseteknél, ráadásul a folyamat különösen az alacsonyabb jövedelmű háztartásokat sújtja. A kutatások szerint a megfizethetetlen lakhatás végső soron hajléktalansághoz és létbizonytalansághoz is vezet, ráadásul a probléma elsősorban a gyerekeket, a fiatalokat és az időseket érinti. Ebben a helyzetben a lakhatással foglalkozó civil szervezetek szerepe létfontosságúvá vált, hiszen
ezek építenek és üzemeltetnek megfizethető lakásokat, működtetnek hajléktalanszállókat, nyújtanak lakhatási támogatást,
valamint végeznek szakpolitikai érdekérvényesítést.
A 2025-ös országos felmérés nonprofitok között (National Survey of Nonprofit Trends and Impacts) adatai alapján azonban a lakhatással foglalkozó szervezetek 59 százaléka nem tudta kielégíteni a szolgáltatásai iránti keresletet, míg ez a teljes nonprofit szektorban csupán 38 százalék volt. Ez azt jelenti, hogy több mint minden második ilyen szervezet képtelen volt megfelelni a közösségi igényeknek.
2025 első felében a lakhatási profilú nonprofitok 35 százaléka számolt be állami finanszírozási késedelemről, a források szüneteltetéséről vagy befagyasztásáról.
Összehasonlításképp, a teljes nonprofit szektorban ez az arány 27 százalék volt. A különbség részben a szövetségi lakhatási programokat, különösen a lakbértámogatási utalványprogramot (Housing Choice Voucher Program) érintő befagyasztásoknak tudható be. Szintén szerepet játszott benne a 2025-ös költségvetési javaslatokkal kapcsolatos bizonytalanság. A kutatások szerint az állami kifizetések késedelme súlyos következményekkel jár, hiszen a szervezeteket létszámleépítésre, a tartalékaik felélésére és a programjaik visszavágására kényszerítheti.
Pedig igény, az volna rá
A jövőt illetően a lakhatással foglalkozó nonprofit szervezetek
80 százaléka számít a kereslet növekedésére a következő tizenkét hónapban
- a teljes nonprofit szektorban ez az arány 68 százalék. Azoknál a szervezeteknél, amelyek már jelenleg sem képesek kielégíteni az igényeket, ez súlyos következményekkel jár. Egyre több rászoruló maradhat megfizethető lakás, szállás vagy egyéb alapvető támogatás nélkül.
Az eredmények összességében aggasztó mintázatot rajzolnak ki. A szervezetek már eleve kapacitáshiánnyal küzdve léptek be a 2025-ös évbe, majd aránytalanul nagy mértékben érintették őket az állami finanszírozási zavarok. Ha további megszorítások következnek, számos szolgáltatás elérhetetlenné válhat: ilyen lépés lehet például a lakbértámogatási utalványok időbeli korlátozása vagy a hajléktalanellátó rendszerek leépítése.
Ha ezek a szervezetek nem tudnak teljes kapacitással működni, több család akár az utcára is kerülhet.
A kielégítetlen igények pedig további terhet rónak más civil szolgáltatókra és az állami szociális ellátórendszerre egyaránt.
Orbán Viktor 3 nappal a választás előtt elárulta, mit nem tudtak megcsinálni 16 év alatt
A tervről nem mondott le.
Amíg mindenki máshová figyelt, orosz tengeralattjárók indultak az európai nagyhatalom felé – Most lehullott a lepel a titkos akcióról
Egyenesen Putyinnak üzent a miniszter.
Hatalmas bejelentés jött: új megállapodást kötött az MVM a Paksi Atomerőmű ellátására
Orosz helyett európai nukleáris fűtőelem.
Előbukkant egy térkép, amire a fél világ várt: kiderült, hogy lehet átjutni a Hormuzi-szoroson
Minden fontos információ szerepel rajta.
Míg a világ végre demokratizálódni kezdett, Magyarország ebben is különutas
Trump már bizonyított, most a Tisza jöhet
Valami nagyon furcsa történik a magyar áramáraknál: nem azt látjuk, mint amit várnánk
Már az energiapiac sem a régi.
Megkongatták a vészharangot: a lakosság fizetheti meg az új brüsszeli energiaterv árát
Svédország ultimátumot küldött.
Kettészakadt a lakáspiac: Hol a legolcsóbb most az Otthon Start és a piaci lakáshitel?
A lakáshitelpiacot 2026 tavaszán két, teljesen eltérő élethelyzet választja ketté: egyfelől ott vannak a szuperolcsó Otthon Starttal induló fiatalok, másfelől azok a családok és továbbkölt
Ki nő gyorsan, ki nő kiszámíthatóan? - BB Tengely
A BB Tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak gazdasági növekedési mintázatai. A gazdasági növekedés értékelésénél nemcsak az számít, hogy egy ország milyen gyorsan bővül átlagosan,
Vámkezelés importáfa megfizetése nélkül: hogyan működik a gyakorlatban?
Sok vállalat nincs tisztában azzal, hogy az áfa megfizetési nélkül is lehet harmadik országból terméket importálni. Túl azon, hogy a 27%-os magyar import áfa egyedülállóan magas az Európai
Automatic Data Processing, Inc. - elemzés
Az áprilisi Top 10 hatodik helyezettje, a chartja nagyon tetszik, egy elemzést feltétlenül megérdemel. Össze fogom vetni a Paychex-szel, azt is nemrég elemeztem, és az is HR-es cég. Amelyik j
Kína állami hitelezésének szerkezeti átalakulása: földrajzi és ágazati súlypontváltás
Kína globális stratégiája megváltozott: a fejlődő országok infrastrukturális támogatása helyett egyre inkább a fejlett nyugati gazdaságok stratégiai ágazataiban épít ki tudatosan pozíció
Miért nem lehet amerikai sport típusú az európai futball?
Legutóbbi írásom kapcsán felmerült, hogy ugyan miért ne lehetne az európai futball is olyan, mint az NFL vagy egyéb más amerikai sportágak, amelyek a csapatok... The post Miért nem lehet amerika
Magas költségvetési hiányok: visszatérhet-e a fiskális fegyelem Európában?
A válságok egymásra rakódó hatása után a magas költségvetési hiány sok országban már nem átmeneti jelenség, hanem tartós gazdaságpolitikai kihívás. Regős Gábor cikke azt járja körül
A zöld utópiákról
Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
Évente akár 30 millió adagra is elegendő élelmiszert mentünk meg a rászorulóknak (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
A SmartMan Konferencia bizonyította: az Ipar 4.0 kulcstényező (x)
Ipari és szakmai résztvevőkkel zajlott le a SmartMan Konferencia.
Venni, tartani, eladni? Mit csináljunk a NER-papírokkal?
Óriási mozgások a hazai tőzsdén.
Ez már a háború vége? Nagy pénzt még nem tettek rá
Lélegzetvételnyi időhöz jutottak a piacok.
Új digitális kapu nyílt a magyar startupok előtt
Bódis László, innovációért felelős helyettes államtitkárral beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!