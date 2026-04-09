Brutális lélektani határt lépett át a fővárosi új lakások ára, még mindig erős a kereslet
Rendületlenül emelkedik az új építésű lakások ára a fővárosban, 2026 első negyedévében az átlagos négyzetméterár átlépte a 2 millió forintos határt – írja legfrissebb elemzésében az Otthon Centrum. A jelentős kínálatbővülés ellenére a kereslet továbbra is erős, ami folyamatos árfelhajtó hatást gyakorol a piacra.
Újabb mérföldkőhöz érkezett a budapesti új lakások piaca: az átlagos kínálati négyzetméterár negyedéves összevetésben 1,6 százalékkal, éves szinten pedig 9,9 százalékkal emelkedett és elérte a 2,028 millió forint, miközben a prémium szegmensben már 3,7 millió forint az irányadó.

A piac ráadásul nem lassul,

amit az is bizonyít, hogy jelenleg 373 beruházás keretében mintegy 31,5 ezer lakás épül, ami ötéves csúcsot jelent – emelte ki Soóki-Tóth Gábor. A cég elemzési vezetője arra is kitért, hogy az árak emelkedése a teljes fővárost érinti, de a kerületek közötti különbségek egyre markánsabbá válnak.

A legdrágább továbbra is a belváros és a budai hegyvidék.

Még több Ingatlan

Trükköt vetettek be a szűk telken: robotok oldották meg azt, ami hagyományos módszerekkel lehetetlen lett volna

Diákszállóvá avanzsál a régi irodaház az egyetem campusán Miskolcon

Itt a bejelentés: 132 millió eurós gigaberuházással kebelez be külföldi bevásárlóközpontokat a Shopper Park Plus

  • Az V. kerületben az új lakások átlagos kínálati ára elérte a 3,74 millió forintot négyzetméterenként,
  • a II. kerületben 3,7 millió, míg
  • a XII. kerületben 3,57 millió forint az átlag.
  • Az I. kerület szintén átlépte a 3 milliós határt, ezzel a fővárosi prémium szegmens egyértelműen elkülönül az ingatlanpiac többi részétől.

Az áremelkedés azonban már messze nem csak a luxuslokációkat érinti. A pesti belvárosi és budai kerületek többségében is 2 millió forint fölötti ár az irányadó.

  • A VI. kerületben 2,5 millió,
  • a VII. kerületben 2,45 millió forint az átlagos négyzetméterár, míg
  • a III., XI. és XIII. kerületekben egyaránt 2,1 millió forint körül alakul az árszint.

Kétmillió forint alatti átlagos négyzetméterár már csak ritkán fordul elő a főváros frekventált részein:

  • Budán egyedül a XXII. kerület maradt e szint alatt, míg
  • a pesti belsőbb városrészek közül a VIII. és IX. kerületben kínálnak még ilyen árszinten új lakásokat.

A külső pesti kerületek egyelőre mérsékeltebb áron érhetők el, de itt is egyértelmű az emelkedő trend:

  • az árak jellemzően 1,1 és 1,8 millió forint között alakulnak.
  • A legalacsonyabb átlagár a XVI. kerületben mérhető, 1,1 millió forinttal, míg
  • a XIV. kerület már 1,79 millió forintos átlaggal gyorsan közelít a 2 milliós lélektani határhoz.

Az adatokból egyértelműen látszik, hogy

a kétmillió forintos négyzetméterár mára referenciaponttá vált a budapesti újlakás - piacon

– szögezte le Soóki-Tóth, aki arról is beszámolt, hogy a kínálat bővülése egyelőre nem képes érdemben mérsékelni az árakat. A jelenleg futó 373 projektben épülő 31,5 ezer lakás ötéves rekordot írt felül, mindezt úgy, hogy további mintegy 4200 lakás értékesítése még el sem kezdődött. Csak az elmúlt negyedévben 45 új beruházás kivitelezése indult el, több mint 2800 lakással, amelyek többsége már megjelent a kínálatban.

A fejlesztések területileg erősen koncentráltak

A XIII. kerület toronymagasan vezet 76 projekttel és mintegy 10,1 ezer lakással, ami önmagában is kiemelkedő volumen. A második helyen a XI. kerület áll 49 projekttel és 6600 lakással, míg a XIV. kerület projektszámban, a IX. kerület pedig lakásszámban tartozik az élmezőnybe.

Kapcsolódó cikkünk

Kiderült, mit művelt az Otthon Start a lakásárakkal - Budapesten 26% az áremelkedés

Nyílt az olló, 514-szeresre nőtt a különbség Magyarország legolcsóbb és legdrágább utcája között

Nesze neked, Otthon Start: a fiatalok többsége csak álmodhat egy átlagos lakásról

Térképen mutatjuk a gigantikus új otthon startos lakóparkokat Magyarországon

Otthon Start: ezrével épülnek az új lakások, térképen mutatjuk a kiemelt beruházásokat

Majdnem ötezer újabb otthon startos lakást hozott a nyuszi

A jelenlegi adatok alapján egyértelmű, hogy

a kínálat bővülése önmagában nem elegendő az árak megfékezésére.

Az építési költségek, a telekárak és a finanszírozási környezet együttesen olyan nyomást jelentenek, ami felfelé hajtja az árakat– hangsúlyozta a szakember, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy egyértelmű trend rajzolódik ki, amely szerint a kínálat növekedésével párhuzamosan az árak is emelkednek, így a 2 millió forintos szint már nem plafon, hanem kiindulópont a fővárosi újlakás-piacon.

Kapcsolódó cikkünk

Ötször gyorsabb volt Magyarországon a lakásdrágulás tavaly, mint az EU-ban, így adott löketet az Otthon Start

Magyarországon mérték a legdurvább lakásdrágulást: 21%-os ugrást mutatnak az Eurostat friss adatai

Erre senki sem számított: meglepő helyen robbantak a magyar lakásárak

Fordult a kocka: vége a végtelen drágulásnak, itt az alku ideje az albérletpiacon

Megtört a lendület a hazai lakáspiacon: kiderült, melyik térségeket rohanják meg most az emberek

