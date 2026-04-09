Diákszállóvá avanzsál a régi irodaház az egyetem campusán Miskolcon

Az Egyetem út 7. szám alatt található épület az Egészségügyi Központhoz kapcsolódik, és eddig irodaházként funkcionált.
A mintegy 1455 négyzetméteres nettó alapterületű ingatlan funkcióváltása során az irodák helyét 27 saját fürdőszobás apartman veszi át.
Az egyetemen korábban is zajlottak a felújítások mellett épület-átalakítások, 2025-ben kormányzati támogatásból két kollégiumot és egy rendezvényhelyszínnel egybekötött éttermet újítottak fel, valamint kialakítottak egy bölcsődének és apartmanoknak is helyet adó családbarát épületet - írta akkor az MTI.
A mostani korszerűsítés során az épület jelentős energetikai fejlesztésen esik át: a korábbi kő homlokzatburkolatot 15 centiméteres hőszigeteléssel ellátott, vakolt felületre cserélik, a lapostető pedig új, víz- és lépésálló kőzetgyapot hőszigetelést kap. A felújítás részeként mind a 73 régi ablakot, mind a beltéri ajtókat kicserélik. A fűtést és a melegvíz-ellátást a pinceszinten beépített, három darab, egyenként 40 kW teljesítményű kondenzációs gázkazán biztosítja majd. Az áramellátást egy 50 kW névleges teljesítményű, 102 panelből álló napelemes rendszer támogatja, amelyet központi inverter vezérel.
A kivitelező a lakóegységek teljes körű belső kialakítását és berendezését is elvégzi, az apartmanokat modern világítástechnikával és bútorokkal szerelik fel. A berendezés részét képezik a beépített ruhaszekrények, az ágyak és az éjjeliszekrények, emellett
teljesen gépesített konyhát is kapnak.
Minden egységbe mosógép, beépített elektromos és mikrohullámú sütő, illetve fagyasztós hűtőszekrény kerül.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vajda János. A képen a Miskolci Egyetem felújított étterme és rendezvényközpontja látható az átadás napján, 2025-ben.
A Kia is visszavágta az elektromos autós céljait
Lassul az EV forradalom.
Irán a tűzszünet megsértésével vádolja az Egyesült Államokat - Újra ugrik az olajár
Érzékenyen reagálnak a befektetők.
Venni, tartani, eladni? Mit csináljunk a NER-papírokkal?
Óriási mozgások a hazai tőzsdén.
Kimondták a fájdalmas igazságot a tengeri kereskedelemről: a békeidős forgalom töredékére esett vissza a kapacitás a Hormuzi-szorosban
Fölösleges arra számítani, hogy tömegével indulnak majd meg a tankerek.
Tarol a magyarok univerzális slágerhitele, fű nem nő mellette
Tényleg mindenre a személyi kölcsön a legjobb?
Borult a terv, J.D. Vance sietve távozott Magyarországról
Már a magyar légteret is elhagyta az amerikai alelnök gépe.
Vance Budapesten árulta el, hogy brutális diplomáciai félreértés történt
Kérdés, lesz-e következménye.
Tényleg tönkretette a lakásdrágulás az Otthon Startra pályázók helyzetét?
Megjelentek a KSH adatai a lakásárak 2025. IV. negyedévi alakulásáról. Érdemi áremelkedést lehetett látni, de vajon a második félévben látott drágulás kompenzálta-e az Otthon Start indulá
Automatic Data Processing, Inc. - elemzés
Az áprilisi Top 10 hatodik helyezettje, a chartja nagyon tetszik, egy elemzést feltétlenül megérdemel. Össze fogom vetni a Paychex-szel, azt is nemrég elemeztem, és az is HR-es cég. Amelyik j
Kína állami hitelezésének szerkezeti átalakulása: földrajzi és ágazati súlypontváltás
Kína globális stratégiája megváltozott: a fejlődő országok infrastrukturális támogatása helyett egyre inkább a fejlett nyugati gazdaságok stratégiai ágazataiban épít ki tudatosan pozíció
Miért nem lehet amerikai sport típusú az európai futball?
Legutóbbi írásom kapcsán felmerült, hogy ugyan miért ne lehetne az európai futball is olyan, mint az NFL vagy egyéb más amerikai sportágak, amelyek a csapatok... The post Miért nem lehet amerika
Magas költségvetési hiányok: visszatérhet-e a fiskális fegyelem Európában?
A válságok egymásra rakódó hatása után a magas költségvetési hiány sok országban már nem átmeneti jelenség, hanem tartós gazdaságpolitikai kihívás. Regős Gábor cikke azt járja körül
A zöld utópiákról
Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
Belső ellenőrzés kiszervezése: tények és tévhitek
A belső ellenőrzés kiszervezése kapcsán a döntéshozók jellemzően ugyanazokkal a kérdésekkel találkoznak: "Megmarad-e a belső ellenőrzés kontrollja és in-house jellege?", "Mit jelent ez a
BB Tengely: Háztartások fogyasztása
A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure
Ez már a háború vége? Nagy pénzt még nem tettek rá
Lélegzetvételnyi időhöz jutottak a piacok.
Új digitális kapu nyílt a magyar startupok előtt
Bódis László, innovációért felelős helyettes államtitkárral beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!