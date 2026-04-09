Diákszállóvá avanzsál a régi irodaház az egyetem campusán Miskolcon

Az Egyetem út 7. szám alatt található épület az Egészségügyi Központhoz kapcsolódik, és eddig irodaházként funkcionált.

A mintegy 1455 négyzetméteres nettó alapterületű ingatlan funkcióváltása során az irodák helyét 27 saját fürdőszobás apartman veszi át.

Az egyetemen korábban is zajlottak a felújítások mellett épület-átalakítások, 2025-ben kormányzati támogatásból két kollégiumot és egy rendezvényhelyszínnel egybekötött éttermet újítottak fel, valamint kialakítottak egy bölcsődének és apartmanoknak is helyet adó családbarát épületet - írta akkor az MTI.

A mostani korszerűsítés során az épület jelentős energetikai fejlesztésen esik át: a korábbi kő homlokzatburkolatot 15 centiméteres hőszigeteléssel ellátott, vakolt felületre cserélik, a lapostető pedig új, víz- és lépésálló kőzetgyapot hőszigetelést kap. A felújítás részeként mind a 73 régi ablakot, mind a beltéri ajtókat kicserélik. A fűtést és a melegvíz-ellátást a pinceszinten beépített, három darab, egyenként 40 kW teljesítményű kondenzációs gázkazán biztosítja majd. Az áramellátást egy 50 kW névleges teljesítményű, 102 panelből álló napelemes rendszer támogatja, amelyet központi inverter vezérel.

A kivitelező a lakóegységek teljes körű belső kialakítását és berendezését is elvégzi, az apartmanokat modern világítástechnikával és bútorokkal szerelik fel. A berendezés részét képezik a beépített ruhaszekrények, az ágyak és az éjjeliszekrények, emellett

teljesen gépesített konyhát is kapnak.

Minden egységbe mosógép, beépített elektromos és mikrohullámú sütő, illetve fagyasztós hűtőszekrény kerül.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vajda János. A képen a Miskolci Egyetem felújított étterme és rendezvényközpontja látható az átadás napján, 2025-ben.