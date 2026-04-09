NAP
ÓRA
PERC
  • Megjelenítés
Diákszállóvá avanzsál a régi irodaház az egyetem campusán Miskolcon
Portfolio
A miskolci PEKA BAU 2000 Kft. mintegy 900 millió forintból, nyolc hónap alatt alakít ki egy modern, 27 lakásos apartmanházat a Miskolci Egyetem campusán álló egykori irodaházból. A beruházás az épület teljes külső és belső energetikai korszerűsítése mellett a lakóegységek kulcsrakész, gépesített berendezését is magában foglalja - írta meg a Magyar Építők.
Az Egyetem út 7. szám alatt található épület az Egészségügyi Központhoz kapcsolódik, és eddig irodaházként funkcionált.

A mintegy 1455 négyzetméteres nettó alapterületű ingatlan funkcióváltása során az irodák helyét 27 saját fürdőszobás apartman veszi át.

Az egyetemen korábban is zajlottak a felújítások mellett épület-átalakítások, 2025-ben kormányzati támogatásból két kollégiumot és egy rendezvényhelyszínnel egybekötött éttermet újítottak fel, valamint kialakítottak egy bölcsődének és apartmanoknak is helyet adó családbarát épületet - írta akkor az MTI.

A mostani korszerűsítés során az épület jelentős energetikai fejlesztésen esik át: a korábbi kő homlokzatburkolatot 15 centiméteres hőszigeteléssel ellátott, vakolt felületre cserélik, a lapostető pedig új, víz- és lépésálló kőzetgyapot hőszigetelést kap. A felújítás részeként mind a 73 régi ablakot, mind a beltéri ajtókat kicserélik. A fűtést és a melegvíz-ellátást a pinceszinten beépített, három darab, egyenként 40 kW teljesítményű kondenzációs gázkazán biztosítja majd. Az áramellátást egy 50 kW névleges teljesítményű, 102 panelből álló napelemes rendszer támogatja, amelyet központi inverter vezérel.

Még több Ingatlan

A kivitelező a lakóegységek teljes körű belső kialakítását és berendezését is elvégzi, az apartmanokat modern világítástechnikával és bútorokkal szerelik fel. A berendezés részét képezik a beépített ruhaszekrények, az ágyak és az éjjeliszekrények, emellett

teljesen gépesített konyhát is kapnak.

Minden egységbe mosógép, beépített elektromos és mikrohullámú sütő, illetve fagyasztós hűtőszekrény kerül.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vajda János. A képen a Miskolci Egyetem felújított étterme és rendezvényközpontja látható az átadás napján, 2025-ben.

Címlapról ajánljuk

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility