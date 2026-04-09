Erősen indította az évet a DH Group
A DH Group kifejezetten erős első negyedévről számolt be az előzetes adatok alapján. A pénzügyi közvetítés és az ingatlanszolgáltatások egyaránt meghaladták az egy évvel korábbi szintet. A közvetített hitelállomány eközben csúcsközeli értéket ért el egy hagyományosan gyengébb időszakban is. A növekedést itthon az Otthon Start Program, külföldön a lengyel és olasz piac ereje, valamint a spanyol Donpiso felvásárlása támogatta.
A társaság előzetes adatai szerint az első negyedéves közvetített hitelállomány 372,8 milliárd forintot tett ki.

Ez 30,7 százalékos éves növekedést jelent, és alig marad el az előző negyedév rekordjától.

Mindez egy jellemzően szezonálisan gyengébb időszakban valósult meg. A menedzsment szerint a volumen ráadásul a várakozásokat is felülmúlta.

  • A legerősebb bővülés a magyar piacon volt tapasztalható. A közvetített hitelek volumene 62,1 milliárd forintra emelkedett, ami 93 százalékos éves növekedést jelent. Ezt a társaság egyértelműen a 3 százalékos Otthon Start Program hatásának tulajdonítja, amely jelentős keresletet generált az első lakásvásárlók körében.
  • A lengyel piac szintén kiemelkedően teljesített: a közvetített hitelállomány 139,4 milliárd forintos új csúcsra ugrott, ami éves összevetésben 36,6 százalékos bővülést jelent forintban.
  • Olaszországban 171,3 milliárd forintos volument regisztráltak. Ez 13,5 százalékos éves növekedést jelent, bár negyedéves összevetésben némi visszaesés mutatkozott.

Az ingatlanszolgáltatásoknál a franchise-hálózatok jutalékbevétele 5,2 milliárd forintot ért el. Ez a 14,7 százalékos éves növekedés a történelmi csúcs közelébe repítette a mutatót. Ebben kulcsszerepet játszott a spanyol Donpiso. A DH Group részesedése a vállalatban a tavaly novemberi 22 százalékról idén februárra 34 százalékra nőtt. A barcelonai központú hálózat önmagában közel 1 milliárd forintos jutalékbevételt hozott a negyedévben.

A hazai ingatlanközvetítés ugyanakkor nem tudta tartani a hitelközvetítés lendületét. A magyarországi jutalékbevétel 3,2 milliárd forintra csökkent, ami éves és negyedéves összevetésben is mintegy 10 százalékos visszaesést jelent. Ez arra utal, hogy bár a támogatott hitelprogram erősen fűtötte a finanszírozási oldalt, az ingatlanközvetítési volumenek elmaradtak a 2025 harmadik negyedévében látott rekordszintektől. Lengyelországban viszont az ingatlanszolgáltatások is stabilak maradtak. Az 1,1 milliárd forintos jutalékbevétel közel 5 százalékos éves bővülést hozott.

A társaság emellett a marginális jelentőségű cseh tevékenységek bezárásáról döntött. Az így felszabaduló erőforrásokat az erősebb növekedési potenciállal rendelkező piacokra csoportosítja át. Ez illeszkedik abba a stratégiába, amely szerint a működését a nagyobb volumenű és kedvezőbb megtérülésű piacokra koncentrálja. Ezt az irányt a spanyol terjeszkedés is alátámasztja.

A DH Group árfolyama ma 0,4 százalékot emelkedett, míg idén 8,8 százalékot esett.

Q2xC9mCX

