Trükköt vetettek be a szűk telken: robotok oldották meg azt, ami hagyományos módszerekkel lehetetlen lett volna

Az építkezés egy sűrűn beépített környezetben lévő foghíjtelken zajlik, ahol a rendelkezésre álló szűk hely miatt nem volt lehetőség a teherhordó szerkezetek hagyományos, helyszíni zsaluzással történő kialakítására. Mivel a megszokott eljárás komoly kivitelezési nehézségeket okozott volna, a projektcsapat átdolgozta az eredeti terveket, így
a korábban monolit vasbetonból megálmodott tűzfalat külső hőszigeteléssel ellátott, előregyártott kéregfalakra cserélték.
Ez a technológia kifejezetten előnyös a hasonlóan szűkös munkaterületeken, hiszen az elemek elhelyezése jóval egyszerűbb a helyszíni építésnél. A módszerrel jelentős idő és költség takarítható meg, mivel nincs szükség helyszíni vasszerelésre és zsaluzásra, a munkafolyamat kevesebb élőmunkát igényel, a kivitelezés ideje pedig lerövidül.
Az alkalmazott megoldás a biztonsági és energetikai elvárásoknak is eleget tesz. Az XPS-szigeteléssel ellátott falak megfelelnek a tűzvédelmi előírásoknak és energiahatékony hőszigetelést biztosítanak az épületnek. A szerkezetek minőségét a digitalizált, BIM-alapú technológia garantálja,
a robotizált gyártósor pedig biztosítja a beépített elemek méretpontosságát.
