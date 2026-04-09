Trükköt vetettek be a szűk telken: robotok oldották meg azt, ami hagyományos módszerekkel lehetetlen lett volna
Trükköt vetettek be a szűk telken: robotok oldották meg azt, ami hagyományos módszerekkel lehetetlen lett volna

Új diákszálló és képzési központ épül Józsefvárosban, ahol előregyártott, hőszigetelt kéregfalakat alkalmaznak. A szűkös foghíjtelek adottságai miatt a szakemberek a hagyományos építési módok helyett az előregyártott elemek mellett döntöttek - írja Facebook-bejegyzésében a gyártó Ineton.
Az építkezés egy sűrűn beépített környezetben lévő foghíjtelken zajlik, ahol a rendelkezésre álló szűk hely miatt nem volt lehetőség a teherhordó szerkezetek hagyományos, helyszíni zsaluzással történő kialakítására. Mivel a megszokott eljárás komoly kivitelezési nehézségeket okozott volna, a projektcsapat átdolgozta az eredeti terveket, így

a korábban monolit vasbetonból megálmodott tűzfalat külső hőszigeteléssel ellátott, előregyártott kéregfalakra cserélték.

Ez a technológia kifejezetten előnyös a hasonlóan szűkös munkaterületeken, hiszen az elemek elhelyezése jóval egyszerűbb a helyszíni építésnél. A módszerrel jelentős idő és költség takarítható meg, mivel nincs szükség helyszíni vasszerelésre és zsaluzásra, a munkafolyamat kevesebb élőmunkát igényel, a kivitelezés ideje pedig lerövidül.

Az alkalmazott megoldás a biztonsági és energetikai elvárásoknak is eleget tesz. Az XPS-szigeteléssel ellátott falak megfelelnek a tűzvédelmi előírásoknak és energiahatékony hőszigetelést biztosítanak az épületnek. A szerkezetek minőségét a digitalizált, BIM-alapú technológia garantálja,

a robotizált gyártósor pedig biztosítja a beépített elemek méretpontosságát.

Címlapkép forrása: Ineton Facebook-oldala

