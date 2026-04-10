100 millió eurós ügylettel duplázta lengyel portfólióját az egyik meghatározó régiós ingatlanalap

Property X 2026 Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!

A Royal Wilanów egy ötemeletes, "A" kategóriás, vegyes funkciójú ingatlan Varsó Wilanów kerületében, mintegy 25 ezer négyzetméter irodaterületet kínál, amit különböző kereskedelmi és szolgáltató egységek, például éttermek, üzletek, óvoda, fitneszklub és egészségügyi központok egészítenek ki.

A komplexum összesen 37 ezer négyzetméternyi területtel rendelkezik, ezt 100%-osan bérbe is adták.

A mélygarázsban 908 parkolóhely áll a bérlők rendelkezésére.

Royal Wilanów. Forrás: Property Forum

Ez már az ötödik lengyelországi ingatlanbefektetés, amit a Wood & Company lebonyolít, egyben a harmadik varsói irodaház az Astrum Business Park és a Concept Tower után. Ezzel az akvizícióval a vállalatcsoport lengyelországi irodapiaci jelenléte a korábbi szint több mint kétszeresére emelkedett.

A tranzakciót követően a Capital Park Group továbbra is részt vesz a komplexum működtetésében, mivel a jövőben is a cég látja el az ingatlankezelői feladatokat. Az ügylet lebonyolításában az eladói oldalt a CBRE, az MDDP és a Greenberg Traurig támogatta. A vevőt pedig az Avison Young, a CMS és a Koda tanácsadói segítették.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images