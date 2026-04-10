Hatalmas könnyebbség az autósoknak: kiderült, mikor vehetik birtokba az M1-es biatorbágyi szakaszát

A 17-es és 19-es kilométerszelvény közötti szakaszon március végén új fázisba lépett a kivitelezés: a forgalom átszervezése után megkezdődtek a mélyépítési munkák. Ez egy kiemelt jelentőségű lépés, hiszen a bővítés során itt készül el legelőször a végleges pályatest.

Forrás: MKIF Zrt. Facebook-oldala

A szakemberek már felmarták a régi aszfaltburkolatot, és folyamatosan bontják a pályaszerkezetet. A munkagépek helyenként 100-120 centiméteres mélységig termelik ki a földet, hogy az utat teljesen az alapoktól építhessék újjá. Csak ezen a szakaszon mintegy hatezer köbméternyi anyagot mozgatnak meg.

A földmunkákat és a talajstabilizációt a burkolatalap kialakítása követi. Erre kerül a végleges, a korábbinál másfélszer vastagabb, 32 centiméteres aszfaltréteg.

Az új forgalomtechnikai elemek kiépítésével záruló folyamat a májusi átadással fejeződik be.

Ekkor az autósok birtokba vehetik a nagyszabású autópálya-fejlesztés első, immár végleges szakaszát.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán