Óriási különbségek a budapesti agglomeráció legolcsóbb és legdrágább települései között – itt a pontos lista

Óriási eltérések tapasztalhatóak a családi házak árában a budapesti agglomerációban: nagy a kelet-nyugati különbség és persze az infrastruktúra és a fővárostól való távolság sem mindegy. Eközben a kereslet egyre inkább a házak felé tolódik el, aminek egyik fontos oka az árváltozás eltérő dinamikája: hasonló jelenség korábban már a Covid alatti lezárások idején is megfigyelhető volt.

A zenga.hu-n eladásra hirdetett családi házak közel negyede Pest megyében található, és ezen belül is a fővárost ölelő, hivatalosan is az agglomeráció részeként definiált 80 település viszi a prímet. A kínálat mellett viszont a kereslet is látványosan ebbe az irányba tolódik, azaz, még mindig sokan választják lakóhelyként az elővárosi településgyűrűt. A cég kínálata alapján mutatjuk, hol lehet a budapesti agglomerációban a legolcsóbban családi házat venni, illetve hol kell ugyanezért a vásárlóknak a legmélyebben a zsebükbe nyúlni.

Míg a panellakások átlagára az idei első negyedévben a tavalyi első negyedévhez képest 34 százalékkal,

átlagára az idei első negyedévben a tavalyi első negyedévhez képest 34 százalékkal, a tégla lakások ára pedig 19 százalékkal emelkedett, addig

ára pedig 19 százalékkal emelkedett, addig a családi házaké mindössze 12 százalékkal ment feljebb Magyarországon.

Így egy lakás eladásából befolyó összeg most jóval nagyobb mértékben tudja fedezni egy családi ház árát, mint egy évvel ezelőtt.

Egy budapesti, például kelenföldi panel eladása az agglomerációban most akár egy plusz szobát is jelenthet a tavalyi arányokhoz képest. Ez a különbség pedig sok vásárlót terelt a házak irányába, különösen azokat, akik nagyobb térre és kertre vágynak – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

Nagyot nőtt a családi házak iránti keresések száma

Ahogy az országban mindenhol, úgy a főváros körül is egyre többen keresik a családi házakat, Pest megyében hatból öt vásárló ezt a típust keresi. Budapesten ezzel szemben – a kínálathoz igazodva – még mindig kisebbségben vannak, ott az érdeklődők mindössze 13 százaléka keres házat, igaz, ez is emelkedés a tavalyi 9 százalékhoz képest.

Nem véletlen a nagy érdeklődés, ugyanis az eladó családi házak átlagos alapterülete eléri a 140 négyzetmétert, amihez általában nagy méretű saját kert is tartozik, így a családi házak egyik előnye a lakásokkal szemben a nagyobb privát szféra és az alakíthatóság. A lakásokhoz képest ugyanakkor általában magasabb vételárral és magasabb fenntartási költségekkel kell számolni, valamint azzal, hogy a családi házak többnyire a belvárostól, az infrastrukturális lehetőségektől és munkahelyektől távolabb találhatók.

A Pest megye településein hirdetett családi házak medián négyzetméterára 795 ezer forint, a tényleges mediánár pedig 95 millió forint, vagyis ezek az értékek mutatják a kínálat közepét.

A jó állapotú és újabb ingatlanoktól eltérően, ha csak a felújítandó házakat vesszük figyelembe, a kínálat középértéke mindössze 50 millió forint, igaz, ezek sok esetben az agglomeráció külső peremén, vagy azon kívül érhetők el. A felújított vagy újszerű családi házak mediánára már 125 millió forint, de itt is sokat számít az elhelyezkedés.

Fokozatosan emelkednek az árak nyugat felé

Az agglomerációt hat részre osztva (északi, északnyugati, nyugati, déli, délkeleti, keleti) az északnyugati és a nyugati részhez tartozó települések a legdrágábbak.

Hirdetési átlagárakat nézve az élen álló Budaörs (1,35 millió Ft/m2) után

(1,35 millió Ft/m2) után Nagykovácsi (1,33 millió Ft/m2),

(1,33 millió Ft/m2), Törökbálint (1,21 millió Ft/m2),

(1,21 millió Ft/m2), Szentendre (1,18 millió Ft/m2) és

(1,18 millió Ft/m2) és Budakalász (1,17 millió Ft/m2) is a fővárostól nyugatra, északnyugatra található.

Az ottani családi házak sajátossága, hogy nemcsak a fajlagos áruk, de az alapterületük is nagyobb az átlagnál. Míg országosan 140, Pest megyében 152 négyzetméteres egy tipikus családi ház, addig ezeken a településeken inkább 170-180 négyzetméter között alakul az átlag – idézte a közlemény Futót.

A két legnépesebb elővárosban, Érden és Dunakeszin pedig 1 millió és 1,15 millió forintos átlag hirdetési négyzetméterárral találkozhatnak a családi házat keresők.

Aki ennél olcsóbban szeretne vásárolni, annak érdemes inkább a főváros délkeleti elővárosaiban nézelődnie. Nemcsak az árak alacsonyabbak itt, hanem a házak is valamivel kisebbek. Ócsán például már négyzetméterenként 700 ezer forintért is széles kínálatból válogathatunk, de Felsőpakony árai sem sokkal magasabbak.

Aki viszont ragaszkodik az északi vagy északnyugati agglomerációhoz, az is találhat olcsóbb településeket, de ezek a fővárostól valamivel távolabb vannak.

Dunabogdányban 700 ezer,

700 ezer, Csörögön 750 ezer forint az átlagos négyzetméterár,

750 ezer forint az átlagos négyzetméterár, a délnyugati részen pedig Sóskút a legolcsóbb, ahol 730 ezer forint körül alakul az átlag.

