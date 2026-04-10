Tíz új otthon startos lakásprojekt kapott rendeleti kiemelést, a Népsziget gigalakóparkot kaphat a nyakába

Ahogy arról korábban is írtunk, a kiemelt lakóingatlanfejlesztések minimum 250 lakást kell, hogy tartalmazzanak, amelyből legalább 70% megfelel az Otthon Start program feltételeinek, azaz a lakások négyzetméterára nem lépi túl a 1,5 millió forintot, illetve a lakás teljes ára a 100 milliót. Az építkezéseknek szoros határidőket is tartaniuk kell a tervezés, a kivitelezés és az értékesítés terén is, különben súlyos bírságokat kell fizetniük.

A kiemelt beruházássá nyilvánításáról szóló rendelkezés hatályba lépésének napjától számított hat hónapon belül be kell adni az építési engedély iránti kérelmet.

Amikor a fejlesztő már megszerezte az építési engedélyt, annak véglegessé válásának napjától számított három éven belül (a lakások kevesebb, mint 50%-ának értékesítése esetén négy éven belül) a megvalósuló lakások legalább 70%-ának meg kell felelnie az Otthon Start 3%-os hitelprogram lakásokra vonatkozó feltételrendszerének.

Ha három vagy négy éven belül nem valósul meg a beruházás, akkor lakásonként akár 10 millió forintos bírságot is kockáztat az építtető.

A kiemelésekkel azonban külön engedélyek is járnak, a Népszigetre tervezett projekt esetében például a beépítés módja nem korlátozott, az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke pedig 56 méter - hangsúlyozta posztjában Vitézy.

Információi szerint 3000 lakás épülhet az újpesti Népszigetre, ráadásul minden kerületi és fővárosi hatáskört megkerülve.

Vitézy hangsúlyozta, hogy a nemrég elfogadott Fővárosi Településterv kifejezetten rekreációs funkciót jelölt itt meg.

A friss kormányrendelet ezzel a beruházással kapcsolatban a következő engedményeket rögzíti:

A közlekedési működőképességet igazoló közútkezelői, forgalomtechnikai nyilatkozatot, hozzájárulást nem kell az építés előtt megszerezni, csak a már felépült épületek használatba vételi engedélyezése során.

Az ingatlanok megközelítését, kiszolgálását biztosító magánút a közforgalom elől elzárt magánútként is kialakítható.

A beruházás megvalósításának, valamint az építési és használatbavételi engedély kiadásának nem feltétele a helyi, kerületi vagy fővárosi településrendezési szabályokban elöírt közmú-és közlekedési infrastrukturális feltételek biztosítása, az infrastruktúra-fejlesztések megvalósítása.

A korábbi otthon startos kiemelésekről itt írtunk, térképes formában:

