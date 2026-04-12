Kiderült, miért hajlandóak hatalmas felárat fizetni az ingatlanokért a vevők és a bérlők Európában és itthon

Alább az európai ingatlanpiac fenntarthatósági átalakulásáról szóló, a Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) 2025-ös, 30 ország 112 válaszadójának bevonásával készült kutatás eredményeit ismertetjük, és hozunk néhány gyakorlati példát Európából és Magyarországról.
A holland ingatlanpiacon, ahol az egyik legszigorúbban veszik a fenntarthatósági követelményeket Európában, az látható, hogy
a bankok szigorú hitelezési politikája hatékonyabban kényszerítheti ki az épületek energetikai korszerűsítését, mint a kormányzati szabályozás
– mondta el Scherrenberg a Portfolio kérdésére. Itt a pénzintézetek közös fellépése lényegében forradalmasította az épületek energetikai teljesítményének javítását:
a bankok egyszerűen azt mondták: tedd meg, vagy nem kapsz új hitelt, és felmondják a régit is
– tette hozzá.
Hollandiában az ABN Amro vezérelte ezt a változást a piacon,és a többiek követték, hiszen nem tehették meg, hogy lemaradnak. Fontos szempont volt később az is, hogy az Európai Központi Bank (ECB) kemény követelményeinek is meg kell már felelniük.
Alapvetően két mozgatórugója van a zöld beruházásoknak: a finanszírozás könnyebb elérhetősége egyik oldalról, a másik oldalról pedig maga a bérlői, illetve növekvő befektetői kereslet, amiket az Európai Unió vonatkozó szabályrendszere és elvárásai felerősítenek
– fogalmazott Winkler. Az európai jogszabályozás egyértelműen előírja, hogy az ingatlanfelújítás és az új ingatlanok építése fenntartható irányba kell, hogy elmozduljon.
Egyelőre hazánkban azonban nincs meg a Hollandiában tapasztalható összhang: problémát jelenthet, hogy nem egységes, hogy melyik bank milyen kérdéseket tesz fel és milyen elbírálás alá veti az ingatlan fedezetet.
Ez akadályozza a transzparenciát a piacon, és akár a bankok közötti versenyt is befolyásolja
– tette hozzá a szakember.
Az azonban bizonyos, hogy
minden banknál fontos és egyre hangsúlyosabb szempont a finanszírozás elbírálásában az ESG megfelelőség:
a RICS Magyarország részt vett a Bankszövetséggel folytatott egyeztetéseken, ahol erről a témáról is egyeztettek a felek.
A RICS felmérésében
a válaszadók kétharmada tapasztalt jelentős vagy mérsékelt keresletbővülést a zöld ingatlanok iránt Európában.
Ez az érték jóval meghaladja a globálisan mért, nagyjából 40 százalékos arányt. A különbséget részben az amerikai kontinensen megfigyelhető visszaesés magyarázza, amelyet a politikai prioritások megváltozása idézett elő. Az árazás terén a válaszadók 72 százaléka szerint a zöld ingatlanokért magasabb bérleti díjat lehet elkérni, míg 63 százalékuk úgy véli, az ingatlant magasabb áron is lehet értékesíteni. Ugyanakkor a megkérdezettek 37 százaléka úgy gondolja, hogy a piacon inkább a nem fenntartható épületeket sújtó, úgynevezett "barna diszkont" érvényesül, mintsem valódi zöld felár.
A régi, akár lehasznált, alacsony energetikai besorolású és teljesítményű épületek alacsonyabb áron adhatóak el, vagy adhatóak bérbe, mint a zöld, vagy fenntartható, esetleg tanúsítvánnyal is rendelkező versenytársaik, ezt nevezzük barna, vagy barnamezős diszkontnak.
|
A zöld épületek legfontosabb jellemzői a bérlők és a befektetők számára
|
Zöld épület jellemzői
|
Bérlők (%)
|
Befektetők
(%)
|
Mindkettő (%)
|
Egyik sem
(%)
|
Jó beltéri környezeti minőség
|
57
|
8
|
41
|
6
|
Hulladékcsökkentés és újrahasznosítás
|
30
|
15
|
41
|
26
|
Vízhatékonyság és
víztakarékosság
|
27
|
22
|
29
|
34
|
Megújuló energiaforrások
használata
|
22
|
27
|
54
|
9
|
Zöldtetők és zöldfalak
|
18
|
28
|
28
|
26
|
Okostechnológia és
automatizálás
|
14
|
27
|
65
|
6
|
Magas energiahatékonyság
|
13
|
10
|
88
|
1
|
Alkalmazkodóképesség és rugalmasság
|
9
|
45
|
40
|
18
|
Zöld épületminősítés
(pl. LEED, BREEAM)
|
6
|
37
|
64
|
5
|
Forrás: Sustainable Real Estate Survey Europe 2025
A bérlők és a befektetők egyaránt a magas energiahatékonyságot és az elismert tanúsítványokat – például a BREEAM vagy a LEED minősítéseket – helyezik előtérbe, a további szempontokban azonban eltérnek a prioritások. A bérlők számára a beltéri környezet minősége és a megújuló energiaforrások elérhetősége a meghatározó. Ezzel szemben a befektetők az intelligens épülettechnológiákat, az automatizálást és az éghajlati kockázatokkal szembeni ellenállóképességet értékelik többre. A zöldtetők és zöldfalak jelenleg egyik csoport számára sem számítanak kiemelt tényezőnek.
Ahogy a fenti táblázat mutatja, a befektetési döntéseket leginkább
a jogszabályi megfelelés (66%), valamint az ügyfelek és az érdekelt felek elvárásai (60%) befolyásolják.
A növekvő ESG-jelentéstételi kötelezettségek és a márkaimázs szintén jelentős szerepet játszanak, ezeket a válaszadók mintegy 46 százaléka jelölte meg. Figyelemre méltó, hogy a közvetlen pénzügyi hozam és a finanszírozási ösztönzők jóval hátrébb sorolódtak. Ez arra utal, hogy az ESG-integrációt jelenleg inkább a kockázatkezelés és a szabályozási megfelelés hajtja, nem pedig a profitkilátások. Ugyanakkor a válaszadók közel fele a pénzügyi bizonytalanságot és a magas kezdeti költségeket nevezte meg a zöld ingatlanok beszerzésének legnagyobb akadályaként.
A fenntartható építés terén a legfőbb kihívást szintén a magas induló költségek jelentik. A megkérdezettek 76 százaléka jelölte meg ezt elsődleges gátként. A fenntartható anyagok magas ára és korlátozott elérhetősége (37,5%), valamint a kézzelfogható előnyöket igazoló bizonyítékok hiánya (35%) szintén komoly problémának számít.
Különösen aggasztó, hogy a válaszadók 54,5 százaléka egyáltalán nem méri az épületek beépített karbonlábnyomát,
és mindössze 13 százalékuk használja ezeket az adatokat a tervezési döntések megalapozására.
Az Európai Unió az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv (EPBD) keretében új szabályokat vezet be. 2028-tól az 1000 négyzetméternél nagyobb új épületeknél, 2030-tól pedig minden új épületnél előírják az életciklus-alapú globális felmelegedési potenciál kiszámítását, illetve ennek közzétételét az energetikai tanúsítványokban. Az Európai Bizottság 2025 decemberében egy ehhez kapcsolódó egységes számítási módszertant is publikált.
A biológiai sokféleség figyelembevétele szintén gyenge pontnak bizonyult. A válaszadók 45,5 százaléka a projektjeinek kevesebb mint felében foglalkozik ezzel a kérdéssel, és csak elenyésző hányaduk rendelkezik erre vonatkozó mérési keretrendszerrel. Az éghajlati ellenálló képesség terén viszont a befektetők körében egyértelműen nő a tudatosság.
A válaszadók 75 százaléka egyetértett abban, hogy az épületek klímaadaptációs képessége és az alacsony üzemeltetési karbonkibocsátás mára kritikus kérdéssé vált.
Ennek ellenére a szisztematikus értékelés globálisan még nem számít elterjedt gyakorlatnak.
Magyarországon az új ingatlanok építésére már van szabályozás, amely szerint zéró kibocsátással kell rendelkezniük, a meglévő ingatlanállomány esetében azonban még nincs lefektetve az elvárt energetikai minimum és vonatkozó szabályozás. Bár erre az EU által kijelölt határidő eredetileg idén május lett volna, ez várhatóan tolódik. De ezt nem lehet a végtelenségig halogatni, mivel ez bizonytalanságban tartja a piacot – figyelmeztet Winkler.
Az RICS Magyarország kiadott egy olyan ESG kérdőívet, amely egyedülálló a piacon és magabiztosabb hozzáállást ad az értékbecslőknek. Tételesen kikérdezi azokat a szempontokat és indikátorokat, amelyek mentén szükséges és érdemes vizsgálni az ingatlanok fenntarthatóságát összhangban az RICS által kiadott ESG Adatlista gyakorlati útmutatóval.
Ugyanazon kérdések mentén igyekezzünk információt gyűjteni, ugyanazon mértékegységeket használjuk, és ezáltal összehasonlíthatóvá és értelmezhetővé válnak az adatok
– magyarázta Winkler.
Európai különbségek az ESG-megközelítésben
Scherrenberg elmondta, hogy jelentős különbségek vannak az európai országok között a fenntarthatósági célok elérésének módjában. Franciaországban például nem annyira az ESG-re, hanem a felújításokra összpontosítanak jogszabályi úton: aki felújít, annak bizonyos előírt energiahatékonyság-növelést is el kell érnie. Az északi országokban, mint Svédország vagy Norvégia, az energiatakarékosság természetes, mivel a hideg miatt mindig is foglalkozniuk kellett ezzel. Ezzel szemben a déli országokban, például Olaszország déli részén, Spanyolországban vagy Görögországban a fűtési energiatakarékosság kevésbé releváns, mivel csak évente néhány hétig van szükség fűtésre.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
